Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Châu Âu hứng chịu đợt nắng nóng cực độ mới

| | Tài chính quốc tế

Hàng triệu người khắp châu Âu, đặc biệt là ở Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Anh đang chịu đựng đợt nắng nóng cực độ mới khi nền nhiệt trên lục địa bắt đầu leo thang.

Hơn 135 triệu người ở châu Âu được dự báo phải đối mặt với mức nhiệt trên 35°C. Trong đó, Anh ghi nhận ngày nóng nhất trong lịch sử hôm 13/8 và một số vùng của Pháp nhiệt độ vượt quá 42°C.

“Cái nóng ở đây không thể chịu nổi. Những bệnh nhân nằm liệt giường thực sự rất mệt và họ thậm chí không thể thở được vì vấn đề nắng nóng, tình hình rất tồi tệ”, dược sĩ Bailey Williamson làm việc cho Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) nói và bày tỏ lo ngại cho những bệnh nhân trong bệnh viện khi nước Anh đang phải chịu đựng cái nóng như thiêu đốt.

Màn hình hiển thị nhiệt độ 42°C ở Paris, Pháp. (Ảnh: AP)

Ông Williamson cho biết bệnh viện cũng ghi nhận sự gia tăng nhiều trường hợp say nắng và NHS đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu. “Thật đáng sợ. Tôi nghĩ đó là dấu hiệu thực sự cho thấy biến đổi khí hậu trở nên tồi tệ đến mức nào”, ông Williamson cho hay.

Ông Tim Wallace (60 tuổi) đến từ Australia cũng rất bất ngờ trước cái nóng hiện nay. “Tôi chưa từng thấy tình trạng này bao giờ và rõ ràng là nó đáng lo ngại. Có thể chúng ta sẽ có những mùa hè như thế này thường xuyên hơn, cỏ sẽ cháy khô thường xuyên hơn, rồi lại mọc lên. Nhưng tất cả đều là một phần của quá trình trái đất nóng lên” , ông Wallace nhấn mạnh.

Tại Pháp, nhiệt độ còn tăng cao hơn nữa khi Cơ quan Khí tượng quốc gia Pháp (Météo-France) ghi nhận nền nhiệt 42,5°C tại Chateaumeillant ở miền trung nước Pháp, mức nhiệt cao nhất cả nước vào 13/8. Nhiệt độ ở Paris đạt 38°C và phần lớn cả nước đang trong tình trạng cảnh báo nắng nóng.

Nhiều khu vực rộng lớn trên bán đảo Iberia cũng trải qua đợt nắng nóng gay gắt, ảnh hưởng đến khoảng 25 triệu người ở Tây Ban Nha. Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha (AEMET) ghi nhận nhiệt độ lên tới 37°C ở các vùng trung tâm.

Châu Âu là lục địa ấm lên nhanh nhất và ở một số nơi không được trang bị đầy đủ để đối phó với thời tiết nóng. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra là nguyên nhân dẫn đến những đợt nắng nóng ngày càng gay gắt và thường xuyên hơn.

Theo phân tích của AFP dựa trên dự báo của cơ quan khí tượng Đức và dự báo dân số năm 2025 từ Trung tâm Nghiên cứu Liên hợp, nhiệt độ dự kiến sẽ vượt quá 30°C đối với gần 3/5 cư dân châu Âu (không bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ), tương đương khoảng 340 triệu người sẽ phải đối mặt với nền nhiệt cao. Kết quả này phù hợp với kết quả của tổ chức phi chính phủ Klimadashboard của Áo.

Phát minh pin mới có thể 'cứu' cả châu Âu: Được làm từ cát và đá nghiền, không cần đất hiếm, cắt giảm 160 tấn CO2

Theo Kông Anh/VTCnews

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga 'khóa chặt' huyết mạch trên biển, nông dân Ukraine điêu đứng, ước tính thiệt hại hàng tỷ USD

Nga 'khóa chặt' huyết mạch trên biển, nông dân Ukraine điêu đứng, ước tính thiệt hại hàng tỷ USD Nổi bật

Phát hiện khối bê tông nặng 1,4 triệu tấn, móng sâu bằng tòa nhà 10 tầng, đường kính 130 m được Trung Quốc đặt hai bên bờ sông, lập kỷ lục thế giới

Phát hiện khối bê tông nặng 1,4 triệu tấn, móng sâu bằng tòa nhà 10 tầng, đường kính 130 m được Trung Quốc đặt hai bên bờ sông, lập kỷ lục thế giới Nổi bật

Tài xế BMW đi qua chốt chặn rồi bỏ trốn, cảnh sát đuổi theo thì phát hiện nhiều vali đáng ngờ trên xe

Tài xế BMW đi qua chốt chặn rồi bỏ trốn, cảnh sát đuổi theo thì phát hiện nhiều vali đáng ngờ trên xe

14:00 , 14/08/2026
Tháng 7 ghi nhận nhiều kỷ lục mới trên thị trường xe điện toàn cầu

Tháng 7 ghi nhận nhiều kỷ lục mới trên thị trường xe điện toàn cầu

13:42 , 14/08/2026
Ukraine đề xuất ngừng bắn với Nga trên Biển Đen

Ukraine đề xuất ngừng bắn với Nga trên Biển Đen

13:21 , 14/08/2026
Một huyện nghèo của Trung Quốc sản xuất kim cương cho cả thế giới: Viên 1 carat giá 3,5 triệu đồng chỉ mất 7 ngày sản xuất

Một huyện nghèo của Trung Quốc sản xuất kim cương cho cả thế giới: Viên 1 carat giá 3,5 triệu đồng chỉ mất 7 ngày sản xuất

12:54 , 14/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên