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Phát hiện 200 tấn vàng, bạc, đá quý trị giá 500 nghìn tỷ trên tàu đắm, chuyên gia tiết lộ còn số vàng trị giá 13.000 tỷ đồng nằm rải rác

| | Tài chính quốc tế

Phát hiện 200 tấn vàng, bạc, đá quý trị giá 500 nghìn tỷ trên tàu đắm, chuyên gia tiết lộ còn số vàng trị giá 13.000 tỷ đồng nằm rải rác

Giới chức đã tìm thấy khoảng 200 tấn kho báu, vàng và đá quý trong một chiếc tàu chìm sâu ngoài khơi vùng biển Colombia.

Con tàu được tìm thấy có tên San Jose, một giấc mơ đối với những người săn tìm kho báu trên toàn thế giới. Con tàu này được phát hiện vào năm 2015, nhưng hiện vẫn chưa ai động đến do các quy định về trục vớt.

Colombia là thuộc địa của Tây Ban Nha khi tàu San Jose bị đánh chìm, chôn vùi theo vàng từ khắp Nam Mỹ.

Chính phủ Colombia coi chiến lợi phẩm này là "báu vật quốc gia" và muốn trưng bày con tàu trong một bảo tàng dự kiến xây dựng ở Cartagena trong tương lai. Các chuyên gia ước tính con tàu chở ít nhất 200 tấn vàng, bạc và ngọc lục bảo, trị giá có thể lên tới 20 tỷ USD, tương đương 525 nghìn tỷ VNĐ.

Trong khi đó, Tây Ban Nha và một nhóm thổ dân ở Bolivia cũng lên tiếng tuyên bố quyền sở hữu đối với kho báu khổng lồ này.

Đài WPBF từng có cuộc phỏng vấn chuyên gia trục vớt kho báu và nhà nghiên cứu biển sâu nổi tiếng Bill Black về những hiện vật mà ông từng tìm thấy dưới đại dương. Ông đã nhắc đến con tàu San Jose chìm trong một trận chiến tại vùng biển sâu từ năm 1708.

Ông Black cho biết thêm rằng con tàu không bị phủ nhiều đất và nằm ở vị trí sâu khoảng 600 mét.

Black cho biết ông làm việc ở Treasure Coast và tin rằng vẫn còn kho báu trị giá nửa tỷ USD đang nằm rải rác ở đó.

“Tôi tin rằng dưới đáy biển có nhiều kho báu vàng bạc hơn là ở trên đất liền”, ông Black nói.

Black thậm chí còn đưa ra lời khuyên cho những người muốn săn tìm kho báu về nơi nên tìm kiếm kho báu ẩn giấu. Ông nói rằng nơi tốt nhất để tìm kiếm sẽ là ở Florida.

Thời điểm tốt nhất để tìm kiếm kho báu bị chôn vùi là sau một cơn bão, vì cơn bão sẽ cuốn trôi phần lớn cát bồi đắp. Điều này sẽ làm lộ ra kho báu thường bị giấu kín dưới lớp cát dày vài mét.

Theo CBS News, WPBF

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Thiên Di

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
vàng, kho báu

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