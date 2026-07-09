Trung Quốc tiếp tục rót vốn, Campuchia hưởng lợi: Thủ tướng Hun Manet nói về 'huyết mạch kinh tế' mới

Phát biểu tại lễ khánh thành ở thành phố Kampong Cham, phía đông nam Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết đoạn đường được nâng cấp sẽ giúp kết nối khu vực miền trung với các tỉnh phía đông bắc Campuchia, đóng vai trò là huyết mạch kinh tế quan trọng của nước này.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn lời ông cho biết: "Con đường này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông công cộng, thúc đẩy thương mại và du lịch, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và người tham gia giao thông."

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (thứ 2 từ phải sang) và Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Uông Văn Bân (thứ 3 từ phải sang) tham dự lễ khánh thành đoạn đường mở rộng Quốc lộ 7 tại tỉnh Kampong Cham, Campuchia, vào ngày 7/7. Ảnh: Tân Hoa Xã

China Daily đưa tin, Quốc lộ 7 là tuyến đường giao thông huyết mạch nối thủ đô Phnom Penh với các tỉnh Kandal và Kampong Cham, đồng thời liên kết Campuchia với biên giới Lào. Tuyến đường dài 196 km này là một trong những dự án viện trợ ban đầu của Trung Quốc, được khởi công xây dựng từ năm 2004. Kể từ khi khánh thành vào năm 2008, Quốc lộ 7 đã trở thành một trong những tuyến đường nhộn nhịp nhất tại Campuchia.

Theo chính phủ Campuchia, dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 7 kéo dài 27 tháng và được thực hiện bởi Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc, được tài trợ bằng khoản vay ưu đãi từ chính phủ Trung Quốc, cùng với nguồn vốn bổ sung từ chính phủ Campuchia.

Tuyến đường được nâng cấp, mở rộng từ hai lên bốn làn, sẽ đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng, đẩy nhanh vận chuyển hàng hóa và nông sản, đồng thời củng cố lĩnh vực logistics.

Dự án này cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy du lịch ở Kampong Cham - nơi có các ngôi đền cổ, khu nghỉ dưỡng thiên nhiên và các di tích lịch sử.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết thành tựu mới này phản ánh sự hợp tác chặt chẽ giữa nước ông và Trung Quốc, sẽ tạo ra tỷ suất lợi nhuận nội bộ kinh tế ước tính lên tới 15,27%.

Còn Bộ trưởng Bộ Công trình công cộng và Giao thông vận tải Campuchia Peng Ponea nói:"Đoạn đường này sẽ thúc đẩy giao thông và thương mại khu vực, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội trên khắp Kampong Cham và các tỉnh lân cận có tiềm năng cao."

Dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 7 kéo dài 27 tháng và được thực hiện bởi Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc, được tài trợ bằng khoản vay ưu đãi từ chính phủ Trung Quốc, cùng với nguồn vốn bổ sung từ chính phủ Campuchia. Ảnh: Tân Hoa Xã

'Con đường cơ hội'

Sau khi chứng kiến lễ khánh thành, Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Uông Văn Bân đã viết trên Facebook rằng mạng lưới cầu đường đang mở rộng ở Campuchia phản ánh sự năng động và tăng trưởng của nước này, đồng thời là biểu tượng của tình hữu nghị bền chặt giữa Trung Quốc và Campuchia.

"Chúng thực sự là 'những con đường cơ hội' và 'những cây cầu hợp tác', và tôi tin chắc rằng sẽ có nhiều hơn nữa được xây dựng trong tương lai", ông Uông viết.

Theo ông Thong Mengdavid - Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc - ASEAN thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Campuchia, việc khánh thành đoạn đường mở rộng thuộc Quốc lộ 7 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong "Chiến lược Ngũ giác" giai đoạn I - một chương trình nghị sự về chính sách kinh tế và xã hội của chính phủ Campuchia.

Ông Mengdavid nói với tờ China Daily rằng con đường được nâng cấp, cũng sẽ không thu phí, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 30 phút, biến điểm tắc nghẽn hiện tại thành một hành lang giao thông hiệu quả.

"Đối với nông dân và thương lái địa phương, điều này có nghĩa là các sản phẩm nông nghiệp tươi như cao su, hạt điều và sắn có thể đến được thị trường và các nhà máy chế biến nhanh hơn với chi phí thấp hơn", ông nói.

Ngoài ra, với cơ sở hạ tầng được cải thiện, dự kiến sẽ có thêm nhiều vốn đầu tư đổ vào khu vực này, từ đó tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn, ổn định chuỗi cung ứng khu vực và tăng cường năng lực kết nối, ông Mengdavid nói thêm.