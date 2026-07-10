Hứng chịu động đất thảm khốc, quốc gia này đề nghị được lấy lại 30 tấn vàng gửi ở Anh để khắc phục hậu quả

Kho vàng của Ngân hàng Trung ương Anh, nơi Venezuela đang gửi 30 tấn nhưng chưa thể lấy lại.

"Tôi đã chính thức gửi thư tới Vua Charles III để đề nghị giải phóng số vàng đang được lưu giữ tại Ngân hàng Trung ương Anh. Khối tài sản này hoàn toàn thuộc về người dân Venezuela và lúc này đây, chúng tôi đang rất cần chúng để khắc phục hậu quả tàn khốc của trận động đất", Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tuyên bố trong cuộc họp báo tại Caracas vào ngày 2/7.

Nguồn gốc của việc phong tỏa này bắt đầu từ đầu năm 2019. Khi đó, chính phủ Anh cùng hàng chục quốc gia phương Tây đã quay sang ủng hộ thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido, sau khi ông tự xưng là lãnh đạo lâm thời và cáo buộc cuộc bầu cử năm 2018 của Tổng thống Nicolas Maduro là gian lận. Dưới sự vận động của ông Guaido, Ngân hàng Anh đã chặn quyền tiếp cận của chính phủ ông Maduro đối với số vàng dự trữ tại đây. Dù Ngân hàng Trung ương Venezuela đã khởi kiện để đòi lại tài sản, nỗ lực pháp lý này đến nay vẫn chưa thành công.

Lời kêu gọi đòi lại vàng diễn ra trong bối cảnh Venezuela đang trải qua những ngày tháng đen tối nhất. Trận động đất kép xảy ra vào cuối tháng trước đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.800 người, san phẳng hàng loạt khu dân cư và đẩy hàng nghìn người vào cảnh màn trời chiếu đất. Đây được đánh giá là một trong những thảm họa địa chấn tồi tệ nhất lịch sử khu vực Mỹ Latin. Tại bang La Guaira – nơi gánh chịu sự tàn phá nặng nề nhất, người dân vẫn đang mòn mỏi đào bới trong tuyệt vọng giữa các đống đổ nát để tìm kiếm thi thể người thân.

Trước quy mô chưa từng có của thảm họa, hôm 8/7, Liên Hợp Quốc đã phát động lời kêu gọi khẩn cấp nhằm quyên góp gần 300 triệu USD hỗ trợ các hoạt động cứu trợ tại Venezuela trong 6 tháng tới. Cùng ngày, giới chức quốc gia Nam Mỹ này cũng khẩn thiết yêu cầu các nước nới lỏng vòng vây tài chính để họ có thể tự cứu lấy mình.

Phát biểu tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil nhấn mạnh: "Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia đang nắm giữ tài sản bị phong tỏa của Venezuela hãy lập tức khởi động các kế hoạch giải phóng tài sản. Đó là những nguồn lực cần thiết cho nỗ lực tái thiết. Nhiều tài sản nhà nước của chúng tôi ở khắp nơi trên thế giới đã bị đóng băng chỉ vì những lệnh trừng phạt bất hợp pháp".

Trước tình hình nhân đạo cấp bách, Mỹ – quốc gia đã áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế sâu rộng lên chính quyền Tổng thống Maduro từ năm 2019 – cũng đã có động thái nhượng bộ. Washington quyết định dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt trong vòng 4 tháng để tạo điều kiện thuận lợi cho dòng hàng viện trợ nhân đạo đổ về Venezuela.

Theo ước tính ban đầu của Liên Hợp Quốc, thảm họa động đất lịch sử này đã gây ra thiệt hại kinh tế khổng lồ lên tới 6,7 tỷ USD, tương đương khoảng 6% GDP của Venezuela. Hệ thống cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng, trong đó sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Caracas bị hư hại nặng và hiện vẫn phải đóng cửa đối với mọi chuyến bay thương mại.

Nguồn: Tổng hợp﻿