Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ phát động cuộc tấn công mới, Iran đề nghị thoả thuận với ông Trump

| | Tài chính quốc tế

Mỹ phát động đợt không kích mới nhằm vào Iran, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước "kết thúc".

Ngày 8/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thông báo về cuộc tấn công nhằm vào Iran trong bài đăng trên X: “Theo chỉ thị của Tổng Tư lệnh, lực lượng Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc tấn công mới nhằm vào Iran để làm suy yếu hơn nữa khả năng đe dọa tự do hàng hải ở eo biển Hormuz”.

Thông báo của CENTCOM thông tin thêm: “Mỹ đang buộc Iran phải chịu trách nhiệm về hành động gây hấn phi lý gần đây nhằm vào tàu thương mại và thủy thủ đoàn dân sự, ở thời điểm họ tự do di chuyển trên tuyến đường thủy quốc tế quan trọng này”.

Trung tâm thành phố Tehran, Iran. (Ảnh: AP)

Cùng thời điểm, hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) đưa tin thành phố cảng Chabahar ở phía nam đất nước bị mất điện sau khi Mỹ tuyên bố tiến hành đợt không kích khác. Khoảng 10 vụ nổ được nghe thấy ở thành phố cảng Chabahar và thành phố ven biển Konarak.

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB thông tin thêm bệnh viện Imam Ali ở Chabahar bị trúng mảnh vỡ từ các cuộc tấn công. Hai bến tàu và một tháp điều khiển giao thông hàng hải cũng là mục tiêu của các cuộc tấn công tại thành phố cảng này. Các vật thể bay đã rơi xuống đảo Abu Musa ở Vịnh Ba Tư, gần eo biển Hormuz và đảo Sirik, trong khi tiếng nổ được nghe thấy ở thánh phố cảng Jask.

Sâu trong đất liền, thành phố Iranshahr cũng là mục tiêu tấn công. Đài truyền hình Press TV dẫn nguồn tin địa phương cho biết thêm có nhiều vụ nổ được nghe thấy tại nhà ga và đường băng của sân bay thành phố.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố Iran gọi điện cho ông để đề nghị thỏa thuận mới sau loạt cuộc tấn công liên tiếp của Mỹ trong khu vực, nhưng ông không biết liệu những đề nghị đó có “đáng giá” hay không.

“Họ gọi điện cách đây không lâu, họ rất muốn đạt được thỏa thuận. Tôi chỉ không biết liệu họ có xứng đáng để đạt được thỏa thuận hay không”, ông Trump nói với phóng viên trên chuyên cơ Air Force One khi đang trên đường trở về từ Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, ông Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran “đã kết thúc”, sau khi Iran tấn công nhiều tàu thuyền ở eo biển Hormuz và Mỹ đáp trả. “Mỗi lần họ tấn công chúng ta, chúng ta đáp trả lại 20 lần” , ông Trump nhấn mạnh.

Sau khi CENTCOM tuyên bố tiến hành thêm loạt cuộc tấn công nhằm vào Iran, ông Trump cũng đe dọa hành động quân sự từ phía Mỹ sẽ trở nên “tồi tệ hơn nhiều” nếu Iran phát động thêm cuộc tấn công.

Mỹ, Iran đạt tiến triển trong đàm phán

Theo Kông Anh/VTCnews

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Biên bản họp Fed được công bố: Khả năng nới lỏng bị xoá bỏ, đa số quan chức sẵn sàng tăng lãi suất nếu lạm phát không hạ nhiệt

Biên bản họp Fed được công bố: Khả năng nới lỏng bị xoá bỏ, đa số quan chức sẵn sàng tăng lãi suất nếu lạm phát không hạ nhiệt Nổi bật

Phát hiện 200 tấn vàng, bạc, đá quý trị giá 500 nghìn tỷ trên tàu đắm, chuyên gia tiết lộ còn số vàng trị giá 13.000 tỷ đồng nằm rải rác

Phát hiện 200 tấn vàng, bạc, đá quý trị giá 500 nghìn tỷ trên tàu đắm, chuyên gia tiết lộ còn số vàng trị giá 13.000 tỷ đồng nằm rải rác Nổi bật

Nga ra tuyên bố mới

Nga ra tuyên bố mới

10:43 , 09/07/2026
Tổng thống Mỹ Trump giúp Thổ Nhĩ Kỳ thắng lớn tại thượng đỉnh NATO

Tổng thống Mỹ Trump giúp Thổ Nhĩ Kỳ thắng lớn tại thượng đỉnh NATO

10:33 , 09/07/2026
Từ 'máy đốt tiền' 10 năm đến 'át chủ bài' 20.000 nhân lực: Công ty chip vô danh bất ngờ IPO, trở thành niềm tự hào Trung Quốc

Từ 'máy đốt tiền' 10 năm đến 'át chủ bài' 20.000 nhân lực: Công ty chip vô danh bất ngờ IPO, trở thành niềm tự hào Trung Quốc

10:15 , 09/07/2026
Máy xúc biến thành "máy gắp thú" khổng lồ, giải cứu đàn lợn bị lũ lớn cuốn trôi

Máy xúc biến thành "máy gắp thú" khổng lồ, giải cứu đàn lợn bị lũ lớn cuốn trôi

09:56 , 09/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên