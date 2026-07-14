Hiện tượng chưa từng có tại Nga trong hơn 21 năm

Các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga đã khiến công suất lọc dầu của nước này xuống mức thấp nhất trong hơn 21 năm.

Theo dữ liệu do EA Analytics tổng hợp, công suất chế biến dầu thô của Nga trong tháng này chỉ đạt trung bình 3,91 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2005 và thấp hơn hơn 1,4 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng sụt giảm đã buộc Moscow phải cấm xuất khẩu phần lớn lượng dầu diesel đến hết tháng 7, bên cạnh các hạn chế đã áp dụng trước đó đối với xăng và nhiên liệu hàng không.

Việc nguồn cung dầu diesel từ một trong những nhà cung cấp lớn nhất thế giới bị gián đoạn đã đẩy giá nhiên liệu lên mức cao nhất trong nhiều năm, trong bối cảnh thị trường toàn cầu vốn đã căng thẳng do các gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Nga hiện không còn công bố dữ liệu chính thức về hoạt động của các nhà máy lọc dầu, khiến việc đánh giá mức độ thiệt hại đối với ngành công nghiệp này trở nên khó khăn hơn.

EA Analytics, đơn vị thuộc công ty tư vấn Energy Aspects, ước tính công suất lọc dầu của Nga thông qua việc theo dõi toàn bộ chuỗi cung ứng dầu mỏ, từ dữ liệu vệ tinh về các mỏ dầu và kho chứa cho tới dòng chảy hàng hóa theo thời gian thực.

Trong 100 ngày qua, lực lượng Ukraine đã tiến hành khoảng 50 cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở sản xuất nhiên liệu của Nga, tác động đến ít nhất 24 trong số 34 nhà máy lọc dầu lớn của nước này, chủ yếu thuộc sở hữu của các tập đoàn dầu khí lớn.

Trong báo cáo công bố tuần trước, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết làn sóng tấn công của Ukraine đã ảnh hưởng đến hơn một nửa công suất lọc dầu của Nga kể từ đầu tháng 5. Theo IEA, các nhà máy lọc dầu Nga chỉ chế biến khoảng 3,8 triệu thùng/ngày trong tháng 6, giảm 1,6 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước.

Kiev đã gia tăng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Nga nhằm gây sức ép buộc Điện Kremlin quay lại bàn đàm phán. Các máy bay không người lái của Ukraine hiện có thể tấn công các mục tiêu cách biên giới hơn 2.400 km và trong tháng này đã đánh trúng nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga tại vùng Omsk.

Cuộc tấn công vào nhà máy Omsk, vốn chủ yếu phục vụ thị trường nội địa, càng làm gia tăng áp lực lên nguồn cung nhiên liệu trong nước. Nhiều khu vực của Nga, từ Kaliningrad ở biển Baltic đến vùng Viễn Đông, đang ghi nhận tình trạng gián đoạn nguồn cung, với cảnh xếp hàng dài tại các trạm xăng và giá nhiên liệu tăng mạnh.

“Đúng là đang có những vấn đề và tình trạng thiếu hụt, đó là lý do chúng ta chứng kiến các hàng dài chờ đổ xăng hoặc một số trạm xăng hoạt động không ổn định”, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết tuần trước.

Ông Novak, người phụ trách lĩnh vực năng lượng của Nga, được cho là đang tổ chức các cuộc họp gần như hàng ngày để xử lý tình hình thị trường nhiên liệu trong nước.

Để hạn chế tình trạng mua tích trữ, một số địa phương đã áp dụng hệ thống phân phối tạm thời dựa trên biển số xe. Chính quyền vùng Novosibirsk thậm chí khuyến nghị các doanh nghiệp tái triển khai hình thức làm việc từ xa nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu.

Theo Financial Post﻿