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Chủ tịch FIFA nhận lương hơn 150 tỷ đồng

| | Tài chính quốc tế

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhận gần 157 tỷ đồng tiền lương và phúc lợi trong năm 2025, giữa lúc chi phí quản trị của FIFA lập mức cao kỷ lục.

Theo tờ O Globo, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino nhận tổng cộng 6 triệu USD (khoảng 157 tỷ đồng) tiền lương và các khoản phúc lợi trong năm 2025, tăng 29% so với năm trước. Kể từ khi nhậm chức cách đây 10 năm, tổng thu nhập của ông Infantino đã vượt 30 triệu USD (khoảng 789 tỷ đồng).

Mức tăng này diễn ra trong bối cảnh bộ máy hành chính của FIFA tiếp tục được mở rộng. Riêng trong năm 2025, chi phí quản trị và điều hành của FIFA đạt 254,3 triệu USD (khoảng 6.686 tỷ đồng). Đây là mức cao nhất từng được tổ chức này ghi nhận.

Theo dự báo, các khoản chi này sẽ còn tiếp tục tăng. Trong chu kỳ 2023-2026, FIFA ước tính sẽ chi khoảng 905 triệu USD cho công tác quản trị và điều hành. Sang chu kỳ 2027-2030, ngân sách dành cho hạng mục này sẽ vượt 1 tỷ USD.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới, ông Gianni Infantino. (Ảnh: AP)

Hiện vẫn chưa rõ liệu Chủ tịch FIFA có được hưởng thêm các khoản chi trả để duy trì nhà ở tại Thụy Sỹ và bang Florida (Mỹ), nơi FIFA có các văn phòng hoạt động, hay không.

Vị lãnh đạo bóng đá người Thụy Sĩ lần đầu được bầu làm Chủ tịch FIFA vào năm 2016 với nhiệm kỳ ba năm. Sau đó, Infantino tiếp tục tái đắc cử vào các năm 2019 và 2023. Ông hiện đã có 10 năm giữ cương vị này và giám sát ba kỳ World Cup, bao gồm kỳ giải tại Nga năm 2018, Qatar năm 2022 và World Cup 2026 do Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai.

Nhiều quyết định của ông Infantino, như mở rộng World Cup lên 48 đội hay duy trì mối quan hệ thân thiết với các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã vấp phải không ít chỉ trích từ người hâm mộ. Tuy vậy, ông vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ mới vào năm 2027, dù điều lệ FIFA quy định chủ tịch chỉ được giữ tối đa ba nhiệm kỳ.

Ở hai cuộc bầu cử gần nhất vào các năm 2019 và 2023, Infantino đều không có đối thủ. Ông cũng được đánh giá là người góp phần cải thiện đáng kể tình hình tài chính của nhiều liên đoàn bóng đá. Đây được xem là yếu tố có thể giúp ông tiếp tục nhận được sự ủng hộ để hướng tới nhiệm kỳ thứ tư.

FIFA đã đúng?

Theo Khánh Ly/VTCnews

VTCnews

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