Quốc hội Hungary thông qua sửa đổi Hiến pháp để phế truất Tổng thống

Tổng thống Hungary Tamas Sulyok.

Theo Chủ tịch Quốc hội Agnes Forsthoffer, bản sửa đổi đã được 139 nghị sĩ ủng hộ, chỉ có 6 người bỏ phiếu chống và không có ai bỏ phiếu trắng.

Các phe phái đối lập của liên minh Fidesz - Liên minh Công dân Hungary và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo đã vắng mặt trong phiên họp để phản đối bản sửa đổi Hiến pháp.

Họ cho rằng đây là một văn kiện vi hiến và mang tính cá nhân hóa, được chính quyền mới soạn thảo chỉ vì lợi ích chính trị của họ.

Lãnh đạo phe Fidesz Gergely Gulyas đã từ chức, tuyên bố nền dân chủ ở Hungary không còn tồn tại.

Dự luật được tất cả các thành viên đảng cầm quyền Tisza do Thủ tướng Peter Magyar lãnh đạo ủng hộ.

6 nghị sĩ thuộc đảng đối lập cực hữu “Phong trào Tổ quốc chúng ta” đã bỏ phiếu chống và cho rằng Tisza hiện đang hành động giống hệt như Fidesz trong suốt 16 năm cầm quyền.

Phát biểu trước các nhà lập pháp trước khi bỏ phiếu, Thủ tướng Magyar một lần nữa cho biết, Tổng thống Sulyok nên từ chức vì đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là người bảo đảm tính tối thượng của pháp luật.

Ông Sulyok còn làm ngơ trước những hành vi lạm dụng quyền lực của chính phủ tiền nhiệm do ông Viktor Orban lãnh đạo.

Tổng thống bác bỏ những cáo buộc này và nói rằng Thủ tướng đang có hành vi không đúng mực và hành động của ông cấu thành "sự vi phạm nghiêm trọng" pháp luật.

Về bản sửa đổi

Ngày 4/7, Chính phủ Hungary đã trình dự thảo sửa đổi hiến pháp lần thứ 17 lên Quốc hội.

Khi trình bày văn kiện này, Thủ tướng Magyar cho biết, một hiến pháp mới sẽ được soạn thảo và đưa ra trưng cầu dân ý toàn quốc.

Ông nói thêm, cho đến khi điều đó được thực hiện, hiến pháp hiện hành cần được sửa đổi.

Dự thảo văn kiện này chấm dứt nhiệm kỳ Tổng thống và cho phép Quốc hội bầu ra người đứng đầu nhà nước mới trong vòng 30 ngày sau khi Tu chính án thứ 17 có hiệu lực.

Theo Chính phủ, động thái này nhằm mục đích "khôi phục niềm tin vào thể chế Tổng thống và đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc hiến pháp chi phối việc thực thi quyền lực".

Bản sửa đổi quy định giới hạn nhiệm kỳ của các thành viên Quốc hội xuống còn 3 nhiệm kỳ 4 năm và đặt giới hạn tuổi đối với các thành viên Tòa án Hiến pháp ở mức 70 tuổi.

Theo văn bản này, các biện pháp sẽ được thực hiện để tăng cường tính độc lập của ngành tư pháp, bảo vệ tài sản nhà nước, mở rộng quyền hạn của Tòa án Hiến pháp và tăng cường sự giám sát của công chúng đối với các cơ quan Chính phủ.

Chính phủ tin điều này sẽ giúp khôi phục pháp quyền và hệ thống dân chủ ở Hungary, vốn đã bị suy yếu trong những năm gần đây dưới các chính quyền trước đây.