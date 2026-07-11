Ảnh, clip: Cửa máy bay bị xé toạc ở độ cao 6000m, nam hành khách bị hút một nửa người ra ngoài, vợ ôm chặt chân chồng suốt 5 phút

Tiếng nổ lớn giữa không trung, hành khách bị hút ra ngoài

Một chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Ryanair đã gặp sự cố nghiêm trọng khi một ô cửa sổ bất ngờ bị bung trong lúc đang bay từ Hy Lạp đến Đức. Theo lời kể của các hành khách, một người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ đã bị luồng khí mạnh hút nửa người ra ngoài máy bay. Rất may, nhờ vẫn cài dây an toàn và được vợ cùng nhiều hành khách khác giữ chặt, người này đã được kéo trở lại khoang, tránh xảy ra thảm kịch.

Theo Daily Mail, sự việc xảy ra vào sáng 10/7 trên chuyến bay Boeing 737-800 của Ryanair, khởi hành từ thành phố Thessaloniki (Hy Lạp) đến Memmingen (Đức). Máy bay cất cánh đúng lịch lúc 5h55 (giờ địa phương). Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi đạt độ cao khoảng 20.000 feet (hơn 6.000 m), trong khoang bất ngờ vang lên một tiếng nổ lớn.

Clip hiện trường vụ việc

Một hành khách kể với hãng tin Đức dpa rằng cửa sổ trên máy bay bất ngờ bị vỡ, hình ảnh về sự cố sau đó cũng được lan truyền trên mạng xã hội. Không lâu sau tiếng động lớn, người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ bị luồng khí hút mạnh về phía khoảng trống.

Báo BILD dẫn lời nhân chứng cho biết người đàn ông bị hút ra ngoài đến ngang vai. Một nhân chứng khác nói với Đài truyền hình công cộng Hy Lạp ERT rằng đầu và vai của nạn nhân đã lọt hẳn ra ngoài qua phần cửa sổ bị vỡ.

Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, người vợ đã ôm chặt hai chân chồng suốt khoảng 5 phút để ngăn ông bị hút hoàn toàn ra ngoài. Những hành khách ngồi gần lập tức lao tới hỗ trợ, cùng nhau kéo người đàn ông trở lại khoang máy bay. Cùng thời điểm, mặt nạ dưỡng khí cũng tự động rơi xuống khi khoang hành khách bị giảm áp.

Trong phản hồi gửi Daily Mail, Ryanair xác nhận chuyến bay đã phải quay đầu ngay sau khi cất cánh vì "một cửa sổ hành khách bị bung trong lúc đang bay".

Hãng cho biết máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Thessaloniki và toàn bộ hành khách được đưa trở lại nhà ga. Một hành khách được chăm sóc y tế ngay tại sân bay. Để hạn chế ảnh hưởng đến lịch trình, Ryanair đã điều động một máy bay khác đưa hành khách tiếp tục hành trình đến Memmingen, cất cánh lúc 9h53 cùng ngày.

Dữ liệu chuyến bay công khai cho thấy chiếc Boeing 737-800 đã ở trên không khoảng 1 giờ 14 phút trước khi quay trở lại sân bay khởi hành.

Người bị thương được cho là một công dân Serbia, 61 tuổi. Báo Hà Lan De Telegraaf cho biết ông bị chấn thương vùng cổ do va đập, đồng thời bị trầy xước và bỏng nhẹ. Dù vẫn tỉnh táo sau sự cố, người đàn ông rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Ngoài ra, một phụ nữ mang thai trên chuyến bay cũng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Theo truyền thông địa phương, tình trạng của cả mẹ và thai nhi đều ổn định, người phụ nữ đã được xuất viện sau đó.

Một số hãng truyền thông Hy Lạp cho rằng sự cố có thể bắt nguồn từ việc một bộ phận của động cơ bị bung ra rồi va vào cửa sổ, khiến ô cửa bị hư hỏng. Phi công sau đó quyết định quay đầu và hạ cánh khẩn cấp xuống Thessaloniki. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Ông Michalis Giannakos, Chủ tịch Liên đoàn Nhân viên Bệnh viện Công Hy Lạp (POEDIN), nhận định đây là một sự cố "suýt trở thành thảm kịch". Theo ông, phần cửa sổ bị hư hỏng đã không chịu được áp lực và bung ra, khiến một phần cơ thể của nam hành khách bị hút ra ngoài trước khi được vợ giữ lại.

