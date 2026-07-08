World Cup 2026 chưa kết thúc nhưng một số “người chiến thắng” đã lộ diện

Nhà vô địch của FIFA World Cup vẫn chưa được xác định. Nhưng những người chiến thắng thực sự có thể là những điểm đến thu hút sự chú ý trong suốt các trận đấu.

World Cup kích cầu du lịch như thế nào?

Mặc dù còn quá sớm để định lượng mức độ quan tâm từ các khoảnh khắc lan truyền và sự hào hứng của giải đấu sẽ chuyển thành các lượt đặt chỗ như thế nào, nhưng các nhà điều hành tour và tổ chức tiếp thị điểm đến vẫn lạc quan rằng sự quảng bá này sẽ dẫn dắt du khách đến những điểm đến nổi bật trong giải đấu.

Lấy Scotland làm ví dụ. Họ không lọt vào vòng loại trực tiếp, nhưng Internet đã yêu thích đội quân Tartan - tên gọi của những cổ động viên đội tuyển bóng đá quốc gia - sau khi những người hâm mộ cuồng nhiệt này đổ về Boston.

VisitScotland đã nhanh chóng tận dụng đà phát triển này: Trang du lịch Tổ chức Tiếp thị điểm đến Scotland đã cập nhật trang chủ để bao gồm một thông điệp lấy cảm hứng từ World Cup. "Chúng tôi có lọt vào mắt xanh của bạn trong kỳ World Cup 2026 không?" Thông điệp viết. "Có lẽ chúng tôi đã mất 28 năm để giành chiến thắng, nhưng bạn không cần phải đợi lâu như vậy để đặt một kỳ nghỉ tuyệt vời đến Scotland, với những phong cảnh ngoạn mục, những sự kiện không thể bỏ qua và những người dân Scotland thân thiện."

Sân vận động Etihad ở Manchester, Anh. G Adventures đã tung ra các gói Away Game bao gồm các trận đấu bóng đá ở một số thành phố châu Âu. Ảnh: G Adventures

Jill Walker, giám đốc tiếp thị của VisitScotland, cho biết họ muốn thông điệp vui tươi này truyền cảm hứng cho nhiều du khách hơn đến thăm đất nước này. Giải vô địch bóng đá châu Âu của Liên đoàn bóng đá châu Âu đã được tổ chức tại Đức vào năm 2024, và Walker cho biết nó đã dẫn đến "nhiều du khách đến Scotland từ Đức hơn."

Người hâm mộ của Na Uy cũng đã trở nên nổi tiếng nhờ kiểu chèo thuyền Viking của họ, nơi họ ngồi sát vai nhau và lắc lư qua lại đồng loạt để bắt chước hành động chèo thuyền. Hãng du thuyền Viking đã đăng một video với thủy thủ đoàn của mình thực hiện tương tự trên một trong những con tàu Viking, với người sáng lập Torstein Hagen dẫn đầu bài hô.

Visit Norway đã đăng một lời giải thích về kiểu chèo thuyền này và mời gọi những du khách tiềm năng đến thăm để thực hiện điều đó trên một chiếc thuyền thực sự ở Na Uy. Aase Marthe J. Horrigmo, giám đốc Du lịch tại Innovation Norway & Visit Norway, gọi sự chú ý do kiểu chèo thuyền Viking tạo ra là "cực kỳ có giá trị."

"Khi hàng triệu người trên thế giới nhìn thấy và nói về Na Uy theo hướng tích cực, điều đó giúp tăng cường nhận thức về đất nước của chúng tôi và thương hiệu Na Uy," bà nói.

Mặc dù Horrigmo cho biết còn quá sớm để thấy tác động du lịch có thể đo lường được, nhưng các tìm kiếm liên quan đến nội dung Viking trên các kênh tiếp thị du lịch đã tăng khoảng 80%, cho thấy khoảnh khắc lan truyền đã khơi dậy sự tò mò như thế nào.

Jason Gewirtz, một biên tập viên lâu năm tại SportsTravel và là phó chủ tịch cấp cao/nội dung, hội nghị và thể thao cho Northstar Travel Group (công ty mẹ của Travel Weekly), cho biết các sự kiện thể thao thường đóng vai trò là nguồn cảm hứng để đi du lịch - và World Cup cũng không ngoại lệ.

"Chúng ta biết rằng thể thao thúc đẩy mọi người đi du lịch vì các sự kiện, nhưng đôi khi sự nổi tiếng của chính sự kiện đó có thể khiến mọi người nghĩ về các điểm đến theo những cách họ chưa từng nghĩ trước đây," ông nói. "Người hâm mộ từ Scotland và Na Uy đặc biệt giành được sự chú ý và quan tâm đáng kinh ngạc, và không khó để nghĩ rằng mọi người sẽ muốn tìm hiểu về cả hai điểm đến này như một kết quả."

Từ những cú đá đến những cú nhấp chuột

Các quốc gia nhỏ hơn đã vượt qua vòng loại giải đấu cũng dường như đang được hưởng lợi từ sự chú ý này. Expedia phát hiện ra rằng Cape Verde đã chứng kiến sự gia tăng 750% trong các tìm kiếm về chỗ ở trên các trang web của họ tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11 đến 29 tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái, và Nhật Bản, quốc gia có người hâm mộ đã trở nên nổi tiếng trên Internet vì tự dọn dẹp sau các trận đấu, đã chứng kiến mức tăng 100% trong các tìm kiếm. Morocco tăng 50%, theo Expedia.

Sandals Royal Curacao đã chứng kiến sự gia tăng 50% lưu lượng truy cập trang web kể từ khi giải đấu bắt đầu, với các ngày diễn ra trận đấu của Curacao đã thúc đẩy trang web tăng vọt về các lượt tìm kiếm, tổng giám đốc Jeffrey Speelman cho biết.

Và đừng quên Trung và Nam Mỹ, nơi Ecuador, Paraguay, Colombia, Brazil và nhà đương kim vô địch Argentina đều đã lọt vào Vòng 32 đội. World Cup đang dẫn đến một "sự tăng đột biến đáng kể" về nhu cầu đối với khu vực này đối với khách hàng của Audley Travel, giám đốc sản phẩm Lauren Coppola cho biết.

Cape Verde "vụt sáng" trên bản đồ du lịch nhờ World Cup

Trong khi đó, Argentina đang được hưởng lợi từ sự phấn khích xoay quanh siêu sao Lionel Messi, Coppola nói.

Nhà điều hành tour riêng này đang quan sát thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với các điểm đến đã vượt qua vòng loại cho cuộc thi, đặc biệt là nếu đội tuyển đã viral trên mạng, như Na Uy hoặc Scotland. Croatia, bà nói, đang thấy "một chút tỏa sáng."

Màn chèo thuyền Viking của đội Na Uy khiến thế giới thích thú. Ảnh: Reuters

Coppola cũng liên kết sự quan tâm đến các điểm đến nơi người Mỹ có lịch sử cá nhân; ví dụ, bà nói, nhiều người Mỹ có di sản Scotland đã hy vọng khám phá mối liên hệ đó, nhưng World Cup đang mang lại cho họ động lực cần thiết để thực hiện chuyến đi.

"Ban đầu có vẻ không rõ ràng," Coppola nói, nhưng sự gắn kết giữa World Cup và lịch sử cá nhân thực sự "song hành với nhau. Những gì chúng tôi đang thấy là đối với khách hàng, điều này khơi dậy niềm đam mê cho các điểm đến mà họ có lịch sử gắn bó."

Classic Vacations đang dự đoán một sự thúc đẩy lấy cảm hứng từ World Cup, CEO Melissa Krueger cho biết. Bà gọi cuộc thi và sự hào hứng xoay quanh nó là "một trong những cơ hội tiếp thị điểm đến lớn nhất thế giới."

Và các cố vấn có cơ hội làm nổi bật chuyên môn và kinh nghiệm về điểm đến của họ, bà nói, khi du khách trở nên tò mò về các quốc gia có người hâm mộ đã thu hút sự chú ý.

"Họ thực sự đi vì những gì họ đã tìm hiểu về văn hóa đó nhờ vào yếu tố nhân văn, bởi vì những cầu thủ đó đã ở đây," bà nói.

Đối với những người bị cuốn hút bởi "trò chơi đẹp mắt" này, G Adventures đã tung ra các hành trình nhóm nhỏ tập trung vào các trận đấu ở châu Âu. Bộ sưu tập Away Games bao gồm hơn 30 ngày khởi hành bắt đầu từ tháng 10 đến các điểm nóng như Barcelona, Madrid và Manchester, Anh.

Du khách sẽ được tận hưởng chỗ ngồi cấp câu lạc bộ VIP, quyền sử dụng phòng chờ cao cấp và các gói dịch vụ khách hàng trong các chuyến đi của họ. Bên cạnh các trận đấu, các tour du lịch sẽ tập trung vào thể thao và văn hóa địa phương với quyền truy cập hậu trường vào các sân vận động, ghé thăm các quán rượu và các tour ẩm thực.

"Tại G Adventures, chúng tôi luôn tin rằng du lịch là về sự kết nối con người, và có rất ít cộng đồng nào cuồng nhiệt, giàu cảm xúc và đoàn kết hơn người hâm mộ bóng đá," Yves Marceau, phó chủ tịch phụ trách sản phẩm tại G Adventures cho biết.

Nguồn: Travel Weekly