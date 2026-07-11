OpenAI đánh cắp bí mật thương mại của Apple, mối quan hệ tỷ USD sụp đổ sau 2 năm ít ỏi

Apple vừa chính thức đệ đơn kiện OpenAI lên tòa án liên bang ở Bắc California với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại. Gã khổng lồ iPhone khẳng định phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo này đã chiếm đoạt tài sản trí tuệ của mình nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển các thiết bị phần cứng tiêu dùng riêng.

“Ở mọi cấp độ, từ các thành viên trong Đội ngũ Kỹ thuật cho đến Giám đốc Phần cứng, và thông qua sự phối hợp với các đối tác kinh doanh, OpenAI đã và đang đánh cắp các bí mật thương mại cùng thông tin bảo mật của Apple”, tập đoàn công nghệ Mỹ tuyên bố trong hồ sơ pháp lý.

Đây là một bước quay xe gây sốc trong mối quan hệ giữa hai tập đoàn lớn, vốn từng bắt tay thiết lập mối quan hệ hợp tác đình đám vào năm 2024 khi tích hợp ChatGPT sâu vào hệ điều hành của iPhone. Ở thời điểm công bố thỏa thuận đó, CEO OpenAI Sam Altman thậm chí đã đích thân tới thăm tổng hành dinh của Apple.

Mối quan hệ giữa hai bên bắt đầu đóng băng kể từ khi OpenAI công bố kế hoạch lấn sân sang ngành công nghiệp phần cứng vào năm ngoái, đánh dấu bằng thương vụ thâu tóm IO Products - công ty khởi nghiệp của cựu giám đốc thiết kế Apple Jony Ive - với mức giá khổng lồ 6,4 tỷ USD. Hệ quả là phiên bản cập nhật toàn diện của trợ lý ảo Siri (dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay) sẽ được xây dựng trên nền tảng mô hình AI Gemini của Google, thay vì sử dụng công nghệ của OpenAI như kế hoạch ban đầu.

Phần lớn các cáo buộc của Apple tập trung vào nhóm cựu nhân sự đã tham gia phỏng vấn hoặc đầu quân cho OpenAI. Apple cáo buộc rằng Giám đốc Phần cứng của OpenAI là Tang Tan - người từng giữ chức Phó Chủ tịch tại Apple và cũng là bị đơn trong vụ kiện này - đã chỉ đạo các nhân viên Apple đến phỏng vấn tại OpenAI phải chia sẻ các bí mật công nghệ của công ty cũ như một phần của quy trình tuyển dụng.

“Ông ta đã chỉ đạo các ứng viên vẫn đang làm việc cho Apple mang theo các linh kiện thực tế từ Apple đến buổi phỏng vấn để phục vụ cho các phiên trình diễn và thuyết minh. Qua đó, ông ta cùng đội ngũ của mình tại OpenAI có thể khai thác thêm nhiều thông tin mật của Apple”, phía Apple nêu rõ trong văn bản khởi kiện.

Bên cạnh đó, Apple khẳng định OpenAI đã gợi ý cho các nhân viên chuẩn bị nghỉ việc tại Apple cách thức né tránh các quy trình an ninh bảo mật của hãng. Đơn kiện cũng chỉ đích danh một cựu nhân viên khác là Chang Liu, người đã đầu quân cho OpenAI, về hành vi lấy cắp một chiếc máy tính xách tay của Apple.

Không dừng lại ở câu chuyện nhân sự, Apple cho biết họ có cơ sở để tin rằng OpenAI đang yêu cầu các đối tác đúc và gia công kim loại thực hiện một kỹ thuật xử lý bề mặt kim loại do chính Apple phát minh. Đáng nói, OpenAI bị cáo buộc đã đánh lừa đối tác khiến họ tin rằng hành động này đã được Apple cấp phép.

“Gần đây, nhiều bằng chứng quan trọng đã xuất hiện cho thấy các cá nhân do OpenAI tuyển dụng đã chiếm đoạt bất hợp pháp các thông tin mật và bí mật thương mại của Apple liên quan đến các công nghệ, quy trình và sản phẩm chưa được công bố của chúng tôi”, n gười đại diện của Apple chia sẻ với tờ CNBC.

Đáp trả lại các cáo buộc, người đại diện của OpenAI đưa ra tuyên bố ngắn gọn: “Chúng tôi không hề có hứng thú với bí mật thương mại của các công ty khác. Mục tiêu cốt lõi của chúng tôi vẫn là tập trung xây dựng công nghệ đột phá để hỗ trợ con người ở khắp mọi nơi”.

Công ty khởi nghiệp IO Products cũng bị liệt tên vào danh sách bị đơn trong vụ kiện này.

Mặc dù OpenAI chưa từng công bố thời điểm ra mắt hay hình thù cụ thể của các sản phẩm phần cứng, nhưng vào tháng 11 năm ngoái, Sam Altman từng tiết lộ rằng công ty đã hoàn thiện các nguyên mẫu đầu tiên. Phía Apple hiện từ chối bình luận về việc liệu vụ kiện tụng này có ảnh hưởng đến thỏa thuận hợp tác hiện tại giữa hai bên hay không, bao gồm cả việc tích hợp ChatGPT vào hệ thống trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence.

Rắc rối pháp lý chồng chất đang trở thành một rủi ro lớn đối với OpenAI trong bối cảnh công ty đang ráo riết chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) được dự báo là mang tính lịch sử. Với vụ kiện mới nhất này, Apple đang yêu cầu tòa án ra phán quyết bồi thường thiệt hại, ban hành các lệnh cấm bách hại, và buộc OpenAI phải chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng các bí mật thương mại của hãng.

Theo: CNBC, WSJ