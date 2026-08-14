Vì sao 1.500 người đã thiệt mạng nhưng không bao giờ tìm thấy thi thể nào trong xác tàu Titanic?

Hơn một thế kỷ trôi qua kể từ khi định mệnh dìm con tàu RMS Titanic xuống lòng Đại Tây Dương vào ngày 15 tháng 4 năm 1912, vụ chìm tàu vẫn luôn là một trong những sự kiện thu hút sự tò mò lớn nhất của nhân loại.

Khoảng 1.500 sinh mạng đã vĩnh viễn ra đi sau cú va chạm với tảng băng trôi, chiếm khoảng 68% tổng số hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu. Chỉ c ó 712 người may mắn sống sót.

Tuy nhiên, một thực tế kỳ lạ và ám ảnh là dù các chuyên gia đã dùng thiết bị lặn sâu tối tân để thám hiểm xác tàu nằm ở độ sâu khoảng 3.800 mét từ khi nó được tìm thấy vào tháng 9 năm 1985, chưa từng có một bộ xương hay hài cốt người nào được phát hiện bên trong. Đạo diễn James Cameron, người từng thực hiện tới 33 chuyến lặn thám hiểm xác tàu này, từng chia sẻ rằng ông đã nhìn thấy quần áo, những đôi giày xếp cạnh nhau gợi ý rõ ràng từng có một cơ thể ở đó, nhưng tuyệt đối không thấy bất kỳ tàn tích thi thể nào.

Tàu RMS Titanic chìm lúc 2 giờ 20 phút sáng thứ Hai ngày 15 tháng 4 năm 1912 sau khi đâm phải một tảng băng trôi ở Bắc Đại Tây Dương. (Ảnh: Universal History Archive/Getty Images)

Sự thật này từng làm dấy lên nhiều đồn đoán, nhưng nguyên nhân khoa học đằng sau lại hoàn toàn hợp lý. Lý do đầu tiên xuất phát từ chính chiếc áo phao mà nhiều hành khách và thành viên thủy thủ đoàn đã mặc trước khi chìm xuống vùng nước băng giá. Dù không đủ sức giữ họ sống sót lâu trước cơn hạ thân nhiệt, những chiếc áo phao này lại giúp thi thể nổi trên mặt nước. Trận bão xảy ra ngay sau vụ đắm tàu cùng các dòng hải lưu mạnh đã nhanh chóng cuốn các thi thể trôi dạt xa khỏi khu vực xác tàu ban đầu trong những tuần và tháng tiếp theo.

Đối với những nạn nhân không thể thoát ra và kẹt lại bên trong thân tàu, thi thể của họ cũng nhanh chóng biến mất do sự tác động của các loài sinh vật biển và động vật ăn xác ở vùng nước sâu.

Hình ảnh xác tàu Titanic. Ảnh: RMS Titanic, Inc.

Nhiều người đặt câu hỏi rằng tại sao các xác tàu cổ hơn vẫn tìm thấy xương mà Titanic thì không.

Nhà thám hiểm đại dương Robert Ballard đã giải thích hiện tượng này liên quan đến độ sâu của đáy biển. Ở độ sâu dưới khoảng 914 mét, đại dương vượt qua giới hạn bù đắp canxi cacbonat. Nước ở đây có nồng độ canxi cacbonat thấp, trong khi đây lại là thành phần chính cấu tạo nên xương người. Khi các sinh vật dưới đáy biển ăn sạch phần thịt và làm lộ ra bộ xương, môi trường nước đặc biệt này sẽ khiến xương tan rã hoàn toàn.

Mặc dù vậy, vẫn có những phỏng đoán cho rằng tại các khoang kín hoàn toàn như phòng máy nơi nước giàu oxy khó lọt vào để nuôi dưỡng các loài sinh vật ăn xác, có thể vẫn còn sót lại thi thể được bảo quản. Dù vậy, qua hơn một thế kỷ nằm dưới đáy biển sâu thẳm, hy vọng tìm thấy những dấu vết nguyên vẹn của con người trên xác tàu Titanic giờ đây chỉ còn là dĩ vãng.