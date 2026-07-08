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4 tàu chở dầu và khí đốt buộc quay đầu khi cố gắng đi qua eo biển Hormuz

| | Tài chính quốc tế

Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy có ít nhất 4 tàu chở dầu và khí đốt phải quay đầu khi cố gắng đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Mỹ phát động cuộc tấn công mới.

Việc chuyển hướng tàu thuyền trên tuyến đường đi qua eo biển Hormuz diễn ra sau khi tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar và tàu chở dầu thô mang cờ Ả Rập Xê-út được báo cáo bị hư hại gần khu vực này.

Dữ liệu từ công ty phân tích Kpler và LSEG cho thấy tàu chở khí hóa lỏng LNG Al Ghariya, Duhail và Al Ruwais đang di chuyển chậm về phía tây hướng tới eo biển Hormuz trước khi đổi hướng và quay đầu vào cuối ngày 7/7. Cả ba tàu chở dầu thuộc quyền kiểm soát của QatarEnergy đều không chở theo hàng hoá và hướng đến cơ sở xuất khẩu Ras Laffan của Qatar để bốc hàng.

4 tàu chở dầu và khí đốt buộc quay đầu khi cố gắng đi qua eo biển Hormuz- Ảnh 1.

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz ngoài khơi Musandam, Oman. (Ảnh: Reuters)

Cùng thời điểm, dữ liệu của LSEG và Kpler cho thấy tàu chở dầu mang cờ Ấn Độ chở 2 triệu thùng dầu thô Kuwait được chất lên vào cuối tuần trước buộc quay đầu ngoài khơi mũi Oman tại eo biển Hormuz vào 8/7.

Có ít nhất 16 lô hàng LNG từ Ras Laffan và 10 lô hàng từ cảng Das Island của ADNOC ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất rời eo biển kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu hồi cuối tháng 2. Nhưng con số đó vẫn chỉ là một phần nhỏ trong tổng số khoảng 7 triệu tấn hàng hóa thường được vận chuyển từ cả 2 trung tâm xuất khẩu này mỗi tháng.

Theo các nhà phân tích của Vortexa, hàng dài tàu chở hàng không tải hoặc tàu rỗng đang chờ bốc hàng tại Ras Laffan dần tăng lên với hơn 10 tàu vào đầu tháng 7. Trong khi đó, hơn 50 tàu chở nước dằn do QatarEnergy và ADNOC kiểm soát đang neo đậu quanh khu vực Vịnh Trung Đông, Ấn Độ và eo biển Malacca, một số tàu thậm chí tắt tín hiệu Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) trong hơn 10 ngày.

Tuy nhiên, có ít nhất 2 tàu chở dầu thô thoát khỏi eo biển. Tàu VLCC Tenjun do Nippon Yusen quản lý chở 2 triệu thùng dầu thô của Qatar được chất lên vào cuối tháng 2, rời eo biển Hormuz vào cuối ngày 7/7.

Tàu chở dầu VLCC Pertamina Pride, do công ty năng lượng nhà nước Pertamina của Indonesia quản lý cũng rời eo biển Hormuz vào 7/7 và thiết bị phát tín hiệu định vị bị tắt. Con tàu đang chở 2 triệu thùng dầu thô của Ả Rập Xê-út.

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Theo Kông Anh/VTCnews

VTCnews

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