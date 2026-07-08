Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Mỹ tuyên bố thỏa thuận tạm thời với Iran đã 'kết thúc'

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ tuyên bố thỏa thuận tạm thời với Iran đã 'kết thúc'

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 tuyên bố, bản ghi nhớ được ký kết với Iran để chấm dứt xung đột đã “kết thúc”, nói thêm rằng ông không muốn tiếp tục đàm phán với Iran.

Tuyên bố trên được Tổng thống Trump đưa ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), trước thềm hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Trump cáo buộc Iran “chơi xấu” vì đã nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại ở eo biển Hormuz, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thống nói rằng Mỹ đang lãng phí thời gian đàm phán với Iran, và bày tỏ mong muốn “làm việc theo cách của mình”, thay vì theo đuổi ngoại giao.

“Việc đàm phán với họ chỉ lãng phí thời gian”, ông Trump nói.

Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran dường như đã sụp đổ.

Những bình luận mới nhất của tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trên khắp Bahrain và Kuwait để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran.

Theo CNN , Tổng thống Donald Trump đã dành một phần thời gian ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7/7 để hội đàm với các cố vấn cấp cao về phản ứng trước việc Iran nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại ở eo biển Hormuz.

Trước bữa tối dành cho các nhà lãnh đạo do Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chủ trì, ông Trump đã hội đàm với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine để thảo luận về một phản ứng, bao gồm cả các cuộc tấn công của Mỹ vào các mục tiêu của Iran.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng đang ở Thổ Nhĩ Kỳ và đã hội đàm với ông Trump về việc đảo ngược quyết định miễn trừ trừng phạt cho phép Iran bán dầu.

Ông Trump đã tỏ ra thất vọng trước việc Iran vi phạm Bản ghi nhớ, mà ông đã ký cách đây đúng ba tuần. Iran cũng cáo buộc Mỹ nhiều lần vi phạm thỏa thuận.

Trong bữa tối, ông Trump đã có cuộc nói chuyện riêng với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Sáng 8/7, ông Rutte tuyên bố hành động quân sự của Mỹ là "hoàn toàn cần thiết”.

Mỹ - Iran tấn công qua lại, giá dầu lập tức nhảy vọt 3%, thỏa thuận hòa bình trở nên mong manh

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

Từ Khóa:
Eo biển Hormuz

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ - Iran tấn công qua lại, giá dầu lập tức nhảy vọt 3%, thỏa thuận hòa bình trở nên mong manh

Mỹ - Iran tấn công qua lại, giá dầu lập tức nhảy vọt 3%, thỏa thuận hòa bình trở nên mong manh Nổi bật

Phát hiện người đàn ông U60 bán lạp xưởng nướng bên lề đường, thu về 730 triệu đồng/ngày

Phát hiện người đàn ông U60 bán lạp xưởng nướng bên lề đường, thu về 730 triệu đồng/ngày Nổi bật

4 tàu chở dầu và khí đốt buộc quay đầu khi cố gắng đi qua eo biển Hormuz

4 tàu chở dầu và khí đốt buộc quay đầu khi cố gắng đi qua eo biển Hormuz

16:30 , 08/07/2026
VIDEO: Cảnh tượng kinh hoàng khi mưa lớn gây sạt lở tại công trường, ít nhất 5 người thiệt mạng

VIDEO: Cảnh tượng kinh hoàng khi mưa lớn gây sạt lở tại công trường, ít nhất 5 người thiệt mạng

16:08 , 08/07/2026
World Cup 2026 chưa kết thúc nhưng một số “người chiến thắng” đã lộ diện

World Cup 2026 chưa kết thúc nhưng một số “người chiến thắng” đã lộ diện

16:04 , 08/07/2026
Nổ lớn! Nga nghi đánh trúng địa điểm có sĩ quan NATO - Ông Putin ra tuyên bố, liên minh 32 nước nhận cảnh báo kịch bản xấu nhất

Nổ lớn! Nga nghi đánh trúng địa điểm có sĩ quan NATO - Ông Putin ra tuyên bố, liên minh 32 nước nhận cảnh báo kịch bản xấu nhất

16:03 , 08/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên