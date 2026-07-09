Xưởng thời trang chuyển sang may túi đựng thi thể sau thảm họa động đất Venezuela

Nhưng ở xưởng phía ngoài, những công nhân cặm cụi bên máy may không còn làm ra các bộ trang phục rực rỡ. Với gương mặt trĩu nặng, họ ghép những tấm nhựa màu đen thành túi đựng thi thể.

Xưởng may của nhà thiết kế Efrain Mogollon chuyển thành nơi may túi đựng thi thể. (Ảnh: Reuters)

Thay đổi này diễn ra sau 2 trận động đất kinh hoàng cách đây 2 tuần, khiến hệ thống ứng phó thảm họa rơi vào tình trạng quá tải. Điểm trang trí duy nhất trên mỗi chiếc túi đựng thi thể là hình Chúa Jesus được dập nổi cạnh khóa kéo.

“Đó là cảm giác hoàn toàn khác”, ông Mogollon nói khi chất nhiều túi đựng thi thể lên phía xe cứu thương ở Catia la Mar - khu dân cư ven biển thuộc bang La Guaira. Đây là một trong những nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất sau 2 trận động đất cường độ 7,2 và 7,5 hôm 24/6.

“Chúng tôi cũng cảm thấy an ủi với đóng góp nhỏ bé của mình. Từ nền tảng mà chúng tôi có, chúng tôi đang giúp đỡ mọi người”, ông Mogollon chia sẻ, khi đứng giữa con phố nơi nhiều tòa nhà chỉ còn là những đống bê tông, gạch đá và thép ngổn ngang.

Người dân địa phương thực hiện phần lớn công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả tại hiện trường, với sự hỗ trợ của các đội cứu hộ chuyên nghiệp từ nhiều nước, lực lượng cứu hỏa và các tình nguyện viên quân đội.

Trong những ngày đầu sau thảm họa, người dân cũng là nguồn hỗ trợ chủ yếu về lương thực, quần áo và các nhu yếu phẩm khác, đặc biệt tại bang La Guaira. Các tổ chức nhân đạo quốc tế, trong đó có Ủy ban Cứu hộ quốc tế, cho biết công tác cứu trợ vẫn chưa theo kịp quy mô của cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Trở lại xưởng may chật kín người, đội ngũ của ông Mogollon trải những cuộn nhựa polyethylene màu đen lên chiếc bàn lớn. Những cuộn vải màu hồng, đỏ và xanh và ma-nơ-canh-nữ được cất sang một bên.

Nữ công nhân Mary Castillo đã may túi đựng thi thể suốt 2 tuần qua. Bà cho biết công việc này rất đau lòng, nhưng cũng mang lại cho bà cảm giác mình đang làm điều có ý nghĩa giữa thảm kịch.

“Đó là điều rất buồn. Nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục làm việc và nỗ lực để cùng nhau vượt qua”, bà nói.

Theo số liệu từ các quan chức Venezuela, 2 trận động đất liên tiếp đã khiến 3.811 người thiệt mạng. Nhiều người đang phải sống trong các khu tạm trú hoặc ngoài trời sau khi 190 tòa nhà sụp đổ và 856 tòa nhà khác bị hư hại.