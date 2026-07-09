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Nga ra tuyên bố mới

| | Tài chính quốc tế

Biện pháp này được Nga kỳ vọng sẽ giúp tăng nguồn cung nhiên liệu cho thị trường trong nước.

Ngày 8/7, Nga tuyên bố cấm xuất khẩu dầu diesel như một phần trong loạt biện pháp nhằm hỗ trợ thị trường nhiên liệu trong nước. Động thái này diễn ra sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu gây ra tình trạng thiếu xăng và giá cả tăng vọt tại Nga.

Các tài xế ở nhiều khu vực đang phải xếp hàng chờ đợi hàng giờ để đổ xăng, do các cuộc tấn công dữ dội của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga đang làm giảm nguồn cung dầu diesel và xăng.

Phát biểu trong cuộc họp chính phủ được truyền hình trực tiếp do Tổng thống Vladimir Putin chủ trì, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho rằng tình hình nhiên liệu vẫn còn phức tạp và “tình hình hiện tại tại các trạm xăng đang gây lo ngại cho người dân”.

“Hôm nay, lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu diesel đã được ban hành, và điều này sẽ giúp tăng nguồn cung cho thị trường nội địa”, ông Novak nói, đồng thời cho biết thêm rằng Nga sẽ bắt đầu nhập khẩu nhiên liệu vào tháng 7.

Tuần trước, các nguồn tin trong ngành cho biết Nga đã bắt đầu nhập khẩu xăng bằng đường biển từ Ấn Độ.

Chính phủ cho biết lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel sẽ có hiệu lực đến ngày 31/7. Các nguồn cung theo các thỏa thuận hiện có của chính phủ, chẳng hạn như thỏa thuận với Mông Cổ, sẽ được miễn trừ khỏi các hạn chế này.

Tại cuộc họp, Tổng thống Putin nói rằng Ukraine đang cố gắng gây tổn hại đến nền kinh tế Nga.

Ukraine tuyên bố các cuộc tấn công vào các cơ sở nhiên liệu của Nga nhằm mục đích hạn chế khả năng tiến hành chiến tranh của Nga và buộc Moscow phải bắt đầu đàm phán hòa bình.

Biên lợi nhuận dầu diesel chuẩn của châu Âu đã tăng lên mức kỷ lục 60,17 USD/thùng sau khi Nga tuyên bố lệnh cấm xuất khẩu, do các nhà phân tích cho rằng thị trường đang thắt chặt hơn do lệnh cấm này.

“Lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Nga đến vào thời điểm tồi tệ nhất có thể. Cuộc chiến với Iran đã buộc phải sử dụng lượng hàng tồn kho lớn để bù đắp sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông, khiến lượng dầu diesel dự trữ tại các thị trường trọng điểm trở nên khan hiếm”, nhà phân tích Abhishek Kumar của Sparta Commodities cho biết. Chuyên gia này cũng nhận định Nga và các khách hàng của họ giờ đây sẽ cạnh tranh gay gắt với châu Âu để nhập khẩu dầu diesel từ các nhà cung cấp khác.

Trong tháng 6, khách hàng mua dầu diesel của Nga chủ yếu là Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil, nhập khẩu ít nhất một nửa lượng hàng có sẵn, dữ liệu vận chuyển cho thấy.

Xuất khẩu dầu diesel và dầu khí bằng đường biển của Nga đã giảm mạnh trong tháng 6, lần lượt giảm 39% so với tháng trước xuống còn khoảng 1,8 triệu tấn và giảm 46% so với 3,35 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

“Về cơ bản, Nga đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu trên thực tế. Lượng xuất khẩu tháng 6 giảm xuống còn 400.000 thùng mỗi ngày, và tháng 7 dự kiến sẽ còn thấp hơn nữa”, một nguồn tin thương mại châu Âu cho biết.

Theo dữ liệu từ Kpler, xuất khẩu dầu diesel và dầu khí của Nga chỉ đạt 214.000 thùng/ngày trong giai đoạn từ 1 – 8/7, so với 793.000 thùng/ngày trong tháng 7/2025 và 842.000 thùng/ngày.

Ngoài các khách hàng chính, Morocco, Ai Cập và Senegal cũng nổi lên như những nước nhập khẩu dầu diesel của Nga trong tháng 6.

Theo Reuters﻿

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Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
nga, Ukraine

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