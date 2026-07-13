Nga trình làng "bom tấn" công nghệ sạch dưới gầm xe: Chấm dứt thời kỳ phụ thuộc từ nước ngoài

Một bước tiến quan trọng cho ngành giao thông vận tải xanh vừa được thiết lập tại vùng Ural của nước Nga.

Công nghệ mới này hứa hẹn sẽ "chữa lành" bầu không khí bằng cách triệt tiêu bụi mịn và khí độc (CO, HC, NOx) từ những cỗ xe tải hạng nặng, đồng thời mở ra kỷ nguyên tự chủ hoàn toàn về công nghệ giảm phát thải của Xứ Bạch dương.

Cuộc cách mạng xanh hóa từ những robot thông minh

Tại Novouralsk, công ty Ecoalliance (thuộc Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Rosatom) vừa chính thức đưa vào vận hành thương mại một dây chuyền sản xuất bộ lọc xúc tác khí thải ô tô tự động hóa bằng robot, đạt tiêu chuẩn Euro-5 và Euro-6 dành cho xe tải tại vùng Ural, Bộ Giao thông Vận tải Liên bang Nga thông tin ngày 9/7.

Ảnh minh họa về bộ lọc xúc tác khí thải ô tô.

Ecoalliance sẵn sàng cung ứng hơn 200.000 linh kiện mỗi năm cho thị trường xe tải và phương tiện vận tải hạng nặng.

Khối lượng này hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của các nhà sản xuất ô tô Nga về các linh kiện hệ thống làm sạch khí thải.

"Trước khi các cơ sở sản xuất mới của Ecoalliance đi vào hoạt động, các nhà sản xuất xe tải trong nước chỉ có thể tự chủ vỏn vẹn 20–30% linh kiện bộ lọc xúc tác. Đáng nói hơn, Nga khi ấy chưa có năng lực sản xuất công nghiệp bộ lọc khí thải chuẩn cao cho động cơ diesel; tất cả những gì chúng ta có chỉ là vài cơ sở nhỏ lẻ làm phôi kim loại, mà tiêu chuẩn cũng chỉ kịch khung ở mức Euro-4.

Giờ đây, sự phụ thuộc vào các nguồn cung nhập khẩu từ nước ngoài đã chính thức chấm dứt với dây chuyền sản xuất hoàn toàn khép kín ngay tại nội địa của công ty Ecoalliance" - ông Alexander Seleznev, Quyền Tổng Giám đốc Hóa học của Rosatom nhấn mạnh.

Nguồn ảnh: Atom Media. Ảnh do AI thực hiện

Ecoalliance hiện đã làm chủ toàn vẹn chuỗi giá trị vòng đời của sản phẩm từ khâu tuyển chọn nguyên liệu đầu vào sạch, chế tạo các khối xúc tác cốt lõi cho đến dịch vụ bảo dưỡng, hậu mãi.

Sức mạnh thanh lọc khí thải độc hại: Làm sạch đến 98%

Các bộ khối xúc tác thế hệ mới dành cho cả động cơ diesel và động cơ xăng này được thiết kế để đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn môi trường khắt khe nhất hiện nay là Euro-5 và Euro-6.

Euro 5 và Euro 6 là các tiêu chuẩn khí thải do Liên minh Châu Âu (EU) quy định nhằm giới hạn lượng chất gây ô nhiễm xả ra từ các phương tiện giao thông (ô tô, xe tải, xe máy...).

Về mặt kỹ thuật, bộ phận dưới gầm xe này hoạt động như một "lá phổi xanh" bọc thép cho xe tải nhờ sở hữu những tính năng vượt trội:

Siêu lọc khí thải: Giữ lại và xử lý triệt để bụi mịn, khí thải độc hại.

Hiệu suất thanh lọc vô tiền khoáng hậu: Đạt tỷ lệ làm sạch từ 90% đến 98% tổng lượng chất độc hại phát sinh từ buồng đốt.

Bẻ gãy liên kết ô nhiễm: Chuyển hóa hoàn toàn các sản phẩm cháy nguy hiểm nhất thành các hợp chất thân thiện với môi trường trước khi xả ra bầu khí quyển.

Dự án mang tính bước ngoặt này được hiện thực hóa nhờ sự chỉ đạo chiến lược của Rosatom và bệ đỡ tài chính vững chắc từ Quỹ Phát triển Công nghiệp.