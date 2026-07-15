Huyền thoại Buffett bất ngờ "đăng đàn", hé lộ về thương vụ khủng mới nhất của Berkshire Hathaway

Trong một động thái làm sáng tỏ những đồn đoán của giới tài chính, Chủ tịch Berkshire Hathaway – tỷ phú Warren Buffett (95 tuổi) – mới đây đã xác nhận chính ông là người thúc đẩy thương vụ đầu tư quy mô lớn của tập đoàn vào Alphabet gần đây, chứ không phải tân CEO Greg Abel.

"Chính tôi là người đã khởi xướng thương vụ này", Buffett chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trực tiếp với biên tập viên Becky Quick của đài CNBC. Đây cũng là lần đầu tiên "Nhà tiên tri vùng Omaha" đưa ra lời giải thích chính thức về việc đưa Alphabet trở thành một trong những khoản đầu tư công nghệ lớn nhất trong danh mục của Berkshire Hathaway.

Chuyển giao quyền lực nhưng "vẫn đồng điệu"

Dù thừa nhận bản thân là người đứng sau quyết định rót vốn vào Alphabet, huyền thoại đầu tư vẫn nhấn mạnh sự tôn trọng tuyệt đối dành cho người kế nhiệm Greg Abel – người vừa chính thức tiếp quản chiếc ghế CEO của tập đoàn từ đầu năm nay, sau khi Buffett tuyên bố lộ trình chuyển giao quyền lực vào tháng 5 năm ngoái.

"Tôi không thực hiện bất kỳ thương vụ nào mà cậu ấy không chấp thuận, và ngược lại, cậu ấy cũng không làm điều gì mà tôi không đồng ý. Chúng tôi thảo luận với nhau liên tục, nhưng hiện tại, cậu ấy mới là người đưa ra quyết định cuối cùng," vị chủ tịch 95 tuổi chia sẻ về sự phối hợp ăn ý giữa ông và Abel.

Berkshire Hathaway lần đầu tiên tiết lộ việc nắm giữ cổ phần tại Alphabet vào quý III/2025 và liên tục gia tăng tỷ trọng kể từ đó. Đầu năm nay, tập đoàn này cũng đã tham gia vào đợt phát hành riêng lẻ trị giá 10 tỷ USD của Alphabet nhằm hỗ trợ nguồn vốn phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) cho "ông lớn" tìm kiếm này.

"Mắc sai lầm" vì mua muộn và nỗi lo cuộc đua AI

Triết lý cốt lõi của Warren Buffett trong đầu tư luôn nhất quán suốt nhiều thập kỷ: "Bí quyết trong cuộc sống – hay nói chính xác hơn là trong đầu tư – chính là tìm ra những doanh nghiệp có khả năng duy trì tỷ suất sinh lời trên vốn cao trong một thời gian dài."

Tuy nhiên, đối với trường hợp của Alphabet, Buffett thừa nhận ông đã phạm sai lầm khi không gia nhập cuộc chơi sớm hơn. Dù đã chứng kiến hiệu quả vượt trội từ mảng quảng cáo của Google từ rất sớm thông qua Geico (một công ty con thuộc Berkshire và là một trong những khách hàng quảng cáo đầu tiên của Google), ông vẫn ngần ngại vào thời điểm đó vì thiếu niềm tin vào khả năng duy trì vị thế dẫn đầu dài hạn của Google trong bối cảnh ngành công nghệ thay đổi chóng mặt.

Đáng chú ý, dù đã rót hàng tỷ USD vào Alphabet, Buffett thẳng thắn chia sẻ rằng đây vẫn chưa phải là doanh nghiệp yêu thích nhất của ông trong danh mục của Berkshire. "Tôi không thích doanh nghiệp này bằng ít nhất 4 hoặc 5 doanh nghiệp khác mà chúng tôi đang sở hữu," ông cho biết.

Nhà đầu tư huyền thoại cũng bày tỏ sự e ngại trước cuộc đua vũ trang AI khốc liệt hiện nay, nơi đòi hỏi những khoản cam kết vốn khổng lồ: "Câu hỏi lớn đặt ra cho Google và các đối thủ cạnh tranh lúc này là việc họ đang phải đổ ra hàng trăm tỷ USD – và đó là những dòng tiền thực tế rất lớn. Đó là cuộc chơi hiện tại của họ, điều mà trước đây họ không hề phải đối mặt khi kinh doanh phần mềm máy tính truyền thống."

Giữ trọn niềm tin vào Apple sau thời đại của Tim Cook

Trái ngược với sự dè dặt dành cho Alphabet, Warren Buffett khẳng định Apple – khoản đầu tư cổ phiếu lớn nhất của Berkshire – vẫn là một trong những cái tên ông yêu thích nhất, ngay cả sau khi thị trường đón nhận thông tin CEO Tim Cook sẽ từ chức.

"Tôi hiểu về Apple của ngày hôm nay nhiều hơn rất nhiều so với nhiều năm trước đây," Buffett nói. "Nếu bạn ở vị trí của Apple, bạn đang sở hữu những bộ óc xuất sắc nhất thế giới ở khắp mọi nơi, những người liên tục nỗ lực và tìm cách để đảm bảo rằng tương lai của Apple sẽ tiếp tục rực rỡ như những gì họ đã làm được trong quá khứ."

Sự tin tưởng vững chắc của Buffett là điểm tựa tâm lý lớn cho các cổ đông của Berkshire Hathaway, khẳng định vị thế dài hạn của tập đoàn tại các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu toàn cầu trong bối cảnh chuyển giao thế hệ lãnh đạo đang diễn ra mạnh mẽ.

Tham khảo: CNBC﻿