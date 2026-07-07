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Tịch thu hơn 520 tỷ tiền mặt cùng 5 kg vàng của cựu quan chức dầu khí

| | Tài chính quốc tế

Tịch thu hơn 520 tỷ tiền mặt cùng 5 kg vàng của cựu quan chức dầu khí

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Ngày 6/7, giới chức Iraq tiếp tục mở rộng chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn khi thông báo thu giữ thêm 25 tỷ dinar Iraq (500 tỷ VNĐ), 1 triệu USD (26 tỷ VNĐ) tiền mặt và khoảng 5 kg vàng trong vụ án liên quan đến cựu Thứ trưởng Dầu mỏ phụ trách lọc hóa dầu Adnan Al-Jumaili, người đang bị tạm giam để điều tra.

Theo thẩm phán Diaa Jaafar của Tòa Hình sự Chống tham nhũng Trung ương Iraq, tổng tài sản bị thu giữ trong vụ án đến nay đã tăng lên 127 tỷ dinar Iraq (2,55 nghìn tỷ VNĐ) cùng 24 triệu USD (630 tỷ VNĐ) tiền mặt, bên cạnh nhiều bất động sản, xe hơi và trang sức bằng vàng. Nhà chức trách cho biết quá trình điều tra vẫn tiếp tục nhằm truy tìm các nghi phạm khác trước khi hoàn tất hồ sơ pháp lý.

Trong khi đó, các nguồn tin từ Ủy ban Liêm chính Iraq cho biết tổng giá trị tài sản bị phong tỏa của ông Al-Jumaili, bao gồm tiền mặt và khoảng 70 bất động sản, hiện đã vượt 250 tỷ dinar Iraq (191 triệu USD).

Bộ Nội vụ Iraq cùng ngày cũng thông báo bắt giữ thêm một nghi phạm tại tỉnh Salahuddin, được cho là có liên quan đến mạng lưới tham nhũng của ông Al-Jumaili. Trong cuộc khám xét nơi ở của người này, lực lượng chức năng thu giữ hơn 3 triệu USD, trên 750 triệu dinar Iraq, xe đời mới cùng các hợp đồng của cơ quan nhà nước.

Theo các nguồn tin an ninh, nghi phạm mới bị bắt là giám đốc phụ trách hợp đồng tại Nhà máy Lọc dầu Baiji. Đây cũng là địa điểm lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn tiền mặt trong cuộc đột kích.

Tuần trước, Iraq đã bắt giữ 15 người, bao gồm các nghị sĩ, lãnh đạo các khối chính trị và cựu thống đốc tỉnh, sau những lời khai được cho là của ông Al-Jumaili trong quá trình điều tra.

Theo Asharq Al-Awsat 


Y Vân

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
iraq

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