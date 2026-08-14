Máy bay có tiếng nổ lớn ở độ cao 6.000 m, 1 hành khách bị hút người ra ngoài cửa sổ vỡ: Xuất hiện tình tiết mới

Sự cố xảy ra ngày 10/7, ngay sau khi máy bay cất cánh từ Hy Lạp để tới Đức. Một bộ phận của động cơ bị vỡ và va vào cửa sổ, khiến một hành khách bị thương nặng. Máy bay sau đó mất áp suất và buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

Theo báo cáo sơ bộ công bố ngày 13/8 của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), phi hành đoàn từng báo cáo 4 trường hợp nghi máy bay va chạm với chim ở động cơ số 2 trong 12 tháng trước sự cố.

"Dấu vết của chim được cho là đã được tìm thấy trong 2 vụ", NTSB cho biết. Tuy nhiên, các đợt kiểm tra và bảo dưỡng sau đó không phát hiện hư hỏng.

Dữ liệu từ thiết bị ghi âm buồng lái cho thấy một tiếng nổ lớn xuất hiện khoảng 9 phút 20 giây sau khi máy bay bắt đầu chạy đà cất cánh.

Khi kiểm tra động cơ, các nhà điều tra phát hiện nhiều cánh quạt bị gãy. Ba mảnh cánh quạt bị bung cũng được tìm thấy bên trong động cơ.

Động cơ này thuộc dòng CFM, được sản xuất bởi liên doanh giữa tập đoàn Safran của Pháp và General Electric (GE) của Mỹ. Động cơ từng được kiểm tra vào tháng 5 nhưng không phát hiện bất thường.

Ryanair từ chối bình luận về vụ việc. Đại diện CFM cho biết đang hỗ trợ quá trình điều tra. Boeing cũng chuyển các câu hỏi cho NTSB, viện dẫn quy định của cơ quan này và các quy tắc quốc tế về điều tra tai nạn hàng không.

NTSB đang dẫn đầu cuộc điều tra. Cơ quan này cho biết vẫn xem xét liệu vụ việc có liên quan đến những sự cố tương tự trước đây hay không.

Bryan Bedford, người đứng đầu Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), nói với Reuters hồi tháng trước rằng những dấu hiệu ban đầu cho thấy sự cố của Ryanair không giống vụ tai nạn của hãng Southwest năm 2018 khiến một hành khách thiệt mạng sau khi bị hút một phần cơ thể ra ngoài cửa sổ.

Theo Reuters