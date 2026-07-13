Chuyên gia cảnh báo: Fed có thể tăng lãi suất đến 3 lần trong năm nay, không chỉ 1 lần như thị trường vẫn đặt cược

Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Thomas Garretson, chiến lược gia danh mục đầu tư cấp cao tại RBC Wealth Management, nhận định thị trường đang đánh giá thấp khả năng Fed sẽ phải mạnh tay hơn trong chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ dưới thời Chủ tịch Kevin Warsh.

Ông cho biết: "Theo tôi, Fed hoặc sẽ không tăng lãi suất, hoặc sẽ tăng tới 3 lần, chứ khó có khả năng chỉ nâng 1 lần".

Theo Garretson, nếu Fed thực sự chuyển sang chu kỳ tăng lãi suất, cơ quan này nhiều khả năng sẽ phải đảo ngược toàn bộ 3 lần cắt giảm lãi suất với tổng mức 0,75 điểm phần trăm được thực hiện trong năm 2025 dưới thời cựu Chủ tịch Jerome Powell.

Ông cho rằng những đợt giảm lãi suất trước đây đã góp phần hỗ trợ nền kinh tế Mỹ lấy lại đà tăng trưởng, trong khi thị trường lao động cũng có dấu hiệu ổn định hơn.

Dù tốc độ tạo việc làm không còn mạnh, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 6 đã giảm xuống còn 4,2%. Nếu thị trường lao động tiếp tục duy trì trạng thái tích cực trong mùa hè, Fed sẽ có thêm dư địa để tập trung vào mục tiêu kiềm chế lạm phát.

"Nếu việc làm vẫn ổn định, chúng tôi cho rằng xu hướng lạm phát cơ bản vẫn đang diễn biến theo hướng bất lợi. Trong bối cảnh đó, Fed sẽ cần thu hồi lại các đợt giảm lãi suất của năm 2025", Garretson nhận định.

Hiện giới đầu tư vẫn chưa có chung quan điểm về hướng đi tiếp theo của chính sách tiền tệ. Đầu tháng 7, Bank of America tiếp tục dự báo Fed sẽ tăng lãi suất 3 lần, bắt đầu từ cuộc họp tháng 9.

Trong khi đó, theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất 1 lần trong năm nay vào khoảng 40%, còn khả năng tăng 2 lần ở mức khoảng 33%.

Tuần này, sự chú ý của giới đầu tư sẽ đổ dồn vào báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ, dự kiến công bố ngày 14/7. Báo cáo này được kỳ vọng sẽ cho thấy liệu áp lực giá cả có bắt đầu hạ nhiệt sau khi giá dầu giảm mạnh kể từ đỉnh thiết lập trong giai đoạn xung đột Mỹ - Iran leo thang hay không.

Lạm phát của Mỹ trong tháng 5 đã vượt 4%, cao hơn nhiều mục tiêu 2% mà Fed đặt ra. Giá năng lượng hạ nhiệt có thể giúp giảm bớt áp lực trong ngắn hạn, song nhiều chuyên gia cho rằng đây không còn là yếu tố duy nhất khiến Fed phải lo ngại.

Một nguồn áp lực mới đang hình thành từ làn sóng đầu tư quy mô lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI). Các tập đoàn công nghệ hàng đầu tiếp tục đẩy mạnh chi tiêu cho trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI, chủ yếu thông qua phát hành nợ.

Mới đây, Amazon khiến thị trường bất ngờ khi công bố kế hoạch phát hành lô trái phiếu trị giá 25 tỷ USD trước khi công bố kết quả kinh doanh quý II. Thương vụ này khiến chênh lệch lợi suất trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp liên quan đến AI nới rộng, đồng thời góp phần đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm lên lần lượt khoảng 4,56% và 5,07%.

Theo Freya Beamish, nhà kinh tế trưởng tại GlobalData TS Lombard, Fed có nguy cơ phản ứng chậm trước áp lực lạm phát mới xuất phát từ làn sóng đầu tư AI.

Nhóm nghiên cứu của bà cho rằng đến nay, cơn sốt AI chủ yếu thể hiện qua nhu cầu bùng nổ đối với năng lực tính toán, trung tâm dữ liệu và đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán.

﻿Song, nếu những yếu tố chính trị hoặc sự thận trọng khiến Fed không điều chỉnh lãi suất phù hợp với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế trong năm nay, thị trường sẽ tự điều chỉnh bằng cách yêu cầu lợi suất trái phiếu dài hạn cao hơn, trong khi đồng USD có thể chịu áp lực giảm giá.

Theo Market Watch﻿