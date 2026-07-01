Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Warren Buffett nói điều đau lòng về thị trường chứng khoán: "Khó mà tìm được cổ phiếu giá trị khi mọi người chỉ thích đánh bạc"

| | Tài chính quốc tế

Huyền thoại đầu tư 95 tuổi Warren Buffett đã lên tiếng về thị trường chứng khoán, nơi mà ông cho rằng đang ngày càng bị chi phối bởi các giao dịch đầu cơ thay vì đầu tư dài hạn.

"Thật khó để tìm kiếm các giá trị đích thực khi mọi người đều ưa chuộng đánh bạc hơn," Buffett chia sẻ với phóng viên Becky Quick của CNBC.

Chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway đã từng có những lời lẽ gay gắt về thị trường chứng khoán hồi đầu năm nay. Vào tháng 5, ông đã ví von thị trường này như "một nhà thờ được xây liền với một sòng bạc", đặc biệt gọi sự bùng nổ của giao dịch quyền chọn đáo hạn trong ngày (one-day options) là hành vi "đánh bạc".

Thị trường chứng khoán đã tăng vọt lên các mức cao kỷ lục mọi thời đại trong năm nay, vượt qua "bức tường lo ngại" bao gồm cả cú sốc năng lượng từ cuộc chiến đang tiếp diễn với Iran. Những người hoài nghi cho rằng đang có quá nhiều sự đầu cơ vào các cổ phiếu gắn liền với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, cùng với các công cụ như hợp đồng quyền chọn và các quỹ ETF sử dụng đòn bẩy đang như "thêm dầu vào lửa".

Thị trường cổ phiếu ngày càng thu hút ồ ạt các nhà giao dịch cá nhân (retail traders), những người đang đổ xô mua cổ phiếu của hãng sản xuất chip nhớ Micron và công ty vừa chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) gần đây là SpaceX.

Nhà tỷ phú đầu tư 95 tuổi, nổi tiếng với sự trung thành kiên định với trường phái đầu tư giá trị, bày tỏ quan điểm rằng những cơ hội đầu tư thực sự ý nghĩa đang ngày càng trở nên hiếm hoi, đòi hỏi một cách tiếp cận kiên nhẫn và có kỷ luật.

"Có những thời điểm cơ hội liên tục ập đến nhanh đến mức bạn không thể theo kịp, bạn biết đấy, thật khó tin," vị chủ tịch Berkshire chia sẻ. "Nhưng cũng có những lúc khác, bạn sẽ rất, rất may mắn nếu tìm thấy được một cơ hội tốt trong suốt vài năm. Và thực tế thì, trường hợp thứ hai mới luôn là điều diễn ra phổ biến hơn."

"Nhưng bởi vì con người quá thích đánh bạc, nên thực tế việc khuyến khích những con bạc sẽ mang lại nhiều tiền hơn so với việc bồi dưỡng những nhà đầu tư," ông nhận định.

Tham khảo: CNBC﻿

Huyền thoại Buffett bất ngờ "đăng đàn", hé lộ về thương vụ khủng mới nhất của Berkshire Hathaway

Hồng Duy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga bất ngờ 'cầu cứu' nước nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới

Nga bất ngờ 'cầu cứu' nước nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới Nổi bật

Nga gặp bất lợi lớn, nguy cơ mất hàng tỷ USD

Nga gặp bất lợi lớn, nguy cơ mất hàng tỷ USD Nổi bật

Biểu tình nổ ra ở Ukraine vì bộ trưởng quốc phòng bị miễn nhiệm

Biểu tình nổ ra ở Ukraine vì bộ trưởng quốc phòng bị miễn nhiệm

22:42 , 16/07/2026
Biến cố ở Zaporizhzhia: Kỹ sư trưởng thiệt mạng - Nga yêu cầu IAEA lên tiếng trước 'tội ác'

Biến cố ở Zaporizhzhia: Kỹ sư trưởng thiệt mạng - Nga yêu cầu IAEA lên tiếng trước 'tội ác'

22:12 , 16/07/2026
Jordan đánh chặn hàng loạt tên lửa Iran

Jordan đánh chặn hàng loạt tên lửa Iran

21:48 , 16/07/2026
Chỉ một huyện nhỏ của Trung Quốc đã đủ lật đổ "tuyệt tác kỹ thuật trăm năm" của Nhật Bản: Đến mức này rồi sao?

Chỉ một huyện nhỏ của Trung Quốc đã đủ lật đổ "tuyệt tác kỹ thuật trăm năm" của Nhật Bản: Đến mức này rồi sao?

21:30 , 16/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên