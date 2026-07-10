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Nhật Bản báo động cao khi siêu bão Bavi áp sát

| | Tài chính quốc tế

Các nhà chức trách Nhật Bản ban hành cảnh báo về gió mạnh, mưa xối xả, sạt lở đất và lũ lụt khi bão Bavi được dự báo là cơn bão tàn phá nhất trong nhiều năm qua.

Sáng sớm 10/7, bão Bavi đang tiến gần đến quần đảo Sakishima của Nhật Bản - một chuỗi đảo xa xôi gần Đài Loan với sức gió duy trì tối đa 162 km/h buộc người dân địa phương phải chủ động bảo vệ nhà cửa và cửa hàng. Nhiều hãng hàng không cũng thông báo hủy hàng chục chuyến bay trong khu vực để đảm bảo an toàn.

Tại Ishigaki, một trong những hòn đảo thuộc chuỗi đảo nổi tiếng với khách du lịch khi đến Nhật Bản, người dân đang tiến hành tích trữ nhu yếu phẩm, nhiều kệ mì ăn liền tại siêu thị địa phương được nhìn thấy gần như trống trơn.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy cơn bão Bavi đang hoành hành trên Thái Bình Dương. (Ảnh: Reuters)

Một số bãi biển công cộng, công viên ven biển và bến phà địa phương dường được lệnh đóng cửa, do lo ngại về an toàn trước khi bão đổ bộ . “Tôi nghe nói cơn bão này sẽ rất lớn. Tôi hơi lo lắng không biết công tác chuẩn bị chống bão của chúng ta đủ đảm bảo chưa” , cư dân Hiroshi Nomura nói khi đang căng lưới chống gió quanh cửa hàng cho thuê xe đạp của mình.

Những tấm lưới chắn gió tương tự cùng với những cửa sổ được dán băng keo được nhìn thấy ở nhiều cơ sở kinh doanh khác nhau trên khắp Ishigaki.

Tại Đài Loan, thị trường tài chính cũng đóng cửa cả ngày và phần lớn cơ sở kinh doanh khu vực phía bắc - phía đông cũng cho nhân viên nghỉ làm. Chính quyền Đài Bắc tiến hành thiết lập các trạm để người dân địa phương đến lấy bao cát chằng chống nhà cửa trước khi bão Bavi đổ bộ.

Hàng chục chuyến bay khởi hành từ Hong Kong đến Đài Loan và Nhật Bản bị hủy do siêu bão Bavi, một số hãng hàng không nội địa đưa ra phương án đặc biệt cho hành khách bị ảnh hưởng.

Theo kiểm tra của tờ South China Morning Post, hơn 40 chuyến bay do Cathay Pacific Airways, HK Express, Hong Kong Airlines, Greater Bay Airlines và EVA Air khai thác bị hủy và 10 chuyến bị hoãn đến ngày 12/7. Các tuyến bay bị ảnh hưởng trải dài từ Đài Bắc đến Okinawa.

Hình ảnh vệ tinh từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy bão Bavi bao phủ gần 940.000 km² - diện tích gấp khoảng 9 lần tỉnh Chiết Giang hoặc gấp 850 lần Hong Kong.

Theo cơ quan này, siêu bão Bavi có sức gió gần 200 km/h và đường kính lên tới khoảng 1.000 km, tương đương chiều ngang nước Pháp được dự báo sẽ lướt qua phía bắc đảo Đài Loan trước khi đổ bộ tỉnh Phúc Kiến vào tối 11/7.

Bão Ba Vì áp sát, bao phủ diện tích gấp 9 lần tỉnh Chiết Giang, gấp 850 lần Hồng Kông, Trung Quốc cảnh giác cao độ

Theo Kông Anh/VTC News

VTC News

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