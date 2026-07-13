Số phận kỳ lạ về dinh thự rộng 6.000m2 của cựu Chủ tịch đế chế lâm nghiệp

Trước khi trở thành một "vết nhơ" của thị trấn Haileybury, Ontario (Canada), dinh thự Peter Grant từng được kỳ vọng sẽ là một trong những công trình nhà ở xa hoa nhất Bắc Mỹ. Với diện tích lên tới hơn 6.000 m², chỉ một phòng ngủ nhưng sở hữu sân golf, nhà chứa thuyền ngầm và phòng trưng bày nghệ thuật, nơi đây được xem là "biệt thự lớn nhất Canada". Thế nhưng, sau hơn 20 năm, công trình vẫn chỉ là một khối bê tông khổng lồ dang dở, bị bỏ hoang giữa bờ hồ Temiskaming.

Đằng sau căn biệt thự kỳ lạ ấy là câu chuyện về sự sụp đổ của một đế chế kinh doanh, những khoản nợ hàng trăm triệu đô và một số phận nhiều lần tưởng như đã khép lại.

Toàn cảnh biệt thự nhìn từ trên cao (Ảnh: Equipment Journal)

Biệt thự lớn nhất Canada sắp hoàn thiện thì bị bỏ hoang

Năm 2004, "ông trùm lâm nghiệp" Peter Grant - Chủ tịch tập đoàn lâm nghiệp Grant Forest Products - mua một khu đất rộng 43 mẫu Anh (khoảng 17 ha) bên hồ Temiskaming với giá chỉ 110.000 đô la Canada (khoảng 2 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Khi ấy, Grant nằm trong nhóm những doanh nhân giàu nhất Canada và muốn xây dựng một dinh thự thể hiện vị thế của mình.

Theo thiết kế, căn biệt thự có diện tích khoảng 65.000 feet vuông (hơn 6.000 m²), được cho là lớn nhất Canada. Điều đặc biệt là toàn bộ không gian khổng lồ ấy chỉ phục vụ cho một chủ nhân duy nhất với duy nhất một phòng ngủ chính. Bao quanh căn nhà là sân golf riêng, phòng triển lãm nghệ thuật và cả một nhà chứa thuyền ngầm nối trực tiếp ra hồ.

Những bức tường đá đồ sộ, hệ thống cửa kính sát trần cùng kiến trúc hiện đại nhanh chóng thành hình. Nhìn từ bên ngoài, công trình gần như đã hoàn thiện.

Thế nhưng năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu ập đến. Đế chế Grant Forest Products lao đao khi thị trường bất động sản và ngành gỗ suy giảm mạnh. Chỉ một năm sau, công ty phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản, còn Peter Grant chìm trong nợ nần.

Việc xây dựng căn biệt thự lập tức dừng lại. Những căn phòng chưa kịp hoàn thiện bị bỏ mặc. Tường vẫn còn trơ bê tông, dây điện lộ thiên, vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang trên nền nhà. Công trình trị giá hàng chục triệu đô bỗng trở thành “cái xác không hồn”, không người ở.

Năm 2010, căn biệt thự được rao bán với giá 25 triệu đô la Canada (464 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại). Dù đã có một công ty ở Toronto mua lại, chủ mới hầu như không tiếp tục thi công. Trong hơn một thập kỷ sau đó, những thay đổi đáng kể chỉ là hàng rào bảo vệ và hệ thống camera nhằm ngăn người lạ đột nhập.

(Ảnh: Freaktography/ Shutterstock)

Địa điểm yêu thích của người thích khám phá

Dù vậy, điều này cũng không ngăn được những người yêu thích và tò mò khám phá các công trình bỏ hoang tìm đến.

Bên trong căn biệt thự, cầu thang lớn phủ đầy hình vẽ graffiti, nhiều ô cửa kính bị đập vỡ, vật liệu xây dựng vẫn nằm nguyên như ngày công trình bị bỏ dở. Không ít khu vực trở nên nguy hiểm vì sàn chưa hoàn thiện, dây cáp và các hố kỹ thuật vẫn để lộ.

