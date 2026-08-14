Phát hiện khối bê tông nặng 1,4 triệu tấn, móng sâu bằng tòa nhà 10 tầng, đường kính 130 m được Trung Quốc đặt hai bên bờ sông, lập kỷ lục thế giới

Vào ngày 13/8, hai móng neo chính ở phía đông và phía tây của cầu Thạch Tử Dương (Shiziyang) đã chính thức hoàn thành. Đây là cột mốc quan trọng trước khi dự án bước vào giai đoạn xây dựng các làn đường và treo cáp chính.

Móng neo phía tây có đường kính móng 130 m, tổng trọng lượng khoảng 1,4 triệu tấn và sâu 36 m (tương đương tòa nhà 10 tầng). Đây hiện là móng neo cầu treo lớn nhất thế giới.

Móng neo là bộ phận chịu lực quan trọng, có nhiệm vụ cố định cáp chính và chịu lực kéo căng từ hệ thống cáp.

Nhóm kỹ sư cũng xây dựng hệ thống thử nghiệm tại chỗ để đánh giá khả năng chịu tải của nền đá sâu, từ đó hoàn thiện các công thức tính toán khả năng chịu lực và độ dịch chuyển của móng.

Khi hoàn thành vào năm 2029, cầu Thạch Tử Dương dự kiến lập 5 kỷ lục thế giới đối với cầu treo hai tầng, gồm chiều dài nhịp chính, chiều cao tháp chính, quy mô móng neo, đường kính cáp chính và số làn xe.

Toàn bộ tuyến đường bao gồm cả cây cầu sẽ khoảng 35 km. Công trình có nhịp chính dài 2.180 m, tháp chính cao 342 m, cáp chính đường kính 1,5 m và hai tầng với 16 làn xe.

Đây là cầu treo giàn thép hai tầng đầu tiên trên thế giới có nhịp chính vượt 2.000 m. Công trình cũng là tuyến đường bộ hai tầng đầu tiên vượt sông Châu Giang.

Theo kế hoạch, cầu Thạch Tử Dương sẽ hoàn thành trong nửa đầu năm 2029 và được đưa vào khai thác ngay sau đó. Khi vận hành, thời gian di chuyển sẽ được rút ngắn từ khoảng 1 giờ xuống chỉ còn 30 phút.

Dự án được kỳ vọng hình thành thêm một tuyến kết nối quan trọng trong mạng lưới giao thông của Vùng Vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Macao.

Cùng với các công trình này và mạng lưới đường bộ xung quanh, cầu Thạch Tử Dương được kỳ vọng hình thành "vòng giao thông đô thị một giờ", tăng cường kết nối giữa các thành phố trong Vùng Vịnh lớn và thúc đẩy giao thương, du lịch cũng như phát triển kinh tế khu vực.

Theo ChinaDaily, Bastille Post