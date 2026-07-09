TTCK nóng nhất thế giới bỗng rơi khỏi đỉnh, chỉ số chính giảm 20% chỉ sau vài tuần, chuyên gia nhận định: Đây mới chính là cơ hội

Theo dữ liệu của LSEG, ngày 8/7, Kospi giảm hơn 5%, khiến chỉ số này giảm tổng cộng 20% so với đỉnh ngày 19/6. Trong phiên giao dịch ngày 9/7, chỉ số này tăng nhẹ sau một phiên đầy biến động.

Giám đốc điều hành Manishi Raychaudhuri của Emmer Capital cho biết: “Các nhà đầu tư Hàn Quốc rút lui là do sự hoài nghi của thị trường toàn cầu đối với trí tuệ nhân tạo, cùng với đó là sự tập trung quá mức trên thị trường”.

Tốc độ đảo chiều nhanh chóng làm nổi bật một vấn đề: Sự phụ thuộc của Hàn Quốc vào ngành công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Theo dữ liệu do Emmer Capital cung cấp, tính đến tháng 6, các nhà sản xuất chip Samsung Electronics và SK Hynix chiếm hơn một nửa trọng số của chỉ số Kospi.

Ông Jung In Yun, người sáng lập Fibonacci Asset Management Global nhận định rằng thị trường chứng khoán Hàn Quốc giảm không phải do các yếu tố cơ bản thay đổi, mà là đánh giá của thị trường thay đổi. Ông cho rằng đây là một đợt điều chỉnh lành mạnh.

Chỉ số Kospi giảm dù các công ty lớn liên quan đến AI đều ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan. Samsung đã báo cáo lợi nhuận kỷ lục. Tuy nhiên, cổ phiếu của gã khổng lồ chip này đã lao dốc do lo ngại về chi tiêu cho AI.

Ông Jung cho biết thị trường đang đặt câu hỏi về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hơn là tính bền vững trong nhu cầu về AI. Một số chuyên gia cho rằng đợt điều chỉnh hiện tại sẽ trở thành cơ hội cho những ai có thể chịu đựng được biến động ngắn hạn.

Chỉ số Kospi vẫn tăng hơn 70% trong năm nay, sau khi tăng hơn 75% vào năm ngoái.

Ông Jung tin rằng trong trung hạn, triển vọng của TTCK Hàn Quốc vẫn rất tích cực. Ông cho biết: “Một khi tâm lý toàn cầu ổn định, các nhà đầu tư nước ngoài có khả năng sẽ quay lại đầu tư vào Hàn Quốc do vai trò trung tâm của nước này trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu”.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thời điểm phục hồi của TTCK Hàn Quốc vẫn khó đoán và sẽ phụ thuộc một phần vào điều kiện thị trường toàn cầu nói chung.

Theo CNBC