Điều khiến nhiều người tiếc nuối là căn biệt thự thực ra đã rất gần đích. Theo những người từng khảo sát công trình, hệ thống điện nước gần như đã hoàn thiện trước khi bị bỏ hoang. Nhiều chi tiết nội thất như lò sưởi đá khổng lồ hay hệ cửa kính nhìn thẳng ra hồ Temiskaming vẫn còn nguyên giá trị.

Thậm chí, Jake Williams - nhà sáng lập Bright Sun Films - ước tính riêng số vật liệu xây dựng còn sót lại bên trong cũng có giá khoảng 1,8 triệu đô la Canada (33,4 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại). Trong khi đó, một số chuyên gia cho rằng chỉ cần khoảng 1 triệu CAD (18,5 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) là có thể hoàn thiện toàn bộ công trình để đưa vào sử dụng.

Không chỉ bị thời gian bào mòn, căn biệt thự nhiều lần đổi chủ. Có thời điểm, chủ sở hữu không đóng thuế bất động sản trong suốt 3 năm, khiến chính quyền địa phương chuẩn bị bán đấu giá công trình để thu hồi khoản nợ khoảng 150.000 CAD (2,8 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại). Tuy nhiên, đúng vào giờ chót, công ty sở hữu bất động sản bất ngờ thanh toán toàn bộ số thuế còn thiếu, giúp căn biệt thự thoát khỏi việc bị tịch thu.

Đối với người dân Haileybury, tòa biệt thự khổng lồ giờ đây vừa là niềm tiếc nuối, vừa là cảnh tượng khó coi của thị trấn. Nằm sừng sững bên bờ hồ với thác nước nhân tạo, kiến trúc hiện đại và quy mô hiếm có, nó gợi nhắc về một giấc mơ xa hoa chưa bao giờ thành hiện thực.

(Ảnh: Erik White/ CBC)

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Tuy nhiên, sau gần 2 thập kỷ bị bỏ quên, căn biệt thự có thể sắp bước sang một chương mới. Năm 2023, truyền thông Canada đưa tin doanh nhân Chris Fischer (bang Texas, Mỹ) đã tiếp quản công trình. Fischer đã cùng gia đình chuyển đến miền Bắc Ontario để bắt đầu hành trình hồi sinh công trình. Theo ông, điều khiến mình ấn tượng nhất không phải là sự hoang tàn, mà là chất lượng xây dựng gần như không có điểm nào bị làm qua loa.

"Tôi chỉ biết cười khi có người nói nên phá bỏ nó. Chỉ riêng chi phí phá dỡ cũng có thể lên tới khoảng 4 triệu đô la Canada. Những bức tường bê tông ở đây dày tới gần 60cm. Đây là một công trình quá đồ sộ để có thể dễ dàng xóa sổ" , Fischer nói.

Thay vì biến nơi đây thành dinh thự riêng, ông dự định cải tạo toàn bộ thành trung tâm nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe cao cấp mang tên Reconnection Lodge. Sau khi dọn dẹp công trình, đội ngũ kỹ thuật sẽ quét 3D toàn bộ không gian để thiết kế lại công năng, dù việc cải tạo gặp không ít thách thức vì hầu hết các bức tường đều được đổ bằng bê tông nguyên khối và gần như không thể di chuyển.

Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào năm 2027. Sau đó, Fischer còn dự định xây thêm khoảng 100 khu lưu trú ngắn hạn trong khuôn viên rộng 43 mẫu Anh, biến nơi từng là "vết nhơ" của thị trấn thành một điểm đến nghỉ dưỡng.

Toàn bộ quá trình này cũng đang được ghi hình cho chương trình truyền hình thực tế Mansion Impossible. Khác với nhiều chương trình cải tạo nhà cửa mang tính giải trí, Fischer khẳng định ê-kíp sẽ ghi lại toàn bộ quá trình một cách chân thực, từ những khó khăn trong thi công đến cuộc sống mới của gia đình ông tại đây.

(Nguồn: CBC, Yahoo! News)