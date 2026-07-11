Mỹ ra yêu cầu mới với Iran về eo biển Hormuz

Mỹ đang yêu cầu Iran công khai tuyên bố eo biển Hormuz đã được mở hoàn toàn trở lại đối với hoạt động hàng hải và cam kết không tấn công các tàu chở dầu đi qua tuyến đường này. Thông tin được nhiều cơ quan truyền thông đăng tải hôm 10/7.

Eo biển Hormuz hiện vận chuyển khoảng 1/4 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được vận chuyển bằng đường biển trên toàn thế giới.

Theo các nguồn tin, Mỹ và Iran đã nảy sinh bất đồng về cách diễn giải biên bản ghi nhớ (MoU) được ký ngày 17/6, liên quan đến việc quản lý eo biển Hormuz.

2 nước đã tiến hành các cuộc tấn công lẫn nhau hôm 8-9/7, khi Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh cáo buộc Iran đứng sau các vụ tấn công nhằm vào 3 tàu thương mại.

"Mỹ kỳ vọng phía Iran sẽ tuyên bố rằng mọi luồng hàng hải tại eo biển đều được mở và việc lưu thông sẽ không phải trả phí", một quan chức Mỹ nói với các phóng viên, theo Axios.

Các quan chức Mỹ cho biết họ kỳ vọng Iran sẽ đưa ra tuyên bố chấp nhận những điều kiện này sau cuộc gặp giữa các nhà đàm phán tại Oman ngày 11/7.

"Nếu ngày mai đó không phải là lập trường của họ thì đó sẽ không phải là một ngày tốt đẹp đối với họ", một quan chức Mỹ nói.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 10/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục, đồng thời cảnh báo "Lệnh ngừng bắn đã chấm dứt!".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng Iran đã đề nghị tiến hành một vòng đàm phán mới.

Ông Baghaei cho biết bất kỳ hành động vi phạm lệnh ngừng bắn nào của Mỹ cũng sẽ phải đối mặt với "hành động đáp trả tương xứng".

Truyền thông Iran đưa tin, Ngoại trưởng Abbas Araghchi sẽ đến Oman ngày 11/7 để gặp các bên trung gian trong khu vực.

Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết hôm 10/7 rằng Iran vẫn "không tin tưởng người Mỹ" và "người dân Iran sẽ không bao giờ khuất phục trước sự áp bức".

Iran đã đóng eo biển Hormuz đối với phần lớn hoạt động vận tải biển sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel hôm 28/2.

Kể từ đó, Iran yêu cầu mọi tàu thuyền phải tuân thủ các chỉ dẫn của nước này và sử dụng các tuyến hàng hải được chỉ định.

Theo biên bản ghi nhớ, Iran đồng ý "nỗ lực tối đa để bảo đảm việc đi lại an toàn của các tàu thương mại" trong thời hạn 60 ngày, đồng thời đàm phán với Oman về cơ chế quản lý eo biển Hormuz trong tương lai.