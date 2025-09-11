Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khám phá dinh thự nơi Trung Quốc tiếp đón Tổng thống Nga Putin: Ngoại trưởng Lavrov hỏi 'Labubu đâu rồi?'

11-09-2025 - 08:31 AM | Tài chính quốc tế

Trong chuyến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lưu ý về sự vắng mặt của món đồ chơi nổi tiếng tại dinh thự nơi Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu trú ở Bắc Kinh.

Trong chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 31/8 đến 3/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lưu ý v sự vắng mặt của món đchơi Labubu nổi tiếng tại dinh thự nơi Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu trú ở Bắc Kinh và hỏi: "Labubu đâu rồi?", tờ Izvestia (Nga) đưa tin hôm 8/9, trích dẫn một đoạn video do nhà báo Pavel Zarubin của kênh truyền hình Russia-1 công b.

(Video Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý về sự vắng mặt của món đồ chơi Labubu nổi tiếng tại dinh thự nơi Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu trú ở Bắc Kinh. Nguồn: Global Times)

Đoạn video được nhà báo Zarubin đăng tải trên kênh Telegram cá nhân cũng trong ngày 8/9. Ông đặt tiêu đề cho video là "B trưởng và Labubu".

Trong đoạn video, các thành viên của phái đoàn Nga đang xem xét các bức tượng nhỏ trang trí tại nơi ở của nhà lãnh đạo Nga. "Labubu đâu rồi?", Ngoại trưởng Lavrov hỏi. Sau đó, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanoy đã tạo hình khuôn mặt giống như Labubu tại chỗ, đoạn video cho thấy.

Khám phá dinh thự nơi Trung Quốc tiếp đón Tổng thống Nga Putin: Ngoại trưởng Lavrov hỏi 'Labubu đâu rồi?'- Ảnh 1.

Labubu - một loại búp bê lông xù nổi tiếng của công ty đồ chơi Pop Mart (Trung Quốc) được chụp tại lễ khai trương cửa hàng ngoại tuyến mới của Pop Mart tại Bangkok, Thái Lan, vào ngày 5/7/2024. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Tân Hoa , Labubu đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, bởi món đồ chơi nhồi bông d thương này gợi lên cảm xúc và khát vọng xuyên suốt các nền văn hóa thế hệ. Pop Mart - nhà sản xuất đồ chơi có trụ sở tại Bắc Kinh, nơi sản xuất Labubu - đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 165 đến 170% trong quý đầu tiên của năm 2025, với doanh thu ở nước ngoài tăng vọt từ 475 đến 480%.

Hãng thông tấn TASS (Nga) đưa tin, trong khuôn kh chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày mới đây, Tổng thống Nga Putin đã tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra tại thành phố Thiên Tân từ ngày 31/8 đến ngày 1/9. Phía Trung Quốc cũng đã mời ông Putin dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh vào ngày 3/9.

Theo Duy Nguyễn

Đời Sống và Pháp Luật