Hành khách kể lại khoảnh khắc nghẹt thở

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự kinh hoàng trước những gì đã xảy ra. Một tài khoản trên X bình luận: "Thật đáng sợ. Mọi người hãy luôn thắt dây an toàn khi ngồi trên máy bay."

Tuy nhiên, theo lời một hành khách khác, người đàn ông gặp nạn thực tế vẫn cài dây an toàn. Đây được cho là yếu tố quan trọng giúp ông không bị hút hoàn toàn ra ngoài khi cửa sổ bị bung.

Một nữ hành khách có mặt trên chuyến bay kể lại với Radio Thessaloniki 94.5 rằng bà nghe thấy một tiếng động lớn giống như tiếng lốp xe phát nổ.

"Tất cả đều hoảng loạn. Mọi người la hét vì khoang máy bay bị giảm áp và máy bay bắt đầu hạ độ cao. Lúc đầu tôi tưởng ai đó đã mở cửa thoát hiểm. Các tiếp viên cũng rất bối rối. Chúng tôi lập tức đeo mặt nạ dưỡng khí. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh nhưng cũng khiến tôi có cảm giác như kéo dài vô tận."

Nhắc đến thời điểm giải cứu người đàn ông Serbia, nữ hành khách cho biết mọi người đã lập tức giữ chặt ông. "May mắn là ông ấy vẫn cài dây an toàn. Đầu của ông ấy đã hoàn toàn ở bên ngoài máy bay. Những phụ nữ ngồi cạnh cố kéo ông ấy vào, sau đó một số bác sĩ có mặt trên chuyến bay cũng đến hỗ trợ."

Theo truyền thông Hy Lạp, sự cố xảy ra khi máy bay đang bay qua không phận Bắc Macedonia. Một số nguồn tin cho rằng cửa sổ bị phá hỏng do mảnh vỡ từ động cơ va trúng, song giả thuyết này vẫn chưa được xác nhận.

Sự cố không phải lần đầu xuất hiện

Vụ việc khiến nhiều người nhớ lại tai nạn trên chuyến bay Southwest Airlines 1380 xảy ra vào tháng 4/2018 tại Mỹ. Khi đó, động cơ của máy bay phát nổ khiến nhiều mảnh kim loại văng vào thân máy bay và làm vỡ cửa sổ ở hàng ghế thứ 14.

Nữ hành khách Jennifer Riordan, 43 tuổi, mẹ của hai con và là một giám đốc ngân hàng Wells Fargo tại bang New Mexico, đã bị hút ra ngoài đến ngang thắt lưng sau khi cửa sổ vỡ. Dù các hành khách khác nỗ lực kéo bà trở lại khoang và tiến hành sơ cứu, bà vẫn tử vong do chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu, cổ và thân mình. Cơ quan giám định y khoa thành phố Philadelphia kết luận đây là một tai nạn. Ngoài nạn nhân, còn có bảy hành khách khác bị thương trước khi máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống Philadelphia.

Một số vụ việc tương tự từng xảy ra (Ảnh: Reuters)

Một sự cố tương tự khác xảy ra vào tháng 5/2018 trên chuyến bay của Sichuan Airlines tại Trung Quốc. Khi máy bay Airbus A319 đang bay ở độ cao khoảng 32.000 feet, kính chắn gió phía buồng lái bất ngờ phát nổ.

Cơ phó bị luồng khí hút nửa người ra ngoài buồng lái, trong khi toàn bộ đồ vật trong khoang lái bị cuốn bay, nhiều thiết bị ngừng hoạt động và liên lạc vô tuyến bị gián đoạn. Dù vậy, cơ trưởng Liu Chuanjian vẫn điều khiển máy bay hạ cánh an toàn và sau đó được ca ngợi như một người hùng.

Đến năm 2024, Boeing tiếp tục đối mặt với chỉ trích sau vụ bung tấm bịt cửa trên một chiếc 737 MAX 9 của Alaska Airlines khi máy bay đang ở độ cao khoảng 16.000 feet. Trong quá trình điều tra, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết Boeing không thể cung cấp hồ sơ liên quan đến việc tháo lắp tấm bịt cửa trước đó. Cơ quan này cũng cho biết đoạn video từ camera an ninh tại nhà máy có thể giúp xác định ai đã thực hiện công việc đã bị ghi đè và không còn tồn tại, khiến quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn.

Nguồn: Daily Mail