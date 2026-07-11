Lầu Năm Góc công bố loạt tài liệu UFO mới: "Không giống bất cứ thứ gì chúng ta từng thấy"

Ngày 10/7, Lầu Năm Góc đã công bố một loạt hồ sơ mới liên quan đến UFO, hay còn được gọi là các hiện tượng bất thường không xác định, bao gồm một báo cáo từ một phi công quân sự, người cho biết một vật thể bí ẩn "không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy" trong 28 năm phục vụ.

Việc công bố vào thứ Sáu bao gồm tổng cộng 40 tệp tin - 14 tài liệu, 19 video, 4 tệp âm thanh và 3 hình ảnh. Các tệp này đến từ nhiều cơ quan khác nhau: Lầu Năm Góc, NASA, CIA, FBI và Bộ Năng lượng.

Lầu Năm Góc đã đăng tải các tệp mới trên trang web về UFO của mình, nơi lưu trữ các tài liệu được công bố theo sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Trump đã ký vào đầu năm nay.

Có gì trong các tệp UFO mới?

Việc tiết lộ này tương tự như các đợt công bố trước đây - một sự kết hợp giữa các tài liệu và video lịch sử phần lớn không bị biên tập cùng với các tệp chi tiết về những sự kiện gần đây hơn.

Một tệp đáng chú ý từ Bộ Năng lượng mô tả vụ xâm nhập của một vật thể không xác định vào không phận phía trên cơ sở vũ khí hạt nhân có tên là Pantex gần Amarillo, Texas, vào tháng 9 năm 2015. Tài liệu bao gồm lời kể của hai sĩ quan đã đuổi theo vật thể khi cơ sở hạt nhân bị phong tỏa.

"Mặc dù họ không thể bắt kịp vật thể, nhưng họ đã dừng xe và bước ra ngoài. Một khi đã ra ngoài, họ ghi nhận rằng vật thể không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hơn nữa, các [sĩ quan] tuyên bố rằng họ không thể xác định được bất kỳ loại hệ thống đẩy nào trên vật thể khi sử dụng ống nhòm để đánh giá nó," báo cáo cho biết. "Sau khi quan sát nó trong 1-2 phút, vật thể sau đó tiếp tục đi về phía bắc ra khỏi khu vực."

Khoảng một nửa số tệp có niên đại từ năm 2010 trở về sau, với các video hiển thị cảnh quay hồng ngoại do máy ảnh quân sự ghi lại. Những hình ảnh mờ nhạt cho thấy các vật thể không thể giải thích được và các cuộc chạm trán từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả trên Tây Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Trung Đông.

Một trong những sự cố đó xảy ra trên Đại Tây Dương vào năm 2020. Các tệp bao gồm cảnh quay về một vật thể "có màu hơi nâu đỏ sẫm, cao khoảng 12-15 feet (khoảng 3,6-4,6 mét)," theo một báo cáo kèm theo của một thành viên phi hành đoàn Hải quân, vốn đã bị biên tập nặng nề.

"Về mặt cấu trúc, nó trông giống như một quả bóng bay lớn, hơi biến dạng, nhưng chúng tôi không thể xác minh điều đó khi chúng tôi đi ngang qua điểm hợp nhất," sĩ quan hệ thống vũ khí viết, theo sau là hai dòng bị biên tập. "Sau đó, chúng tôi tiếp tục quay trở lại tàu và hạ cánh mà không có sự cố nào."

Báo cáo này được gọi là "bản tóm tắt vi phạm phạm vi", mà Lầu Năm Góc mô tả là "một mẫu báo cáo tiêu chuẩn mà Hải quân Hoa Kỳ sử dụng để ghi lại các tình huống xung quanh một vụ xâm nhập trái phép vào không phận được kiểm soát trong các hoạt động quân sự hoặc huấn luyện đang diễn ra."

Một bản tóm tắt khác ghi lại một vật thể mà một phi công đã nhìn thấy vào năm 2019 trên vùng Đông Hoa Kỳ, cùng với bốn nhân viên khác.

"Tôi đã chú ý đến một vật thể có đặc điểm bay không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy trong 28 năm thực hiện nhiệm vụ cho [Không quân] và Hải quân," phi công viết. "Một vật thể nhỏ ở phía dưới chúng tôi và dường như đang di chuyển theo một đường thẳng đối diện với hướng của chúng tôi ở tốc độ cao. Tôi đã theo dõi nó trong khoảng 10-15 giây trước khi chúng tôi bật thiết bị ghi âm để cung cấp video đính kèm. Khi tôi phóng to để cố gắng đạt được độ phân giải cao hơn, tốc độ của vật thể đã khiến nó rời khỏi tầm nhìn của tôi và tôi không thể bắt lại được, ngay cả khi ở mức thu phóng thấp hơn. Sau khi phân tích sau chuyến bay, vật thể dường như có hình chữ nhật. Những người khác có kinh nghiệm bằng hoặc hơn cũng không chắc chắn vật thể này có thể là gì."

Những sự kiện gần đây

Các sự kiện gần đây nhất được mô tả trong đợt tệp thứ tư diễn ra vào năm 2025 gần Trung Quốc, dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Một video cho thấy cảm biến quân sự theo dõi "một vùng tương phản giống như một ngôi sao sáu cánh" trên biển. Một video khác dường như theo dõi một vật thể trên biển trong vài phút.

Hình ảnh trong hồ sơ được công bố

Các hồ sơ lịch sử bao gồm bản ghi chép của một hội nghị năm 1949 tại Los Alamos, New Mexico, của các nhà vật lý và nhà khoa học hàng đầu, bao gồm cả những người đã làm việc trong Dự án Manhattan. Những người tham dự hội nghị đã cố gắng nhưng thất bại trong việc giải thích về những "quả cầu lửa xanh" đã được phát hiện phía trên phòng thí nghiệm hạt nhân. Một lý thuyết cho rằng chúng là các thiên thạch đi vào khí quyển, nhưng một nhà thiên văn học nổi tiếng lưu ý rằng "chưa bao giờ có thứ gì như thế này… được quan sát thấy trong trường hợp thiên thạch rơi."

Lầu Năm Góc cho biết đợt công bố hôm thứ Sáu không phải là đợt tiết lộ cuối cùng theo sắc lệnh hành pháp của tổng thống. "Bộ Chiến tranh và các đối tác cơ quan của chúng tôi đang tích cực làm việc cho đợt công bố các tệp UAP tiếp theo," người phát ngôn Sean Parnell cho biết trong một tuyên bố.

Nguồn: CBS News