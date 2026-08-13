Nga tự hào tuyên bố tạo ra thứ phi USD có giá trị lớn nhất thế giới, Trung Quốc 'góp công' lớn

Nga đã tạo ra stablecoin (tiền mã hóa) lớn nhất thế giới không neo theo đồng USD thông qua hệ thống thanh toán xuyên biên giới A7, Chủ tịch Ngân hàng Promsvyazbank (PSB) Pyotr Fradkov cho biết.

PSB ra mắt A7 vào tháng 10/2024 nhằm ứng phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU liên quan đến xung đột Ukraine khi gần như toàn bộ ngân hàng Nga bị loại khỏi mạng lưới thanh toán quốc tế SWIFT.

“Chúng tôi có 15.000 khách hàng thường xuyên sử dụng các sản phẩm của A7. Đó là một con số rất lớn, và các công ty này có quy mô khác nhau”, ông Fradkov cho biết trong cuộc phỏng vấn với RBK ngày 10/8.

Ông đồng thời nói thêm rằng nền tảng A7 hiện xử lý tới 2.000 giao dịch thanh toán mỗi ngày. A7 trước đây đã đưa tin rằng 90% số lượng giao dịch đến từ các quốc gia châu Á, trong đó Trung Quốc chiếm ưu thế.﻿

Ông Fradkov cho biết PSB đặc biệt tự hào khi A7 trở thành “đơn vị đầu tiên phát hành stablecoin gắn với đồng rúp” sau khi đưa A7A5 vào sử dụng cho khách hàng từ tháng 9/2025. Stablecoin là một loại tiền mã hóa được thiết kế để duy trì giá trị ổn định so với một tài sản tham chiếu. A7A5 được neo theo đồng rúp với tỷ lệ 1:1.

“Dù đây chỉ là một phần nhỏ của thị trường stablecoin toàn cầu, nhưng là stablecoin lớn nhất không neo theo đồng USD. Tổng giá trị giao dịch của A7A5 kể từ khi ra mắt đã đạt gần 140 tỷ USD”, ông nói.

Theo ông Fradkov, tổng vốn hóa của thị trường stablecoin toàn cầu hiện vào khoảng 312 tỷ USD, trong đó khoảng 99% gắn với các tài sản định giá bằng USD. Các stablecoin neo theo những đồng tiền khác chỉ chiếm khoảng 1%.

Trong nhóm này, A7A5 hiện có vốn hóa lớn nhất, khoảng 570 triệu USD. Tiếp theo là một stablecoin neo theo đồng euro với 440 triệu USD và một stablecoin của Brazil với khoảng 52 triệu USD.

Chủ tịch PSB cho rằng nếu A7 tiếp tục phát triển A7A5 cùng các sản phẩm khác, mục tiêu giành 10% thị trường stablecoin là khả thi trong tương lai.

“Nếu đặt ra mục tiêu đầy tham vọng như vậy, điều đó không chỉ có nghĩa là giao dịch trong phạm vi nước Nga mà còn là sử dụng các cơ chế thanh toán trong thương mại quốc tế”, ông nói.

Ông Fradkov cũng cho rằng việc A7A5 bị các cơ quan quản lý phương Tây đưa vào danh sách trừng phạt là dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của hệ thống này.

“A7A5 đã bị EU đưa vào danh sách trừng phạt như một dự án hạ tầng độc lập. Điều này cho thấy cạnh tranh hiện nay không chỉ diễn ra giữa các công cụ tài chính riêng lẻ mà còn giữa toàn bộ các hệ sinh thái thanh toán”, ông nói.

Theo RT﻿, Reuters