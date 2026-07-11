Thợ săn bão ghi lại cảnh tượng giữa tâm siêu bão Ba Vì: Gió giật kinh hoàng phá hủy nhà cửa, Nhật Bản đưa ra loạt cảnh báo

Nhật Bản đưa ra cảnh báo khẩn

Siêu bão Ba Vì (Bavi) hiện vẫn duy trì cường độ bão mạnh và đang mang theo mưa lớn, gió giật dữ dội tiến sát khu vực Okinawa của Nhật Bản.

Chuyên gia khí tượng kiêm "thợ săn bão" nổi tiếng Reed Timmer đã có mặt tại đảo Ishigaki để ghi nhận trực tiếp diễn biến của cơn bão. Theo ông, do cấu trúc bão rất hoàn chỉnh, nước biển dâng do bão liên tục tràn vào khu vực ven bờ.

Reed Timmer cho biết trong giai đoạn cuối trước khi áp sát Ishigaki, Ba Vì vẫn tiếp tục mạnh lên. Dữ liệu quan trắc cho thấy tốc độ gió ở tầng bay đạt 98 hải lý/giờ (khoảng 181 km/h), trong khi áp suất trung tâm giảm xuống 951 hPa.





Ông mô tả Ba Vì sở hữu phần lõi rất vững chắc, được bao quanh bởi một lớp không khí khô như một "vỏ bọc". Khi phần lõi mạnh nhất tiến sát đất liền, cơn bão có thể tạo ra các cơn gió giật vượt 100 mph (khoảng 160 km/h).

Theo số liệu cập nhật lúc 8h sáng ngày 11/7 của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), tâm bão đã ở rất gần các đảo Miyako và Ishigaki, đồng thời được dự báo sẽ áp sát đảo Yonaguni vào khoảng trước buổi trưa.

JMA cho biết áp suất trung tâm của bão hiện còn 940 hPa, sức gió duy trì cực đại gần tâm bão đạt 40 m/s, trong khi gió giật cực đại có thể lên tới 60 m/s. Ảnh hưởng của bão đã xuất hiện rõ tại Okinawa. Lúc 3h49 sáng 11/7, thành phố Hirara (đảo Miyako) ghi nhận gió giật mạnh 40 m/s. Tại sân bay Kumejima, gió giật mạnh nhất đo được trong buổi sáng đạt 39,1 m/s.

JMA cũng lưu ý sau khi tâm bão đi qua, khu vực này có thể xuất hiện hiện tượng gió đổi hướng rất mạnh, người dân không nên chủ quan dù thời tiết có dấu hiệu tạm lắng.

Trước diễn biến nguy hiểm của bão Ba Vì, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo gió cực mạnh trong ngày 11/7 có thể làm hư hại hoặc khiến một số ngôi nhà bị sập, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc ra ngoài, ở trong các công trình kiên cố và tránh xa cửa sổ.

Ngoài ra, cơ quan này đã ban hành cảnh báo cấp 4 về nguy cơ nước biển dâng tràn bờ đối với khu vực thành phố Nanjo và đảo Ishigaki, đồng thời phát cảnh báo cấp 3 về nguy cơ sạt lở đất tại thành phố Miyako.

Nhật Bản cũng công bố dự báo sớm cho thấy quần đảo Sakishima nhiều khả năng xuất hiện dải mưa tuyến tính, làm gia tăng nhanh nguy cơ mưa lớn gây ngập lụt và thiên tai. Người dân tại các vùng trũng ven biển, cửa sông được khuyến cáo đề phòng nước biển dâng, sóng lớn và nguy cơ sông suối tràn bờ.

Chưa đổ bộ, bão Ba Vì đã gây ra nhiều sự cố tại Đài Loan (Trung Quốc)

Ảnh hưởng từ hoàn lưu ngoài của bão Ba Vì (Bavi) đã khiến nhiều khu vực tại huyện Chương Hóa (Đài Loan, Trung Quốc) hứng gió mạnh và mưa ngắt quãng từ chiều 10/7, gây ra hàng loạt sự cố về hạ tầng và giao thông.

Theo thống kê của Trung tâm Ứng phó thiên tai địa phương tính đến 8h sáng 11/7, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 53 báo cáo về thiệt hại, trong đó 31 vụ cây xanh đổ ngã là phổ biến nhất. May mắn, đến nay chưa ghi nhận thương vong về người.

Bão cũng khiến 8.713 hộ dân bị mất điện. Sau nhiều giờ khẩn trương sửa chữa, Công ty Điện lực Đài Loan (Taipower) đã khôi phục điện cho phần lớn khách hàng, hiện vẫn còn 763 hộ chưa có điện và công tác khắc phục vẫn đang được triển khai.

Theo Chi nhánh Điện lực Chương Hóa, các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất gồm thị trấn Fenyuan, thành phố Yuanlin và thị trấn Tianzhong.

Ngoài tình trạng mất điện, gió mạnh còn gây ra nhiều sự cố khác trên địa bàn huyện Chương Hóa. Trong tổng số 53 vụ việc được ghi nhận có 31 vụ cây xanh đổ, nhiều cột điện bị hư hỏng tại thị trấn Tianwei và Fenyuan.

Tại các địa phương như Shengang, thành phố Chương Hóa và Dacheng, nhiều đèn tín hiệu giao thông bị hỏng do gió lớn, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện. Một số biển quảng cáo cũng bị gió quật rơi.

Rạng sáng 11/7, Thị trưởng thị trấn Fenyuan Lin Shih-ming trực tiếp đi kiểm tra tình hình thiên tai trong điều kiện mưa gió. Ông phát hiện nhiều khu vực trên đường Biyuan và Dazhang bị mất điện nên lập tức thông báo cho Công ty Điện lực cử nhân viên đến sửa chữa.

Trong quá trình kiểm tra, chính quyền cũng ghi nhận nhiều cây tre và cây xanh đổ chắn ngang đường tại đường Xian'an và khu vực giao giữa đường Nanfengliao với tuyến đường 139, buộc các đơn vị chức năng phải khẩn trương dọn dẹp để bảo đảm an toàn cho người dân.

Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Chương Hóa Lin Shih-hsien cũng tự lái xe đi khảo sát tình hình do lo ngại điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến các tài xế xe buýt.

Khi đi qua tuyến đường công nghiệp Shipaikeng thuộc khu vực núi Bagua, ông phát hiện một cây cổ thụ bị gió bão quật đổ, chắn hoàn toàn mặt đường. Chính quyền sau đó đã điều động lực lượng vệ sinh môi trường mang cưa máy đến cắt dọn, nhanh chóng khôi phục giao thông.

Để ứng phó với diễn biến tiếp theo của bão Ba Vì, Trung tâm Ứng phó thiên tai huyện Chương Hóa đã nâng mức kích hoạt lên cấp độ 1. Chính quyền địa phương kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế đến các khu vực ven biển, vùng núi và những nơi có nguy cơ xảy ra thiên tai.

Công ty Điện lực Đài Loan cho biết sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ khôi phục điện cho các hộ dân còn lại, đồng thời đặt an toàn của lực lượng sửa chữa lên hàng đầu trong quá trình khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Nguồn: ETtoday