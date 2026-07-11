Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ ra yêu cầu mới với Iran về eo biển Hormuz

| | Tài chính quốc tế

Mỹ được cho là đã đưa ra những yêu cầu mới với Iran liên quan eo biển Hormuz trước thềm cuộc gặp giữa hai bên tại Oman.

Mỹ đang yêu cầu Iran công khai tuyên bố eo biển Hormuz đã được mở hoàn toàn trở lại đối với hoạt động hàng hải và cam kết không tấn công các tàu chở dầu đi qua tuyến đường này. Thông tin được nhiều cơ quan truyền thông đăng tải hôm 10/7.

Eo biển Hormuz hiện vận chuyển khoảng 1/4 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được vận chuyển bằng đường biển trên toàn thế giới.

Theo các nguồn tin, Mỹ và Iran đã nảy sinh bất đồng về cách diễn giải biên bản ghi nhớ (MoU) được ký ngày 17/6, liên quan đến việc quản lý eo biển Hormuz.

2 nước đã tiến hành các cuộc tấn công lẫn nhau hôm 8-9/7, khi Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh cáo buộc Iran đứng sau các vụ tấn công nhằm vào 3 tàu thương mại.

"Mỹ kỳ vọng phía Iran sẽ tuyên bố rằng mọi luồng hàng hải tại eo biển đều được mở và việc lưu thông sẽ không phải trả phí", một quan chức Mỹ nói với các phóng viên, theo Axios.

Các quan chức Mỹ cho biết họ kỳ vọng Iran sẽ đưa ra tuyên bố chấp nhận những điều kiện này sau cuộc gặp giữa các nhà đàm phán tại Oman ngày 11/7.

"Nếu ngày mai đó không phải là lập trường của họ thì đó sẽ không phải là một ngày tốt đẹp đối với họ", một quan chức Mỹ nói.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 10/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục, đồng thời cảnh báo "Lệnh ngừng bắn đã chấm dứt!".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng Iran đã đề nghị tiến hành một vòng đàm phán mới.

Ông Baghaei cho biết bất kỳ hành động vi phạm lệnh ngừng bắn nào của Mỹ cũng sẽ phải đối mặt với "hành động đáp trả tương xứng".

Truyền thông Iran đưa tin, Ngoại trưởng Abbas Araghchi sẽ đến Oman ngày 11/7 để gặp các bên trung gian trong khu vực.

Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết hôm 10/7 rằng Iran vẫn "không tin tưởng người Mỹ" và "người dân Iran sẽ không bao giờ khuất phục trước sự áp bức".

Iran đã đóng eo biển Hormuz đối với phần lớn hoạt động vận tải biển sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel hôm 28/2.

Kể từ đó, Iran yêu cầu mọi tàu thuyền phải tuân thủ các chỉ dẫn của nước này và sử dụng các tuyến hàng hải được chỉ định.

Theo biên bản ghi nhớ, Iran đồng ý "nỗ lực tối đa để bảo đảm việc đi lại an toàn của các tàu thương mại" trong thời hạn 60 ngày, đồng thời đàm phán với Oman về cơ chế quản lý eo biển Hormuz trong tương lai.

Theo RT

Theo Hải Yến

Giáo dục và thời đại

Từ Khóa:
iran

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Fed gửi thông điệp tới Quốc hội Mỹ, hé lộ kịch bản lãi suất mới

Fed gửi thông điệp tới Quốc hội Mỹ, hé lộ kịch bản lãi suất mới Nổi bật

Không phá dỡ, Trung Quốc gắn 198 ‘chân’ dưới ngôi trường 7.600 tấn, khiến cả tòa nhà tự 'đi bộ' 62 mét

Không phá dỡ, Trung Quốc gắn 198 ‘chân’ dưới ngôi trường 7.600 tấn, khiến cả tòa nhà tự 'đi bộ' 62 mét Nổi bật

Nếu Hàng không Sơn Đông thống trị bầu trời, thì xe buýt Vũ Hán chính là ‘quái vật tốc độ’ dưới mặt đất

Nếu Hàng không Sơn Đông thống trị bầu trời, thì xe buýt Vũ Hán chính là ‘quái vật tốc độ’ dưới mặt đất

15:42 , 11/07/2026
Tác giả Cha giàu Cha nghèo cảnh báo lời 'tiên tri' 24 năm trước sắp thành sự thật, cuộc khủng hoảng tệ nhất lịch sử đến gần: Thực hư ra sao?

Tác giả Cha giàu Cha nghèo cảnh báo lời 'tiên tri' 24 năm trước sắp thành sự thật, cuộc khủng hoảng tệ nhất lịch sử đến gần: Thực hư ra sao?

15:30 , 11/07/2026
OpenAI đánh cắp bí mật thương mại của Apple, mối quan hệ tỷ USD sụp đổ sau 2 năm ít ỏi

OpenAI đánh cắp bí mật thương mại của Apple, mối quan hệ tỷ USD sụp đổ sau 2 năm ít ỏi

15:18 , 11/07/2026
Mưa lớn kéo dài 40 giờ, Bắc Kinh phát cảnh báo: Hơn 100.000 người sơ tán, toàn bộ người già tại 73 viện dưỡng lão được di dời

Mưa lớn kéo dài 40 giờ, Bắc Kinh phát cảnh báo: Hơn 100.000 người sơ tán, toàn bộ người già tại 73 viện dưỡng lão được di dời

14:45 , 11/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên