Mỹ - Iran kết thúc đàm phán gián tiếp, số phận eo biển Hormuz vẫn lơ lửng

Khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn các nguồn tin nắm được tình hình cho biết, trong 2 ngày làm việc tại Doha, đại diện của hai nước tập trung thảo luận về hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và việc giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa của Iran.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức sau lễ tang của Lãnh tụ Tối cao Iran quá cố Ali Khamenei - dự kiến được an táng vào ngày 9/7.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức sau lễ tang của Lãnh tụ Tối cao Iran quá cố Ali Khamenei - dự kiến được an táng vào ngày 9/7.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, các cuộc thảo luận tại Doha đã đạt được “tiến triển tích cực” trong những vấn đề liên quan đến bản ghi nhớ chấm dứt cuộc chiến và đang “kế thừa những kết quả” từ cuộc gặp tại Thụy Sĩ.

Tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định hai bên đang đạt được tiến triển trong thảo luận về khả năng áp đặt giới hạn với chương trình hạt nhân của Iran.

“Tiến trình phi hạt nhân hóa Iran đang diễn ra rất tốt. Hai bên đã có những cuộc họp rất hiệu quả và chúng ta sẽ chờ xem kết quả”, ông Trump nói với các phóng viên ngày 1/7.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết chương trình hạt nhân không được đề cập trong cuộc đàm phán tại Doha, vì vòng này vốn chỉ mang tính kỹ thuật.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết vấn đề đó sẽ được thảo luận ở giai đoạn sau.

“Rõ ràng chúng tôi quan ngại về vấn đề hạt nhân và sẽ sớm bắt đầu thảo luận về chủ đề đó”, ông nói với báo giới.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã họp riêng với bên trung gian của Qatar và Pakistan.

Theo nguồn tin giấu tên, con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner cùng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã không dự phiên họp, dù Nhà Trắng trước đó thông báo họ sẽ tham gia các cuộc đàm phán “cấp cao” tại khu vực.

Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi - trưởng đoàn đàm phán Iran, xác nhận cuộc đàm phán đã kết thúc. Tuy nhiên, cả hai bên đều không cho biết liệu họ có thu hẹp được bất đồng hay không.

Theo thỏa thuận ban đầu, Iran và Mỹ sẽ cho phép nối lại hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz.

Mặc dù giao thông đã được khôi phục một phần, tình trạng của tuyến đường chiến lược này vẫn chưa rõ ràng. Cuối tuần trước, Mỹ và Iran còn tiến hành không kích lẫn nhau sau khi Iran tấn công tàu chở hàng.

Hai nguồn tin cấp cao của Iran cho biết, Tehran quyết tâm giành được sự công nhận quốc tế đối với quyền kiểm soát eo biển Hormuz, kể cả phải sử dụng vũ lực nếu cần thiết. Iran cũng nhiều lần tuyên bố sẽ bắt đầu thu phí tàu thuyền đi qua eo biển từ giữa tháng 8, sau khi thời gian miễn phí theo thỏa thuận ban đầu kết thúc.

Phát biểu ngày 2/7, Tổng thống Trump tỏ ra không quá lo ngại về nguy cơ chiến tranh toàn diện bùng phát trở lại.

“Tôi nghĩ họ đã đi được một chặng đường dài”, ông nói.

Sau phát biểu của ông Trump, giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, trong khi nhiều tổ chức phân tích lần đầu tiên hạ dự báo giá dầu kể từ khi chiến sự nổ ra.

Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin 1 tàu chở container nước ngoài đã mắc cạn tại vùng nước nông nằm ngoài tuyến hàng hải do giới chức Iran chỉ định.

“Hormuz đang từng bước mở cửa trở lại, nhưng quá trình này vẫn rời rạc, khó dự đoán và thiếu minh bạch hoàn toàn”, bà Vandana Hari, nhà sáng lập hãng phân tích thị trường dầu mỏ Vanda Insights, nhận định.

Trong khi đó, một số quốc gia châu Âu đã đề nghị hỗ trợ rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết ông không kỳ vọng Berlin sẽ tham gia, với lý do Iran không sẵn sàng hợp tác với các nước khác.