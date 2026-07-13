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Giá vàng tụt 1%, sắp thủng mốc 4.000 USD/ounce, giá dầu nhảy vọt 4% khi eo biển Hormuz lại bị đe dọa

| | Tài chính quốc tế

Giá vàng tụt 1%, sắp thủng mốc 4.000 USD/ounce, giá dầu nhảy vọt 4% khi eo biển Hormuz lại bị đe dọa

Ngày 13/7, giá vàng giảm hơn 1% do lo ngại việc đóng cửa eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng mạnh, từ đó làm dấy lên dự đoán về việc tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát.

Giá vàng giao ngay giảm 1,5% xuống còn 4.060,36 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 8 của Mỹ giảm 1,1% xuống còn 4.068,30 USD.

Lực lượng Mỹ và Iran đã tấn công lẫn nhau bằng tên lửa và máy bay không người lái hạng nặng. Trong đó, Tehran nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Mỹ tại các quốc gia trên khắp vùng Vịnh và tuyên bố lại đóng cửa eo biển Hormuz.

Dữ liệu theo dõi tàu từ Kpler cho thấy, có 6 tàu đi qua eo biển vào Chủ nhật, con số thấp nhất trong 5 tuần qua. Các cuộc tấn công leo thang càng làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran được ký kết tháng trước, nhằm mục đích mở lại eo biển và chấm dứt chiến sự sau 60 ngày đàm phán nữa.

Giá dầu Brent tăng 3,10 USD, tương đương 4,08%, lên 79,11 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 2,95 USD, tương đương 4,11%, lên 74,36 USD/thùng.

Đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng, trong khi thị trường chứng khoán ở châu Á giảm điểm.

Ông Nicholas Frappell tại ABC Refinery cho biết bất kỳ xung đột nào bùng phát ở vùng Vịnh đều gây áp lực lên giá vàng.

Nếu eo biển Hormuz vẫn đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần, liệu điều đó có dẫn đến hiệu ứng giảm phát trong tương lai hay không, và liệu điều đó có thực sự hỗ trợ cho vàng nếu nhu cầu giảm dẫn đến hoạt động kinh tế suy giảm hay không”, ông Frappell nói thêm.

Phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh trước Quốc hội cùng loạt dữ liệu kinh tế sẽ được các nhà đầu tư theo dõi sát sao trong tuần này. Đây sẽ là những manh mối về nền kinh tế, lạm phát và lộ trình chính sách tiền tệ.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đang dự báo xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 là 72%, tăng từ khoảng 63% vào tuần trước.

Theo dữ liệu được công bố tuần trước, các nhà đầu cơ vàng trên sàn COMEX đã giảm vị thế mua ròng của họ xuống 1.964 hợp đồng, còn 114.854 hợp đồng trong tuần kết thúc vào ngày 7/7.

Theo Reuters

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Anh Dũng

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