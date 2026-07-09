Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu tăng cao, nước láng giềng Việt Nam quyết định vay gấp 12 tỷ USD để hỗ trợ 20 triệu hộ gia đình

| | Tài chính quốc tế

Giá dầu tăng cao, nước láng giềng Việt Nam quyết định vay gấp 12 tỷ USD để hỗ trợ 20 triệu hộ gia đình

Phán quyết của tòa án mở đường cho các kế hoạch của chính phủ nhằm hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp và chuyển đổi năng lượng.

Ngày 9/7, Tòa án Hiến pháp Thái Lan phán quyết sắc lệnh khẩn cấp của chính phủ về việc vay 400 tỷ baht (12 tỷ USD) để hỗ trợ nền kinh tế là hợp hiến, qua đó mở đường cho các biện pháp giúp người dân ứng phó với giá dầu tăng cao do khủng hoảng Trung Đông.

Hồi tháng 5, chính phủ của Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã thông qua kế hoạch vay vốn theo sắc lệnh khẩn cấp dựa trên Điều 172 của Hiến pháp, cho phép chính phủ ban hành sắc lệnh trong trường hợp cấp bách và cần thiết nhằm bảo đảm an ninh kinh tế quốc gia.

Tuy nhiên, phe đối lập cho rằng kế hoạch này lẽ ra phải được thực hiện theo quy trình ngân sách thông thường và không đáp ứng các điều kiện để ban hành luật khẩn cấp. Phe đối lập đã đệ đơn lên Tòa án Hiến pháp về tính hợp pháp của sắc lệnh.

Trong phán quyết công bố ngày thứ Năm, tòa cho biết sắc lệnh đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 172.

"Với tỷ lệ biểu quyết 7-2, các thẩm phán nhận định sắc lệnh phù hợp với Hiến pháp", tòa án cho biết trong một tuyên bố.

Theo kế hoạch ban đầu, chính phủ dự kiến dành 200 tỷ baht để giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt thông qua chương trình trợ cấp cho người tiêu dùng và 200 tỷ baht còn lại để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas cho biết bất kể phán quyết của tòa án ra sao, chính phủ vẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách năng lượng, nhấn mạnh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo là yếu tố sống còn đối với Thái Lan, quốc gia hiện phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu.

"Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với khu vực tư nhân trong các biện pháp chuyển đổi năng lượng", ông nói với các phóng viên.

Ông Ekniti cũng cho biết chính phủ đang khuyến khích người dân sử dụng nhiên liệu sinh học được sản xuất từ dầu cọ và ethanol chiết xuất từ mía đường, nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đồng thời nâng cao thu nhập cho nông dân.

Sắc lệnh cho phép Bộ Tài chính huy động tối đa 400 tỷ baht thông qua vay nợ và phát hành trái phiếu để tài trợ cho các chương trình hỗ trợ hộ gia đình và thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng.

Khoản vay trị giá khoảng 400 tỷ baht dự kiến sẽ được giải ngân đến 9. Chính phủ sẽ triển khai chương trình "Người Thái giúp người Thái" nhằm hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho hơn 20 triệu người có thu nhập thấp.

Dù đây là con số kỷ lục trong lịch sử gần đây, nhưng mức vay này vẫn thấp hơn so với giai đoạn khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 và đại dịch COVID-19.

Tính đến tháng 3, nợ công của Thái Lan chiếm 66,38% GDP, vẫn nằm dưới ngưỡng trần 70%. Bộ Tài chính khẳng định khoản vay mới sẽ không vi phạm giới hạn này.

Lạm phát tại Thái Lan được dự báo chạm mức 3% trong năm nay, tăng mạnh so với ước tính ban đầu là 0,3%.

Theo Nikkei Asia

Được nâng hạng lên nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao sau gần 40 năm, nhiều người dân nền kinh tế Đông Nam Á này thốt lên: ‘Không thể tin được’

Y Vân

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
thái lan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Siêu bão Ba Vì với chiều rộng tương đương nước Pháp sắp đổ bộ, quốc gia láng giềng Việt Nam dốc sức chuẩn bị ứng phó

Siêu bão Ba Vì với chiều rộng tương đương nước Pháp sắp đổ bộ, quốc gia láng giềng Việt Nam dốc sức chuẩn bị ứng phó Nổi bật

Phát hiện đứt gãy dưới siêu đập lớn nhất thế giới của Trung Quốc - công suất gấp 3 lần đập Tam Hiệp: Chuyên gia cảnh báo khẩn

Phát hiện đứt gãy dưới siêu đập lớn nhất thế giới của Trung Quốc - công suất gấp 3 lần đập Tam Hiệp: Chuyên gia cảnh báo khẩn Nổi bật

Quốc gia có 2.900km bờ biển nín thở đối mặt cơn địa chấn năng lượng: Biến cố "rung chuyển" 75% nguồn điện

Quốc gia có 2.900km bờ biển nín thở đối mặt cơn địa chấn năng lượng: Biến cố "rung chuyển" 75% nguồn điện

15:30 , 09/07/2026
Vụ máy bay Boeing 737 mất tích: Phát hiện mảnh vỡ đầu tiên sau 12 giờ tìm kiếm, toàn bộ người trong khoang vẫn bặt vô âm tín, tín hiệu cuối đầy bất thường

Vụ máy bay Boeing 737 mất tích: Phát hiện mảnh vỡ đầu tiên sau 12 giờ tìm kiếm, toàn bộ người trong khoang vẫn bặt vô âm tín, tín hiệu cuối đầy bất thường

14:14 , 09/07/2026
Chuyên gia Đức cay đắng: Dạy Trung Quốc cách làm ô tô, chúng ta đã "tự tay sát hại chính mình"

Chuyên gia Đức cay đắng: Dạy Trung Quốc cách làm ô tô, chúng ta đã "tự tay sát hại chính mình"

13:42 , 09/07/2026
Nhật Bản đón tin buồn chưa từng có trong 12 năm

Nhật Bản đón tin buồn chưa từng có trong 12 năm

13:20 , 09/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên