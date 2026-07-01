Warren Buffett nói điều đau lòng về thị trường chứng khoán: "Khó mà tìm được cổ phiếu giá trị khi mọi người chỉ thích đánh bạc"

"Thật khó để tìm kiếm các giá trị đích thực khi mọi người đều ưa chuộng đánh bạc hơn," Buffett chia sẻ với phóng viên Becky Quick của CNBC.

Chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway đã từng có những lời lẽ gay gắt về thị trường chứng khoán hồi đầu năm nay. Vào tháng 5, ông đã ví von thị trường này như "một nhà thờ được xây liền với một sòng bạc", đặc biệt gọi sự bùng nổ của giao dịch quyền chọn đáo hạn trong ngày (one-day options) là hành vi "đánh bạc".

Thị trường chứng khoán đã tăng vọt lên các mức cao kỷ lục mọi thời đại trong năm nay, vượt qua "bức tường lo ngại" bao gồm cả cú sốc năng lượng từ cuộc chiến đang tiếp diễn với Iran. Những người hoài nghi cho rằng đang có quá nhiều sự đầu cơ vào các cổ phiếu gắn liền với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, cùng với các công cụ như hợp đồng quyền chọn và các quỹ ETF sử dụng đòn bẩy đang như "thêm dầu vào lửa".

Thị trường cổ phiếu ngày càng thu hút ồ ạt các nhà giao dịch cá nhân (retail traders), những người đang đổ xô mua cổ phiếu của hãng sản xuất chip nhớ Micron và công ty vừa chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) gần đây là SpaceX.

Nhà tỷ phú đầu tư 95 tuổi, nổi tiếng với sự trung thành kiên định với trường phái đầu tư giá trị, bày tỏ quan điểm rằng những cơ hội đầu tư thực sự ý nghĩa đang ngày càng trở nên hiếm hoi, đòi hỏi một cách tiếp cận kiên nhẫn và có kỷ luật.

"Có những thời điểm cơ hội liên tục ập đến nhanh đến mức bạn không thể theo kịp, bạn biết đấy, thật khó tin," vị chủ tịch Berkshire chia sẻ. "Nhưng cũng có những lúc khác, bạn sẽ rất, rất may mắn nếu tìm thấy được một cơ hội tốt trong suốt vài năm. Và thực tế thì, trường hợp thứ hai mới luôn là điều diễn ra phổ biến hơn."

"Nhưng bởi vì con người quá thích đánh bạc, nên thực tế việc khuyến khích những con bạc sẽ mang lại nhiều tiền hơn so với việc bồi dưỡng những nhà đầu tư," ông nhận định.

Tham khảo: CNBC﻿