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Phát hiện 50 thỏi vàng, hàng trăm đồng xu trị giá 272 tỷ đồng khi đào đất lắp đặt ống thoát nước

| | Tài chính quốc tế

Nhóm công nhân xây dựng trong quá trình thi công đã bất ngờ tìm thấy khoảng 50 thỏi vàng cùng nhiều đồng xu vàng trị giá khoảng 10,4 triệu USD (gần 272 tỷ VNĐ).

Phát hiện 50 thỏi vàng, hàng trăm đồng xu trị giá 272 tỷ đồng khi đào đất lắp đặt ống thoát nước- Ảnh 1.

Theo cảnh sát địa phương, số vàng được phát hiện khi các công nhân thực hiện công việc đào đất tại một nhà máy bia cũ ở thị trấn Dendermonde, Bỉ. Khu vực này cách Brussels khoảng 30 km về phía tây bắc.

Đài VRT cho biết nhóm công nhân đang lắp đặt đường ống thoát nước thì phát hiện kho báu đặt trong một bức tường của tầng hầm vào hôm 11/8. Kho báu bao gồm tiền xu vàng, hạt vàng và các thỏi vàng được đánh số được đặt trong một chiếc túi.

Phát hiện 50 thỏi vàng, hàng trăm đồng xu trị giá 272 tỷ đồng khi đào đất lắp đặt ống thoát nước- Ảnh 2.

Sau khi phát hiện, các công nhân đã liên hệ với chính quyền địa phương. Cảnh sát sau đó thu giữ toàn bộ số vàng và đưa đến một kho có mức độ an ninh cao của chính phủ để bảo quản.

Hình ảnh do cảnh sát Dendermonde công bố cho thấy khoảng 50 thỏi vàng cùng hàng trăm đồng xu được đặt trên một chiếc bàn. Tổng giá trị kho báu được ước tính khoảng 9 triệu euro, tương đương 10,4 triệu USD.

Phát hiện 50 thỏi vàng, hàng trăm đồng xu trị giá 272 tỷ đồng khi đào đất lắp đặt ống thoát nước- Ảnh 3.

Nam công nhân 18 tuổi tên Kobe – người đầu tiên phát hiện ra số vàng – cho biết kho báu rất hấp dẫn. Nhưng họ cũng nhận ra việc tự ý giữ số vàng này cũng là trái pháp luật.

Kobe thuật lại: “Lúc đầu, tôi nghĩ đó là những đồng xu 1 euro. Chúng tôi bắt đầu đào chúng lên, rồi chúng tôi thấy một thỏi vàng. Hoá ra, nó còn giá trị hơn chúng tôi tưởng”.

“9 triệu euro thì không thể giấu”, Kobe nói với VRT.

Nam công nhân này cho biết anh hy vọng mình và các đồng nghiệp sẽ nhận được tiền thưởng vì đã phát hiện kho báu. Tuy nhiên, trước tiên, nhà chức trách phải xác định chủ sở hữu số vàng.

Đại diện chủ sở hữu tòa nhà cũng đặt khả năng kho báu có thể liên quan đến một hoạt động gian lận nào đó.

“Chúng tôi không thể biết liệu phát hiện này có phải là kết quả của một hoạt động gian lận nào đó hay không và số vàng đã được giấu ở đây”, người đại diện nói.

Cảnh sát Dendermonde đồng thời cảnh báo những người có ý định tìm kiếm vàng không nên đến khu vực này. Nhà chức trách khẳng định không còn vàng tại đây.

Khu vực hiện vẫn là công trường xây dựng, được rào chắn và có nhiều hố nguy hiểm. Cảnh sát khuyến cáo người dân không tự ý xâm nhập hoặc mạo hiểm tìm kiếm kho báu.

Tổng hợp: VRT, The Guardian

Khánh Linh

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
vàng, kho báu

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