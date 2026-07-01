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Quỹ từ thiện của Bill Gates không nhận được một xu nào từ Warren Buffett: Tình bạn thập kỷ đã tan vỡ?

| | Tài chính quốc tế

Quỹ từ thiện của Bill Gates không nhận được một xu nào từ Warren Buffett: Tình bạn thập kỷ đã tan vỡ?

Trong số các quỹ nhận quyên góp cổ phiếu từ thiện hàng năm, tỷ phú Warren Buffett đã không đưa Quỹ Gates vào danh sách. Ông dành toàn bộ số tiền quyên góp năm nay cho 4 quỹ từ thiện có liên quan đến gia đình mình.

Berkshire Hathaway cho biết vị chủ tịch 95 tuổi này sẽ quyên tặng 9 triệu cổ phiếu loại B của Berkshire. Trong đó, Quỹ Susan Thompson Buffett nhận 1 triệu cổ phiếu, quỹ Sherwood, Howard, G. Buffett và Novo cũng sẽ nhận 1 triệu cổ phiếu mỗi quỹ.

Warren Buffett tuyên bố: “Mục tiêu của tôi là bán hết toàn bộ cổ phần Berkshire của mình trong khoảng 8 năm tới”.

Trong danh sách các quỹ nhận từ thiện của Warren Buffett không xuất hiện cái tên quen thuộc Quỹ Gates. Quỹ này từng nhận nhiều tiền nhất trong các khoản quyên góp hàng năm của Buffett. Kể từ năm 2006, chủ tịch của Berkshire đã quyên tặng hơn 47 tỷ USD cổ phiếu Berkshire cho tổ chức từ thiện mà Bill Gates và vợ cũ Melinda French Gates thành lập.

Từ WSJ đưa tin rằng Warren Buffett tạm hoãn quyên góp cho quỹ của Bill Gates trong thời gian chờ đợi kết quả cuộc điều tra về mối liên hệ của Quỹ Gates với “tỷ phú ấu dâm” Jeffrey Epstein.

Trong một cuộc phỏng vấn với Becky Quick của CNBC hồi tháng 3, Warren Buffett cho biết ông chưa hề nói chuyện với Bill Gates “kể từ khi toàn bộ sự việc được phơi bày”.

Khi được hỏi liệu hai người có còn là bạn thân hay không, Buffett nói rằng họ đã có “những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau”. Nhưng ông nói thêm: “Cho đến khi mọi chuyện được làm rõ… tôi nghĩ không nên nói nhiều về vấn đề này nữa”.

Động thái mới đánh dấu sự thay đổi trong lời hứa hai thập kỷ trước. Trong bức thư năm 2006 gửi Bill Gates và Melinda Gates, Buffett viết rằng hàng năm ông sẽ tặng cổ phiếu Berkshire cho quỹ từ thiện của họ suốt đời, với điều kiện một trong hai người vẫn còn tích cực tham gia vào tổ chức đó.

Theo CNBC

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