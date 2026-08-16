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Thủ đô của Nga, Ukraine hứng hỏa lực cùng lúc

| | Tài chính quốc tế

Các máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào vùng thủ đô Mátxcơva (Nga) đêm ngày 15, rạng sáng 16/8, trong một vụ việc mà thống đốc khu vực mô tả là một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất nhắm vào nơi này.

Trong các bài đăng trên Telegram, Thống đốc vùng Mátxcơva Andrei Vorobyov cho biết, thương vong đã được ghi nhận tại Podolsk, nơi một nhà kho thuộc sở hữu của Wildberries - nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất nước Nga - bị tấn công.

Thiệt hại cũng đã được ghi nhận tại một số địa điểm khác, bao gồm một nhà kho ở thị trấn Domodedovo, nằm gần một trong những sân bay chính của Mátxcơva.

Thủ đô của Nga, Ukraine hứng hỏa lực cùng lúc- Ảnh 1.

Thủ đô của Nga, Ukraine hứng hỏa lực cùng lúc- Ảnh 2.

Đám cháy nhà kho Wildberries ở vùng thủ đô Mátxcơva. (Ảnh: Reuters)

Thủ đô của Nga, Ukraine hứng hỏa lực cùng lúc- Ảnh 3.

Thủ đô của Nga, Ukraine hứng hỏa lực cùng lúc- Ảnh 4.

(Ảnh: Reuters)

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 822 máy bay không người lái của Ukraine trên khắp cả nước.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã nhắm mục tiêu vào Wildberries - công ty mua sắm trực tuyến bị Kiev cáo buộc vận chuyển các loại hàng hóa quân sự - như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm làm suy yếu cơ sở hạ tầng kinh tế Nga.

Cũng vào rạng sáng 16/8, các lực lượng Nga đã tiến hành một số cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào Kiev, gây ra hỏa hoạn tại ít nhất hai quận thuộc thành phố này, theo lời Thị trưởng Vitali Klitschko.

Thủ đô của Nga, Ukraine hứng hỏa lực cùng lúc- Ảnh 5.

Thủ đô của Nga, Ukraine hứng hỏa lực cùng lúc- Ảnh 6.

Thủ đô của Nga, Ukraine hứng hỏa lực cùng lúc- Ảnh 7.

Hiện trường một vụ cháy ở vùng thủ đô Kiev (Ukraine) sau các cuộc tấn công của Nga rạng sáng 16/8. (Ảnh: Reuters)

Ông Klitschko viết trên ứng dụng Telegram, rằng các mảnh vỡ rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn tại một khu vực phi dân cư ở vùng ngoại ô phía bắc.

Ông cho biết thêm, một số ô tô đã bốc cháy và một đám cháy khác cũng đã bùng phát tại khu vực nằm ngay phía nam trung tâm thành phố.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

Từ Khóa:
Ukraine, nga

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