Chứng khoán nước này vừa có cú đảo chiều ngoạn mục, một chỉ số tăng 23% chỉ trong 2 tuần

Kết thúc phiên giao dịch 13/8, Kospi đóng cửa ở 6.813,34, tăng 3,56%, đánh dấu mức phục hồi khoảng 23% so với đáy được xác lập hôm 30/7.

Các cổ phiếu trụ cột của chỉ số là Samsung Electronics và SK Hynix dẫn đầu đà tăng, với mức tăng lần lượt là 5% và 9% trong phiên 13/8.

Nhà đầu tư dường như lại thích đặt cược vào những doanh nghiệp sản xuất phần cứng phục vụ các ngành công nghệ cao như trước đây, đặc biệt là khi báo cáo thu nhập mới nhất từ các tập đoàn công nghệ toàn cầu cho thấy xu hướng tiếp tục rót vốn mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Đà phục hồi của Kospi còn được tiếp sức bởi sự lạc quan đối với các khoản chi tiêu cho AI, giúp hồi sinh sự quan tâm của thị trường dành cho các cổ phiếu bán dẫn hạng nặng của Hàn Quốc.

"Cơn sốt chi tiêu cho AI vẫn chưa đến hồi kết," David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, nhận định trong một báo cáo vào cuối ngày thứ Ba. Ông đồng thời chỉ ra kết quả kinh doanh khả quan từ các công ty liên quan đến AI tại Mỹ. Điển hình, cổ phiếu của Supermicro và nhà cung cấp dịch vụ đám mây CoreWeave đã tăng vọt chỉ sau một đêm nhờ kết quả vượt xa kỳ vọng.

Những diễn biến này đã tạo ra động lực mới cho các nhà sản xuất chip Hàn Quốc – những doanh nghiệp có vận mệnh gắn liền với nhu cầu về chip nhớ sử dụng trong cơ sở hạ tầng AI. Samsung Electronics và SK Hynix đã dẫn dắt đà tăng của Kospi, kéo dài sự phục hồi ấn tượng sau đợt bán tháo do nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt vào tháng trước.

Theo Fundstrat Global Advisors, đà tăng của chứng khoán Hàn Quốc vẫn còn dư địa để tiến xa hơn khi sức mạnh đang quay trở lại với các nhà sản xuất chip nhớ đầu ngành của nước này.

Mark Newton, quản lý cấp cao của quỹ, cho biết quỹ iShares MSCI South Korea ETF đã phá vỡ một ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng nhờ sự khởi sắc của Samsung Electronics và SK Hynix, qua đó cải thiện triển vọng ngắn hạn cho thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Động thái mới nhất của quỹ ETF này đã xác nhận một mô hình đảo chiều mà theo ông Newton là "trông có vẻ hấp dẫn về mặt kỹ thuật để tiếp tục gặt hái lợi nhuận trong ngắn hạn."

Tuy nhiên, tín hiệu đáng chú ý hơn có thể đến từ chính các cổ phiếu chip nhớ. Fundstrat nhận định, sau khi nằm trong nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ gần đây, các mã chip nhớ đang bắt đầu có hiệu suất vượt trội so với toàn ngành công nghệ nói chung lần đầu tiên kể từ tháng 6.

Ông Newton mô tả đây là "một dấu hiệu tốt trong ngắn hạn đối với ngành chip nhớ thuộc lĩnh vực công nghệ" và bổ sung rằng nhóm này dường như là một trong những mảnh ghép lớn cuối cùng của bức tranh công nghệ bắt đầu quay đầu tăng giá.

Điều này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Hàn Quốc, xét đến tầm ảnh hưởng to lớn của Samsung và SK Hynix đối với thị trường chứng khoán nội địa. Fundstrat cho biết sự kết hợp giữa đà phục hồi của thị trường Hàn Quốc và sự khởi sắc của mảng chip nhớ đang tạo ra một đợt luân chuyển dòng tiền quay trở lại nhóm công nghệ, ngay cả khi một số ông lớn công nghệ của Mỹ vẫn đang chật vật.

Chuyên gia Newton vẫn giữ thái độ lạc quan về thị trường trong ngắn hạn, dù ông cũng đưa ra lời cảnh báo rằng đà tăng có thể hạ nhiệt vào cuối tháng này nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD bắt đầu tăng trở lại. Dù vậy, tính đến thời điểm hiện tại, ông cho rằng thị trường Hàn Quốc và các cổ phiếu chip nhớ "có vẻ phù hợp để gia tăng khẩu vị rủi ro trong ngắn hạn".

Tham khảo: CNBC﻿