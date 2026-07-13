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Phát hiện gần 16 tỷ đồng tiền mặt rơi vương vãi trên đường cao tốc

| | Tài chính quốc tế

Phát hiện gần 16 tỷ đồng tiền mặt rơi vương vãi trên đường cao tốc

Nhiều tài xế đang lưu thông trên cao tốc đã dừng xe lại và nhặt tiền.

Hàng trăm nghìn USD tiền mặt đã rơi vãi trên tuyến cao tốc ở bang Indiana (Mỹ) sau khi cửa sau của một xe bọc thép chở tiền của công ty Brinks bất ngờ bung ra.

Theo cảnh sát bang Indiana, vụ việc xảy ra trên đường cao tốc liên tiểu bang 70 ở phía tây nam thành phố Indianapolis. Ước tính khoảng 600.000 USD (15,8 tỷ VNĐ) tiền mặt đã bị thổi tung khắp mặt đường.

Nhiều tài xế đang lưu thông trên cao tốc đã lập tức dừng xe và lao ra nhặt tiền.

Trung sĩ John Perrine, phát ngôn viên của Cảnh sát bang Indiana, cho biết cơ quan điều tra vẫn chưa xác định chính xác số tiền có trên xe vào thời điểm xảy ra sự cố, nhưng khẳng định con số lên tới "hàng trăm nghìn USD".

Lực lượng chức năng đã phải phong tỏa một phần tuyến đường để thu gom tiền mặt vương vãi trên cao tốc.

Tuy nhiên, theo Perrine, một lượng tiền chưa xác định vẫn đang mất tích do một số người đã mang tiền rời khỏi hiện trường.

Cảnh sát nhấn mạnh nguyên tắc "nhặt được thì được sở hữu" không áp dụng trong trường hợp này. Những người lấy tiền có thể đối mặt với cáo buộc trộm cắp nếu không hoàn trả.

"Những ai đã nhặt tiền nên liên hệ với cảnh sát bang để giao nộp lại", ông Perrine nói.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, khi nhiều người đặt câu hỏi: Nếu bắt gặp hàng trăm nghìn USD bay khắp đường cao tốc, bạn sẽ làm gì?

Theo ACC7news

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Y Vân

An Ninh Tiền Tê

Từ Khóa:
tiền

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