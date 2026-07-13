Nếm quả ngọt từ World Cup trên đất Mỹ, FIFA xem xét tăng lên 64 đội dự giải đấu năm 2030

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Sự tự tin của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bắt nguồn từ những gì ông đánh giá là "thành công vượt ngoài mong đợi" của kỳ World Cup 2026. Thể thức 48 đội với 104 trận đấu vừa qua được xem là bước đệm hoàn hảo để FIFA tính đến việc mở rộng quy mô giải đấu lớn nhất hành tinh.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Thụy Sĩ Bluewin vào ngày 12/7, ông Infantino không ngần ngại tiết lộ rằng phương án thêm 16 đội vào kỳ World Cup tới "chắc chắn sẽ được xem xét và đưa ra bàn thảo". Nếu điều này trở thành hiện thực, World Cup 2030 sẽ là giải đấu có quy mô khổng lồ nhất lịch sử, gấp đôi số lượng 32 đội từng được áp dụng trong suốt giai đoạn 1998-2022.

Triết lý của người đứng đầu FIFA từ khi nhậm chức năm 2016 luôn là thúc đẩy sự phát triển toàn cầu. "Một kỳ World Cup phải mang tinh thần của cả thế giới, không thể chỉ gói gọn ở Nam Mỹ và châu Âu", ông Infantino nhấn mạnh. Theo ông, việc trao cơ hội cho các nền bóng đá nhỏ là yếu tố sống còn để duy trì động lực phát triển của họ.

Lập luận của Chủ tịch FIFA được củng cố bởi những bất ngờ thú vị tại World Cup 2026. Lần đầu tiên, các đại diện từ mọi liên đoàn châu lục đều để lại dấu ấn bằng việc ghi bàn hoặc giành điểm ở vòng bảng. Sự vươn lên của bóng đá châu Phi là một điểm sáng khi có tới 9 trên 10 đội tuyển vượt qua vòng bảng. Đặc biệt, "tân binh" Cape Verde đã trở thành hiện tượng của giải khi cầm hòa ba đối thủ sừng sỏ là Tây Ban Nha, Uruguay và Arab Saudi để tiến vào vòng 1/16, và chỉ chịu khuất phục 2-3 trước đương kim vô địch Argentina sau thời gian thi đấu hiệp phụ.

Dù FIFA tô đậm những điểm tích cực, bức tranh mở rộng World Cup không chỉ có màu hồng. Sự chênh lệch đẳng cấp vẫn là một thực tế khó phủ nhận. Điển hình tại World Cup 2026, hàng loạt cái tên như Haiti, Panama, Tunisia, Jordan, Iraq hay Uzbekistan đã phải xách vali về nước ngay sau vòng bảng với thành tích 0 điểm tròn trĩnh.

Nhiều nhà chuyên môn lo ngại số lượng sẽ làm lu mờ chất lượng. HLV trưởng tuyển Ghana, ông Carlos Queiroz, thẳng thắn chỉ trích mô hình 48 đội hiện tại. Ông cho rằng việc mở rộng đang "bình dân hóa" World Cup và làm mất đi sự kịch tính vốn có của các chiến dịch vòng loại.

Sự phản đối gay gắt nhất đến từ châu Âu và Bắc - Trung Mỹ. Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin không ngần ngại gọi viễn cảnh 64 đội là một "ý tưởng tồi", lo ngại vòng loại khu vực châu Âu sẽ trở thành những trận cầu thủ tục khi các đội mạnh nghiễm nhiên có vé. Đồng quan điểm, Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani cũng lên tiếng phản đối. Ngoài khía cạnh chuyên môn, các câu lạc bộ và UEFA liên tục cảnh báo về tình trạng vắt kiệt sức cầu thủ khi lịch thi đấu quốc tế ngày càng phình to.

Với 64 đội, đồng nghĩa với việc hơn 30% trong tổng số 211 thành viên của FIFA sẽ có mặt tại Vòng chung kết, khiến tấm vé dự World Cup không còn là đặc quyền quá khó chạm tới.

Thực chất, ý tưởng 64 đội đã được nhen nhóm từ trước World Cup 2026. Chủ tịch LĐBĐ Uruguay, ông Ignacio Alonso, đã đề xuất phương án này tại Hội đồng FIFA hồi tháng 3/2025. Đến cuối năm 2025, đích thân Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) Alejandro Dominguez đã gọi đây là "giấc mơ" của khu vực.

Sự ủng hộ nhiệt thành của Nam Mỹ mang đậm toan tính chiến lược. Năm 2030 đánh dấu cột mốc 100 năm World Cup ra đời. Theo kế hoạch hiện hành, giải đấu sẽ do Morocco, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đăng cai chính, còn Uruguay, Argentina và Paraguay chỉ được tổ chức ba trận mở màn để tri kỷ niệm. Tuy nhiên, nếu giải đấu tăng lên 64 đội, ba quốc gia Nam Mỹ này hoàn toàn có đủ cơ sở để đấu tranh đòi quyền đăng cai trọn vẹn mỗi nước một bảng đấu, qua đó nâng tầm vị thế của khu vực trong dịp đại lễ trăm năm.

Dù vấp phải cản trở, FIFA có lý do để quyết tâm. Mở rộng giải đấu đồng nghĩa với việc gia tăng cơ hội tham dự cho các liên đoàn thành viên, kéo theo đó là sự bùng nổ về bản quyền truyền hình, tài trợ và doanh thu - nguồn lực quan trọng để tái đầu tư vào bóng đá toàn cầu.

Nguồn: Tổng hợp﻿