Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện vô số 'ống khói đen' nằm la liệt dưới đáy biển, liên tục phun ra vàng

| | Tài chính quốc tế

Phát hiện mới này biến nơi đây thành địa điểm tiềm năng cho khai thác vàng trong tương lai.

Phát hiện vô số 'ống khói đen' nằm la liệt dưới đáy biển, liên tục phun ra vàng- Ảnh 1.

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát hiện những “ống khói đen” và gò thủy nhiệt dưới đáy biển đang liên tục tạo ra lượng vàng khổng lồ tại một miệng núi lửa ngập nước ngoài khơi phía đông nam nước này.

Gò thuỷ nhiệt là các cấu trúc địa chất giống như gò đất được hình thành dưới đáy biển, nơi các chất lỏng nóng giàu khoáng chất phun trào qua lớp vỏ Trái đất và tích tụ lại.

Đáng chú ý, các miệng phun thủy nhiệt này không chỉ giải phóng các hạt vàng siêu nhỏ mà còn chứa “vàng vô hình” – loại vàng không thể quan sát bằng mắt thường hay kính hiển vi thông thường và được “giữ” bên trong các khoáng chất dưới đáy biển.

Các nhà khoa học cho biết nồng độ của loại vàng ẩn này tại miệng núi lửa dưới nước là cao nhất từng được ghi nhận trên thế giới.

Phát hiện được công bố trong bối cảnh một nhóm nghiên cứu quốc tế cảnh báo rằng các gò thủy nhiệt đang hoạt động cần được bảo vệ trước nguy cơ khai thác thương mại.

Hệ thống gò phun thủy nhiệt Higashi-Aogashima được phát hiện vào năm 2015 trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Đến nay, giới khoa học vẫn chưa xác định được mức độ đa dạng sinh học của khu vực này.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Shizuoka, Đại học Waseda và Đại học Tokyo đã phân tích các mẫu đá thu thập từ những trường thủy nhiệt nằm cách Tokyo khoảng 350 km về phía nam.

Bằng phương pháp phổ khối ion thứ cấp (SIMS) – công nghệ có độ nhạy rất cao trong việc phát hiện hàm lượng vàng cực nhỏ – nhóm nghiên cứu đã tìm thấy các mỏ “vàng vô hình” có hàm lượng cực cao. Những hạt nano vàng này nằm trong pyrit, một loại khoáng sulfua hình thành khi các dòng chất lỏng nóng giàu kim loại phun lên từ đáy biển.

Nghiên cứu cho thấy vàng thật tồn tại trong pyrit dưới hai dạng: các hạt nano siêu nhỏ và các nguyên tử vàng đơn lẻ nằm trong cấu trúc tinh thể của khoáng vật. Cả hai dạng đều được tìm thấy tại miệng núi lửa Higashi-Aogashima.

Theo các nhà khoa học, pyrit tại khu vực này chứa nồng độ vàng cao nhất từng được ghi nhận. Bên cạnh đó, địa điểm này nằm ở độ sâu tương đối nông so với nhiều trường thủy nhiệt khác của Nhật Bản đang được xem xét để khai thác tài nguyên, qua đó đưa nơi đây thành địa điểm tiềm năng cho hoạt động khai thác trong tương lai.

Dù hiện chưa có mỏ vàng thương mại nào hoạt động dưới đáy đại dương, khả năng tiếp cận tương đối dễ dàng cùng hàm lượng vàng đặc biệt cao khiến miệng núi lửa Higashi-Aogashima được đánh giá là một trong những địa điểm triển vọng nhất cho ngành khai khoáng biển sâu.

Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn đang tìm kiếm phương pháp hiệu quả và có tính kinh tế để tách chiết loại “vàng vô hình” này khỏi các khoáng chất dưới đáy biển.

Theo﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Fed gửi thông điệp tới Quốc hội Mỹ, hé lộ kịch bản lãi suất mới

Fed gửi thông điệp tới Quốc hội Mỹ, hé lộ kịch bản lãi suất mới Nổi bật

Không phá dỡ, Trung Quốc gắn 198 ‘chân’ dưới ngôi trường 7.600 tấn, khiến cả tòa nhà tự 'đi bộ' 62 mét

Không phá dỡ, Trung Quốc gắn 198 ‘chân’ dưới ngôi trường 7.600 tấn, khiến cả tòa nhà tự 'đi bộ' 62 mét Nổi bật

Xôn xao tin tuyển dụng “thợ săn mây” trên núi, lương 230 triệu đồng/tháng

Xôn xao tin tuyển dụng “thợ săn mây” trên núi, lương 230 triệu đồng/tháng

19:30 , 11/07/2026
Thế giới nín thở chờ tin từ Nga

Thế giới nín thở chờ tin từ Nga

19:08 , 11/07/2026
Lầu Năm Góc công bố loạt tài liệu UFO mới: "Không giống bất cứ thứ gì chúng ta từng thấy"

Lầu Năm Góc công bố loạt tài liệu UFO mới: "Không giống bất cứ thứ gì chúng ta từng thấy"

18:15 , 11/07/2026
Lần đầu tiên trong lịch sử, Trung Quốc thu hồi thành công tên lửa tái sử dụng: Phá thế độc quyền của SpaceX

Lần đầu tiên trong lịch sử, Trung Quốc thu hồi thành công tên lửa tái sử dụng: Phá thế độc quyền của SpaceX

17:39 , 11/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên