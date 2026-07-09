Quốc gia có 2.900km bờ biển nín thở đối mặt cơn địa chấn năng lượng: Biến cố "rung chuyển" 75% nguồn điện

CNN đưa tin ngày 9/7, hiện tượng siêu El Nino đang hình thành và nó có thể là hình thái mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng đáng kể các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Ở quy mô toàn cầu, siêu El Nino có xác suất 80% sẽ bắt đầu trong tháng 6/2026 và kéo dài đến đầu năm 2027, Văn phòng Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc thông tin.

El Nino bắt đầu bằng sự ấm lên ở phía đông Thái Bình Dương nhưng có thể gây ra hạn hán hoặc lũ lụt trên toàn cầu. CNN trích nghiên cứu của các nhà khoa học cho biết, El Nino làm giảm tăng trưởng kinh tế cấp quốc gia. Ước tính thiệt hại kinh tế toàn cầu lần lượt là 4.100 tỷ USD và 5.700 tỷ USD do các sự kiện El Nino năm 1982–1983 và 1997–1998.

Có những lo ngại rằng siêu El Nino sẽ ảnh hưởng đặc biệt lớn đến Colombia - quốc gia sở hữu 75% điện năng được sản xuất từ thủy điện, với xác suất gần 90% xuất hiện vào tháng 9/2026.

"Cú sốc khí hậu" này trong trường hợp xấu nhất có thể gây ra sóng nhiệt, hạn hán, cháy rừng và những thách thức đối với sản xuất lương thực và năng lượng. Tất cả điều này sẽ dẫn đến áp lực lạm phát tạm thời trong nền kinh tế nước này.

Đây là nhận định của BBVA Research (Bộ phận nghiên cứu Kinh tế và Tài chính của Tập đoàn ngân hàng đa quốc gia Tây Ban Nha BBVA) đưa ra cuối tháng 4/2026.

Đôi nét về công suất thủy điện của Colombia - quốc gia được trời phú cho vị trí "vàng" để phát triển thủy điện.

Tất cả các số liệu đều tính đến năm 2022 (trừ dân số được cập nhật năm 2026); Nguồn: Ngân hàng Thế giới, IMF, IHA, Tập bản đồ thủy điện và đập thế giới năm 2023. Infographic do AI thực hiện

Theo Bách khoa toàn thư Anh Britannica, Colombia là quốc gia duy nhất tại Nam Mỹ sở hữu hai mặt giáp biển với cả hai đại dương lớn của hành tinh. Tổng chiều dài đường bờ biển của Colombia là 2.900 km: Bờ biển phía Bắc dài 1.600km được bao bọc bởi vùng biển Caribe, và bờ biển phía Tây dài 1.300km được bao quanh bởi Thái Bình Dương. Nguồn: National Geographic Maps

"Huyết mạch" của an ninh năng lượng quốc gia Colombia

Colombia được thiên nhiên ban tặng một cấu trúc địa lý "vàng" độc nhất vô nhị để làm thủy điện: Khác với các nước phẳng lặng, lãnh thổ Colombia có dãy núi Andes chạy qua và chia làm 3 nhánh núi cao vút tạo ra những thung lũng sâu và độ dốc cực kỳ lớn; Cùng mạng lưới sông ngòi khổng lồ, lưu lượng nước cực lớn nhờ gần rừng rậm Amazon.

Với con số 75% điện năng quốc gia được sản xuất từ thủy điện, đối với Colombia, nước không còn đơn thuần là một tài nguyên thiên nhiên hay một yếu tố sinh thái nữa. Nước đã được nâng tầm thành "trọng huyết" của an ninh năng lượng quốc gia.

Tuy nhiên, hiện tượng El Nino dự báo đạt đỉnh điểm vào cuối 2026 tại Colombia có thể làm giảm lượng mưa, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước và các đập thủy điện của quốc gia vùng Nam Mỹ.

“Từ thời điểm này trở đi, chúng ta cần bảo tồn những nguồn tài nguyên này và phân tích cẩn thận mực nước trong các đập” - Chuyên gia khí hậu người Colombia, Christian Euscátegui, trả lời phỏng vấn với tờ The Bogotá Post.

Nhà máy thủy điện Alto Anchicayá tại Colombia. Ảnh: ANDRITZ

Siêu El Nino có thể đẩy Colombia vào khủng hoảng năng lượng như thế nào?

Hạn hán nghiêm trọng thường xuyên đẩy các hồ thủy điện của Colombia rơi vào "mực nước chết". Khi các dòng sông cạn trơ đáy, giá điện tại quốc gia này lập tức nhảy vọt, và nguy cơ cắt điện luân phiên luôn treo lơ lửng trên đầu người dân.

Giá điện tăng cao sẽ ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng như xi măng, thép và hóa chất, làm tăng chi phí sản xuất và một phần chuyển sang giá bán cuối cùng.

Thêm vào đó, nhu cầu khí đốt tăng cao cho sản xuất điện nhiệt có thể làm giảm nguồn cung cho các ngành công nghiệp và vận tải, tạo thêm áp lực lạm phát.

Colombia bắt đầu nhập khẩu khí đốt tự nhiên lần đầu tiên vào tháng 12/2016. Kể từ đó, khối lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu đã tăng vọt, bất chấp giá cả tăng cao. Riêng đến năm 2026, con số này đang tăng lên với tốc độ đáng lo ngại.

Việc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đắt đỏ đang đẩy lạm phát lên cao, làm tăng chi phí kinh doanh và hộ gia đình vì đây là nhiên liệu thiết yếu cho cả hoạt động thương mại và sinh hoạt.

Theo cơ quan thống kê từ Cục hành chính Quốc gia của Colombia, tỷ lệ lạm phát hàng tháng của Colombia đạt 0,47% trong tháng 5/2026, tương đương 5,84% trên cơ sở hàng năm.

Đây là mức cao nhất kể từ năm 2024, khi lạm phát vẫn đang giảm dần sau khi đạt mức kỷ lục 12,36% vào năm 2023, do các biện pháp kích thích kinh tế quá mức trong thời kỳ đại dịch và sự tăng giá toàn cầu liên quan đến các lệnh phong tỏa do COVID-19.

Chưa hết, đối mặt El Nino 2026-2027, ngành nông nghiệp nước này sẽ phải đối mặt với năng suất thấp hơn, cùng với sự khan hiếm nước và đồng cỏ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến các loại cây trồng như sung, sắn, cọ và lúa mạch, cũng như sản xuất sữa, làm giảm nguồn cung lương thực và tạo ra áp lực lạm phát.