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Phát hiện 3 bao tải chứa 7,7 tỷ đồng vứt bên đường, cảnh sát vào cuộc tìm thấy điều bất thường

| | Tài chính quốc tế

Trong bao tải tiền bị bỏ lại bên đường, cảnh sát đã phát hiện thêm dấu hiệu bất thường.

Cảnh sát thành phố Indore ở Ấn Độ đang tiến hành điều tra sau khi người dân phát hiện lượng lớn tiền mặt bị bỏ rơi bên đường. Cụ thể, vào tháng 5 vừa qua, khoảng 2,83 core rupee (khoảng 7,7 tỷ VNĐ) được cất trong ba chiếc túi bỏ rơi bên đường Sanwer-Ujjain.

Một người nông dân địa phương đã phát hiện ba bao tải này được đặt dưới gốc cây gần quảng trường Bhutta. Người này sau đó đã ngay lập tức báo với cảnh sát.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và thu giữ các bao tải để kiểm tra. Khi mở bao tải, họ phát hiện hàng trăm bó tiền mệnh giá 500 rupee bên trong. Ước tính ban đầu cho thấy tổng số tiền lên tới 2,83 crore rupee.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện ra rằng trong số xấp tiền thật có những bó là tiền giả và giấy màu bên trong. Cảnh sát nghi ngờ rằng số tiền này được chuẩn bị cho một vụ lừa đảo quy mô lớn hoặc một giao dịch tài chính bất hợp pháp.

Xét thấy tính nghiêm trọng của vụ việc, cảnh sát đã phong tỏa khu vực và tiến hành điều tra chi tiết. Hình ảnh từ camera giám sát trên đường cao tốc và các khu vực lân cận đang được xem xét để xác định người đã bỏ lại những chiếc túi và động cơ đằng sau hành động này.

Cảnh sát cho biết các bó tiền khả nghi đã bị thu giữ và cuộc điều tra đang được tiến hành.

Theo India Today

Khánh Linh

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
ấn độ

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