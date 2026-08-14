Dự phòng sẵn bạc cho năm 2027 với giá 65 USD/ounce, hãng trang sức lớn nhất thế giới muốn đặt cược vào kim loại mới

Theo ban lãnh đạo công ty, đây là chiến lược dài hạn nhằm giảm phụ thuộc vào biến động của kim loại quý, thay vì phản ứng trước diễn biến giá trong ngắn hạn.

Trao đổi với CNBC ngày 13/8, Tổng giám đốc Berta de Pablos-Barbier cho biết Pandora muốn đa dạng hóa danh mục vật liệu để tăng tính linh hoạt trong hoạt động kinh doanh và mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng.

"Chúng tôi đang đa dạng hóa danh mục vật liệu. Mục tiêu là xây dựng một Pandora linh hoạt hơn, đồng thời mang đến nhiều lựa chọn chất liệu hơn cho khách hàng", bà nói.

Giá bạc từng lập đỉnh nhiều năm khi vượt 120 USD/ounce vào tháng 1. Tuy nhiên, tính tới sáng 14/8, bạc có giá ﻿64 USD/ounce, giảm nhẹ so với những phiên trở lại đây. Tại Việt Nam, bạc Phú Quý đang được bán ra với giá 62,3 triệu đồng/kg. Giá bạc thấp cũng giảm bớt áp lực cho các nhà sản xuất trang sức.

Trước đó, vào tháng 2 - thời điểm Pandora lần đầu công bố kế hoạch chuyển sang sử dụng trang sức mạ bạch kim - bạc vẫn giao dịch quanh mức 80 USD/ounce.﻿

Theo bà Pablos-Barbier, việc giảm phụ thuộc vào bạc sẽ giúp Pandora duy trì biên lợi nhuận ổn định hơn trước những biến động khó lường của thị trường nguyên liệu.

Chiến lược này cũng nhận được sự ủng hộ từ giới đầu tư. Cổ phiếu Pandora đã tăng khoảng 55% trong 3 tháng qua sau giai đoạn kinh doanh không mấy thuận lợi của năm 2025. Các chuyên gia của Citi cho rằng sự phục hồi này phần nào được hỗ trợ bởi giá bạc giảm mạnh, giúp cải thiện triển vọng chi phí nguyên liệu của doanh nghiệp.

Trong phiên giao dịch sáng tại Copenhagen, cổ phiếu Pandora tiếp tục tăng khoảng 4% sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý II vượt kỳ vọng. Lợi nhuận được cải thiện nhờ khoản hoàn thuế nhập khẩu một lần tại Mỹ, bên cạnh diễn biến thuận lợi của chi phí nguyên liệu.

Pandora cho biết lợi nhuận hoạt động quý II đạt 1,46 tỷ kroner Đan Mạch (khoảng 226 triệu USD), tương ứng biên lợi nhuận 20,3%.

Công ty cũng nâng dự báo tăng trưởng hữu cơ cả năm 2026 lên từ 0-3%, thay cho mức dự báo trước đó từ âm 1% đến tăng 2%. Biên lợi nhuận hoạt động cả năm được nâng lên 22-23%, cao hơn mức dự báo cũ là 21-22%.

Trong quý II, doanh thu hữu cơ tăng 3%, trong khi doanh thu trên cùng hệ thống cửa hàng, chỉ số loại trừ tác động của các cửa hàng mới mở hoặc đóng cửa, tăng 1%.

Theo các nhà phân tích của Jefferies, kết quả kinh doanh này đáp ứng kỳ vọng vốn đã khá cao của thị trường. Mức tăng doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu cùng việc nâng dự báo cả năm nhìn chung phù hợp với những gì giới đầu tư mong đợi.

Bên cạnh việc thay đổi cơ cấu nguyên liệu, Pandora cũng chủ động phòng ngừa rủi ro giá bạc thông qua các hợp đồng bảo hiểm giá. Công ty cho biết đã khóa giá từ 90% đến 100% nhu cầu bạc cho năm 2027 ở mức khoảng 65 USD/ounce, tương đương vùng giá hiện tại.

Theo CNBC