Từng rao bán 9 triệu USD không thành, trụ sở đầu tiên của KFC nay lên sàn đấu giá cùng loạt kỷ vật quý hiếm

Đối với những người yêu thích lịch sử của thương hiệu gà rán KFC, đây được xem là một trong những cuộc đấu giá đáng chú ý nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Khởi nghiệp ở tuổi 65 và thành công rực rỡ sau đó.

Theo thông báo từ đơn vị Menish Group Auction & Real Estate, khu bất động sản lịch sử Blackwood Hall cùng nhà hàng Claudia Sanders Dinner House tại bang Kentucky (Mỹ) sẽ được đấu giá từ ngày 28/7. Không chỉ là nơi ở của Đại tá Harland Sanders và vợ ông, đây còn được xem là "cái nôi" của KFC trong giai đoạn thương hiệu bắt đầu mở rộng trên khắp nước Mỹ.

Điểm đặc biệt là cuộc đấu giá lần này không chỉ bao gồm bất động sản mà còn có gần 100 hiện vật gắn liền với cuộc đời của người sáng lập KFC, trong đó có nhiều món đồ cá nhân chưa từng được công bố rộng rãi.

Chiếc nơ đen biểu tượng và nhiều hiện vật quý hiếm

Blackwood Hall có diện tích khoảng 1,2 ha, từng là nơi Đại tá Sanders sinh sống cùng người vợ Claudia trong khoảng 25 năm.

Trước khi bán KFC vào năm 1964, ông sử dụng nơi đây làm trung tâm điều hành và đào tạo các chủ nhượng quyền đầu tiên. Những doanh nhân muốn mở cửa hàng KFC từ khắp nước Mỹ sẽ đến Blackwood Hall để học công thức chế biến, quy trình vận hành và triết lý kinh doanh trực tiếp từ chính Đại tá Sanders.

Khởi nghiệp ở tuổi 65 và thành công rực rỡ sau đó.

Không ít người trong số họ sau này đã góp phần đưa KFC trở thành chuỗi gà rán nổi tiếng trên toàn cầu.

Sau khi chuyển nhượng thương hiệu KFC vào năm 1964, vợ chồng Sanders tiếp tục mở Claudia Sanders Dinner House ngay cạnh khu nhà. Nhà hàng phục vụ các món ăn mang phong cách gia đình, tiếp nối tinh thần hiếu khách và những công thức nấu ăn từng làm nên danh tiếng của ông.

Đến năm 1974, toàn bộ khu bất động sản được bán cho Tommy và Cherry Settle – những người bạn thân của gia đình Sanders. Suốt hơn nửa thế kỷ qua, họ gần như giữ nguyên hiện trạng của khu nhà và bảo quản cẩn thận toàn bộ những kỷ vật còn lại.

Điểm thu hút nhất của phiên đấu giá nằm ở bộ sưu tập gần 100 hiện vật gắn liền với cuộc đời của Đại tá Sanders.

Trong số đó có chiếc nơ đen đặc trưng – phụ kiện đã trở thành dấu ấn nhận diện của ông trong hàng nghìn bức ảnh quảng bá KFC trên khắp thế giới.

Đại tá luôn gắn liền với chiếc nơ đen.

Ngoài ra còn có sổ kế hoạch làm việc cá nhân, các công thức nấu ăn viết tay, thư từ trao đổi với nhiều đời Tổng thống Mỹ, ảnh tư liệu, đồ nội thất, vật dụng trong gia đình và nhiều thiết bị từng được sử dụng tại Claudia Sanders Dinner House.

Theo đơn vị tổ chức, phần lớn hiện vật vẫn được lưu giữ trong tình trạng nguyên bản kể từ khi gia đình Settle tiếp quản khu bất động sản năm 1974.

"Đây không chỉ là những món đồ lưu niệm. Chúng kể lại câu chuyện về cuộc sống, sự nghiệp và quá trình xây dựng một trong những thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng nhất thế giới", đại diện Menish Group nhận định.

Đại tá luôn gắn liền với chiếc nơ đen.

Từng rao bán gần 9 triệu USD nhưng không thành

Thực tế, khu bất động sản này từng được rao bán vào năm 2022 với mức giá gần 9 triệu USD.

Sau đó, giá chào bán được giảm xuống còn khoảng 4,9 triệu USD nhưng vẫn không tìm được người mua phù hợp. Cuối cùng, chủ sở hữu quyết định chuyển sang hình thức đấu giá nhằm tìm kiếm những nhà sưu tập hoặc nhà đầu tư thực sự quan tâm đến giá trị lịch sử của công trình.

Theo kế hoạch, công chúng sẽ được tham quan toàn bộ hiện vật trước khi đấu giá vào ngày 26/7. Phiên đấu giá trực tiếp kết hợp trực tuyến sẽ diễn ra từ ngày 28/7, trong khi hồ sơ đấu giá kín đối với bất động sản sẽ được nhận đến hết ngày 31/7.

Nhà hàng gà rán đầu tiên của Sanders.

Đối với giới sưu tầm, đây được đánh giá là cơ hội hiếm có để sở hữu những dấu tích nguyên bản gắn với Đại tá Harland Sanders – người sáng lập thương hiệu KFC. Hơn cả giá trị vật chất, những hiện vật này phản ánh chặng đường hình thành của một đế chế thức ăn nhanh đã có mặt tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, phục vụ hàng triệu khách hàng mỗi ngày.

Sau hơn nửa thế kỷ kể từ khi Đại tá Sanders bán KFC, Blackwood Hall cùng bộ sưu tập cá nhân của ông vẫn được xem là những chứng nhân sống động cho hành trình từ một quán ăn nhỏ ven đường trở thành một trong những thương hiệu ẩm thực nổi tiếng nhất thế giới.