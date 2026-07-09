Siêu bão Ba Vì với chiều rộng tương đương nước Pháp sắp đổ bộ, quốc gia láng giềng Việt Nam dốc sức chuẩn bị ứng phó

Theo Reuters, bão Ba Vì có điểm rộng nhất vào khoảng 1.000 km, tương đương với chiều rộng nước Pháp. Cơn bão này sẽ đi qua phía đảo Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 9/7 trước khi đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến nằm ở phía đông nước này vào tối 11/7.

Ở thời điểm hiện tại, Chính quyền đảo Đài Loan đã kêu gọi người dân tích trữ nhu yếu phẩm và chuẩn bị cho cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào hòn đảo này. Jason Chang, nhà dự báo thời tiết của Cơ quan Khí tượng đảo Đài Loan, cho biết bão Ba Vì dự kiến là cơn bão mạnh nhất đổ bộ lên hòn đảo này kể từ năm 1987.

Sau khi quét qua đảo Đài Loan, bão Ba Vì sẽ tiến qua eo biển để vào đất liền Trung Quốc. Ở thời điểm hiện tại, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vẫn đang gánh chịu hậu quả do bão Maysak, cơn bão đã tàn phá khu vực phía tây nam Quảng Tây, khiến 39 người thiệt mạng vì lũ lụt và 9 người hiện đang mất tích.

Kể từ hôm nay, 9/7 cho tới ngày 15/7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo hoàn lưu bão Ba Vì sẽ gây mưa lớn tại nhiều địa phương ở miền đông, miền trung và miền bắc Trung Quốc. Một số khu vực thuộc Quảng Tây, Hồ Bắc cùng ven biển Chiết Giang và Phúc Kiến có thể ghi nhận lượng mưa từ 300-500mm.

Để chủ động ứng phó với bão, Trung Quốc yêu cầu toàn bộ tàu cá nhanh chóng vào nơi neo đậu an toàn, đồng thời tổ chức sơ tán công nhân đang làm việc tại các trang trại điện gió ngoài khơi và giàn khoan dầu khí. Các khu du lịch ven biển, đặc biệt trên các đảo và dọc theo bờ biển, được khuyến cáo tăng cường các biện pháp phòng ngừa, sẵn sàng tạm dừng hoạt động khi điều kiện thời tiết diễn biến xấu.

Song song với đó, chính quyền các địa phương ven biển được chỉ đạo khẩn trương gia cố cây xanh, công trình tạm và các tòa nhà cao tầng nhằm giảm thiểu nguy cơ thiệt hại do gió bão. Người dân được khuyến nghị theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, hạn chế ra ngoài nếu không thực sự cần thiết, tránh khu vực gần các công trình cao tầng để phòng nguy cơ vật thể rơi, đồng thời chuẩn bị sẵn lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm phục vụ tình huống khẩn cấp.

Nguồn: Tổng hợp﻿