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Fed gửi thông điệp tới Quốc hội Mỹ, hé lộ kịch bản lãi suất mới

| | Tài chính quốc tế

Theo Báo cáo Chính sách Tiền tệ gửi Quốc hội được công bố ngày 10/7, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết rằng họ sẽ mang lại sự ổn định về giá cả trong bối cảnh lạm phát leo thang.

Fed gửi thông điệp tới Quốc hội Mỹ, hé lộ kịch bản lãi suất mới- Ảnh 1.

Báo cáo chính sách tiền tệ nửa năm một lần được công bố trong giai đoạn Chủ tịch Fed Kevin Warsh chuẩn bị điều trần trước cả hai viện của Quốc hội Mỹ vào tuần tới. Theo luật, Chủ tịch Fed phải xuất hiện trước Quốc hội mỗi năm hai lần.

Các nhà lập pháp dự kiến sẽ đặt nhiều câu hỏi cho ông Warsh về triển vọng kinh tế, lạm phát và lãi suất. Nhưng tân Chủ tịch Fed dường như không phải là một người cởi mở. Mặc dù tái khẳng định cam kết của ngân hàng trung ương về việc hạ nhiệt lạm phát, ông vẫn từ chối đưa ra bất kỳ nhận định vào về nền kinh tế hoặc lộ trình lãi suất.

“Tôi đã nói rằng tôi sẽ không đưa ra dự báo cụ thể nào vì chúng ta sẽ gặp nhau sau 6 tuần nữa. Nhưng tôi có một thông tin cập nhật cho các bạn, thời gian đó rút ngắn xuống còn 4 tuần”, ông Warsh nói vào ngày 2/7.

Trong báo cáo mới, các nhà hoạch định chính sách của Fed lưu ý rằng lạm phát vẫn ở mức cao, do thuế quan và do giá năng lượng tăng sau khi xung đột Trung Đông nổ ra. Tuy nhiên, các quan chức nhận định tình trạng này sẽ không kéo dài.

Kể từ đầu năm, lợi suất trái phiếu kho bạc đã tăng và thị trường dự đoán Fed sẽ duy trì một mức lãi suất cao. Báo cáo cũng lưu ý một trong những chính sách ngân hàng trung ương sử dụng sẽ thúc đẩy việc lãi suất cao hơn phạm vi 3,5% - 3,75%.

Thứ Ba tuần tới, thị trường cũng sẽ đón nhận dữ liệu mới về lạm phát. Chỉ số giá tiêu dùng dự kiến ​​đã tăng 3,8% trong tháng 6, giảm so với mức 4,2% trong tháng 5 nhờ giá dầu giảm. Lạm phát lõi, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, dự kiến ​​sẽ giảm nhẹ từ mức 2,9% xuống 2,8%.

Biên bản cuộc họp chính sách của Fed vào tháng 6 cho thấy hầu hết các quan chức đều có hai lựa chọn tùy thuộc vào tình hình lạm phát. Một là giữ lãi suất ở mức hiện tại hoặc điều chỉnh tăng/giảm.

Nếu lạm phát giảm, hầu hết các quan chức đều cho rằng sẽ giữ lãi suất ổn định hoặc giảm. Tuy nhiên, họ cũng chỉ ra một kịch bản trong đó thị trường lao động ổn định và lạm phát vẫn ở mức cao do nhu cầu mạnh mẽ đối với trí tuệ nhân tạo (AI), xung đột ở Trung Đông hoặc tác động của thuế quan. Trong trường hợp đó, hầu hết các quan chức đều cho rằng sẽ có "một số điều chỉnh chính sách", đồng nghĩa là tăng lãi suất.

Một lĩnh vực mà ông Warsh có thể sẽ bình luận là năm nhóm công tác mà ông đã bổ nhiệm về truyền thông công chúng của Fed, chính sách bảng cân đối kế toán, chất lượng các nguồn dữ liệu hiện có, cách ngân hàng trung ương xem xét lạm phát và cách AI có thể tác động đến năng suất và việc làm.

Ông Warsh cũng có thể sẽ phải đối mặt với những câu hỏi về tính độc lập của Fed. Khi được hỏi về động thái cần thiết nếu ông Trump thúc giục hạ lãi suất, ông Warsh trả lời: “Chúng tôi đã là một ngân hàng trung ương độc lập trong một thời gian rất dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục là một ngân hàng trung ương độc lập vào thời điểm này, và các bạn sẽ không thấy bất kỳ thay đổi nào về điều đó”.

Các nhà lập pháp cũng sẽ tìm kiếm bất kỳ manh mối nào về việc liệu ông Warsh có coi trí tuệ nhân tạo (AI) là nguyên nhân gây lạm phát hay không.

Khi nhậm chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, ông Warsh đã nói rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tăng năng suất và giảm lạm phát, cho phép ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất.

Theo Yahoo Finance

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
FED

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