Video cận cảnh Ukraine liên tiếp tập kích kho hàng lớn trên khắp nước Nga

Ukraine liên tiếp tập kích các kho hàng lớn trên khắp nước Nga

Theo Reuters, Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào hơn chục cơ sở của Wildberries, nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất nước Nga kể từ ngày 18/7, trong chiến dịch nhằm gây gián đoạn hoạt động của công ty.

Một số cuộc tấn công được cho là gây thiệt hại nghiêm trọng cho các kho hàng, làm gián đoạn mạng lưới phân phối và đe dọa gây tổn thất lớn cho hàng chục nghìn doanh nghiệp nhỏ đang sử dụng Wildberries làm nền tảng bán hàng chính.

Tại Elektrostal, gần Moskva, các cuộc tấn công bằng UAV ngày 18/7 khiến ít nhất 57 công nhân kho hàng bị thương, theo các thống đốc khu vực. Cuộc tấn công khác nhằm vào kho Wildberries ở thành phố Kotovsk, vùng Tambov, khiến 7 người thiệt mạng.

Ngày 20/7, Ukraine tiếp tục sử dụng khoảng 400 UAV để tấn công Moskva và các khu vực lân cận, trong đó có Podolsk, khiến hai người bị thương và nhiều tòa nhà bốc cháy. Wildberries cho biết trung tâm logistics của công ty tại Podolsk được sơ tán để đề phòng, trước khi hoạt động trở lại bình thường.

Các cuộc tấn công sau đó lan tới nhiều khu vực khác của Nga. Ngày 22/7, kho Wildberries tại Krasnodar bị tấn công, khiến nhiều người bị thương và gây ra đám cháy lớn. Cùng ngày, kho của công ty tại Nevinnomyssk cũng bốc cháy sau cuộc tấn công bằng UAV.

Ngày 24/7, hai kho của Wildberries tại St. Petersburg và vùng Leningrad bị đánh trúng. Thống đốc vùng Leningrad Alexander Drozdenko cho biết ba người bị thương. Wildberries cho biết hoạt động tại hai cơ sở logistics trong khu vực phải dừng lại, trong khi nhân viên tại kho của công ty ở khu vực khác cũng được sơ tán.

Tại Yekaterinburg, cảnh báo UAV ngày 25/7 khiến Wildberries phải sơ tán trung tâm logistics. Ngày 29/7, kho của công ty tại Ryazan cũng được sơ tán sau cuộc tấn công bằng UAV. ngày sau, kho Wildberries ở vùng Penzabốc cháy sau cuộc tấn công của Ukraine.

Ngày 31/7, đám khói lớn được nhìn thấy tại vùng Volgograd sau cuộc tấn công bằng UAV. Thống đốc khu vực Andrei Bocharov cho biết 5 người phải tìm kiếm sự trợ giúp y tế sau các cuộc tấn công.

Đến ngày 2/8, UAV Ukraine tiếp tục tấn công kho Wildberries tại vùng Samara. Ngày 3/8, kho khác của công ty tại vùng Vladimir bốc cháy sau cuộc tấn công, khiến nhân viên phải sơ tán.

Ngày 4/8, ba kho hàng trên khắp nước Nga, trong đó có hai cơ sở của Wildberries, bị UAV tấn công, khiến 5 người thiệt mạng, theo giới chức địa phương.

Ngày 5/8, trung tâm logistics của Wildberries tại vùng Tula bốc cháy sau cuộc tấn công bằng UAV khiến người bị thương. Hai cơ sở công nghiệp và hai tòa nhà chung cư khác trong khu vực cũng bị hư hại.

Ngày 7/8, Wildberries cho biết thêm trung tâm logistics tại Yekaterinburg, cách Moskva khoảng 1.400 km về phía đông, bốc cháy sau cuộc tấn công. Theo công ty, phần lớn hàng hóa tại đây không bị hư hại và đám cháy sau đó được khống chế. Thống đốc vùng Sverdlovsk Denis Pasler cho biết 8 UAV bị bắn hạ trong đêm, trong đó 3 chiếc rơi xuống mái trung tâm logistics.

Ngày 11/8, cuộc tấn công bằng UAV tại vùng Voronezh khiến người thiệt mạng và hai người bị thương. Mảnh vỡ UAV rơi xuống gây cháy tại hai kho của doanh nghiệp lớn. Thống đốc Alexander Gusev cho biết đám cháy bao phủ diện tích khoảng 16.000 m² tại cơ sở, trong khi cơ sở còn lại có diện tích cháy khoảng 20.000 m².

Ngày 13/8, Wildberries cho biết cuộc không kích gây cháy tại khu công nghiệp ở vùng Bashkortostan, nơi công ty có cơ sở. Công ty cho biết không có hàng hóa được lưu trữ tại địa điểm này.

Theo Reuters, Moskva có khoảng 8.500 điểm nhận hàng Wildberries, trong khi tổng số điểm trên toàn nước Nga lên tới gần 95.000.

Wildberries cho biết công ty bắt đầu chi trả khoản bồi thường cho các nhà bán hàng bị ảnh hưởng. Trong khi đó, các nguồn tin nói với Reuters rằng chính phủ Nga đang xem xét các biện pháp hỗ trợ công ty và những doanh nghiệp liên quan.

Ukraine, trong khi các thành phố của nước này liên tục hứng chịu các cuộc tấn công của Nga, mô tả những cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga là “các biện pháp tầm xa”, nhằm làm suy giảm năng lực và buộc Nga chấm dứt cuộc xung đột.