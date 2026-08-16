Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện túi bọc chứa hơn 5,3 tỷ đồng tiền mặt bị bỏ lại cạnh cây ATM

| | Tài chính quốc tế

Phát hiện túi bọc chứa hơn 5,3 tỷ đồng tiền mặt bị bỏ lại cạnh cây ATM

Người nhặt được số tiền này đã nhận được "phần thưởng" xứng đáng.

Một nam sinh tại New Mexico, Mỹ, đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi phát hiện một túi tiền chứa 135.000 USD (3,5 tỷ VNĐ) bên cạnh máy ATM khi đang trên đường mua tất cho ông của mình mình.

Theo đài KRQE-TV, José Nuñez Romaniz phát hiện một túi bóng trong suốt chứa đầy tiền mặt, nằm cạnh một máy ATM của Wells Fargo tại Albuquerque. Cậu lập tức gọi đến số điện thoại 1-800 được niêm yết trên máy ATM và báo cảnh sát.

Sau đó, nhà chức trách xác định số tiền thuộc về một nhà thầu phụ của Wells Fargo, đơn vị chịu trách nhiệm tiếp tiền cho các máy ATM. Nhân viên này đã vô tình để quên số tiền tại địa điểm.

Romaniz theo học ngành tư pháp hình sự tại trường cao đẳng cộng đồng trung tâm New Mexico và ấp ủ kế hoạch theo đuổi sự nghiệp trong ngành thực thi pháp luật. Cậu cho biết ngay khi nhìn thấy số tiền, bản thân đã biết phải làm điều đúng đắn.

“Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến bố mẹ, đặc biệt là mẹ tôi. Tôi nghĩ nếu mang số tiền này về nhà thì mẹ sẽ làm gì, và bà sẽ đánh tôi tới tấp bằng dép”.

Hành động của Romaniz được Cảnh sát trưởng Albuquerque Mike Geier và Thị trưởng Tim Keller vinh danh.

“Thật tuyệt khi chúng ta có cơ hội nhìn thấy những điều tốt đẹp trong cộng đồng", Geier nói.

Geier cũng cho biết Romaniz được mời nộp đơn vào vị trí nhân viên an toàn công cộng trong thời gian tiếp tục việc học.

Theo Fox KTVU﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
tiền mặt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tập đoàn của Warren Buffett bất ngờ mua 106 triệu cổ phiếu một công ty, tăng 83%, thành khoản đầu tư lớn thứ 3

Tập đoàn của Warren Buffett bất ngờ mua 106 triệu cổ phiếu một công ty, tăng 83%, thành khoản đầu tư lớn thứ 3 Nổi bật

Phát hiện 300 tấn vàng dưới độ sâu 2.000 mét sau 55 mũi khoan, còn 800 tấn chưa lộ diện

Phát hiện 300 tấn vàng dưới độ sâu 2.000 mét sau 55 mũi khoan, còn 800 tấn chưa lộ diện Nổi bật

Kinh tế Nga đi ngược với những dự báo bi quan: Chuyện gì đang xảy ra?

Kinh tế Nga đi ngược với những dự báo bi quan: Chuyện gì đang xảy ra?

09:23 , 16/08/2026
Phát hiện hàng nghìn vết nứt tại đập thuỷ điện 2,7 tỷ USD, một nước đòi nhà thầu Trung Quốc bồi thường gần 600 triệu USD, bắt chịu trách nhiệm bảo trì

Phát hiện hàng nghìn vết nứt tại đập thuỷ điện 2,7 tỷ USD, một nước đòi nhà thầu Trung Quốc bồi thường gần 600 triệu USD, bắt chịu trách nhiệm bảo trì

09:02 , 16/08/2026
Phát hiện 50 thỏi vàng, hàng trăm đồng xu trị giá 272 tỷ đồng khi đào đất lắp đặt ống thoát nước

Phát hiện 50 thỏi vàng, hàng trăm đồng xu trị giá 272 tỷ đồng khi đào đất lắp đặt ống thoát nước

08:24 , 16/08/2026
Mỹ chuẩn bị giáng ‘đòn chưa từng có’, dù 47 năm trừng phạt không khuất phục được Iran

Mỹ chuẩn bị giáng ‘đòn chưa từng có’, dù 47 năm trừng phạt không khuất phục được Iran

08:00 , 16/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên