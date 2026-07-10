Phát hiện các khối cầu kỳ lạ trên bãi biển, chuyên gia cảnh báo gấp: Nếu thấy tuyệt đối không chạm vào

Những khối cầu kỳ lạ trên bãi biển Úc

Mới đây, bãi biển Forrest hoang sơ thuộc bang Queensland, Úc đột ngột trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông khi người dân địa phương phát hiện ba quả cầu kim loại lớn trôi dạt vào bờ. Số lượng vật thể nhanh chóng tăng lên sáu khối cầu trong những ngày sau đó, làm dấy lên làn sóng suy đoán và lo ngại sâu sắc về mặt an ninh.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ khẩn cấp bang Queensland ngay lập tức thiết lập một vành đai an toàn có bán kính hơn 50 mét xung quanh khu vực. Các nhân viên an ninh phải mặc trang phục bảo hộ chuyên dụng để tiếp cận vật thể, do lo ngại các khối cầu này có thể chứa dư lượng hóa chất cực độc hoặc nhiên liệu tên lửa chưa cháy hết.

Sau quá trình sàng lọc và kiểm tra kỹ lưỡng, các cơ quan chức năng địa phương mới chính thức tuyên bố khu vực này an toàn. Tuy nhiên, sự xuất hiện đột ngột của nhóm vật thể có hình thù như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng này đã buộc Cơ quan Vũ trụ Úc (ASA) phải chính thức vào cuộc nhằm truy tìm nguồn gốc thực sự của chúng.

Dấu hỏi về nguồn gốc

Trước khi những giả thuyết về đĩa bay hay công nghệ quân sự bí ẩn kịp lan truyền, các chuyên gia hàng đầu trong ngành vũ trụ đã đưa ra những nhận định. Cơ quan Vũ trụ Úc cho rằng các vật thể nàylà các bình áp suất từ một phương tiện phóng vũ trụ của nước ngoài vừa tái nhập khí quyển.

Phân tích sâu hơn về mặt kỹ thuật, Phó Giáo sư Alice Gorman, một chuyên gia về khảo cổ học không gian và rác vũ trụ tại Đại học Flinders, giải thích rằng những khối cầu này được giới khoa học gọi bằng cái tên quen thuộc là bóng vũ trụ. Chúng thực chất là các bể chứa nhiên liệu được nén dưới áp suất cao, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống động cơ đẩy của tên lửa.

Lý do giúp các quả cầu này sống sót sau quá trình ma sát khắc nghiệt khi rơi trở lại Trái Đất nằm ở vật liệu chế tạo: hợp kim titan. Đây là loại vật liệu có nhiệt độ nóng chảy cực kỳ cao, cho phép cấu trúc của bình chứa nguyên vẹn trong khi phần lớn các bộ phận khác của tầng tên lửa đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong bầu khí quyển. Do không tìm thấy các vết cháy sém rõ rệt trên bề mặt, bà Gorman nhận định các khối cầu này nhiều khả năng thuộc về tầng một hoặc tầng hai của tên lửa - phần lõi rơi rụng trước khi phương tiện chính thức tiến vào không gian sâu.

Hậu quả từ cuộc đua chiếm lĩnh quỹ đạo Trái Đất

Sự cố tại bãi biển Queensland không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà là hệ quả tất yếu của một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên thương mại hóa vũ trụ. Với sự tham gia mạnh mẽ của các tập đoàn tư nhân và các quốc gia, số lượng vệ tinh và tên lửa được phóng lên quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất đang gia tăng theo cấp số nhân, kéo theo một lượng rác thải không gian khổng lồ.

Chỉ tính riêng trong năm vừa qua, thế giới đã chứng kiến hơn 300 nỗ lực phóng tên lửa lên quỹ đạo, trong đó tập đoàn SpaceX chiếm gần một nửa. Mật độ giao thông dày đặc này đang biến không gian quanh Trái Đất thành một "bãi rác lơ lửng" với ước tính hơn 30.000 mảnh rác lớn đang được theo dõi chặt chẽ, đe dọa trực tiếp đến an toàn của các chuyến bay không gian và cả con người dưới mặt đất.

Do diện tích bề mặt Trái Đất phần lớn là đại dương, hầu hết rác vũ trụ khi rơi tự do sẽ chìm sâu xuống biển mà không ai hay biết. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các khối cầu kim loại tại Úc, hay trước đó là một khối hình trụ khổng lồ bằng kim loại dạt vào bờ biển Tây Úc vào năm 2023, là lời cảnh báo rằng ranh giới an toàn đang ngày càng thu hẹp và xác suất rác vũ trụ rơi trúng đất liền đang tăng cao.

Trong thời gian chờ đợi kết luận cuối cùng, ASA cũng đưa ra khuyến cáo nghiêm ngặt cho cộng đồng: Tuyệt đối không được chạm vào, di chuyển hoặc tự ý thu hồi bất kỳ vật thể nào nghi ngờ là rác vũ trụ. Mọi vật thể rơi xuống từ không gian đều phải được giả định là có mức độ nguy hiểm cao do tiềm ẩn độc tính hóa học từ nhiên liệu tồn dư. Người dân cần ngay lập tức giữ khoảng cách an toàn và thông báo cho các cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật.